Le previsioni zodiacali di giovedì 14 ottobre 2021 sono pronte a svelare come andrà la quarta giornata della presente settimana. Focus mirato sui settori della vita inerenti l'amore e il lavoro. In questo frangente, l'Astrologia applicata al periodo sottolinea la presenza della Luna in Acquario, fonte inesauribile di opportunità specialmente per gli innamorati. Ansiosi di scoprire qualche piccola anticipazione sulla giornata? Allora, esaminando la classifica stelline, come sapete in questo contesto relativa a tutto lo zodiaco, si nota la presenza al primo posto del segno della Vergine.

Tra i sei segni in analisi invece, parlando di previsioni, ad emergere tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci saranno coloro nativi in Bilancia e Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 ottobre su amore e lavoro esclusivamente per i sei segni da Bilancia a Pesci per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 14 ottobre

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà splendente in campo sentimentale per molti di voi nativi del segno. Secondo le previsioni di oggi, per quanto concerne il comparto dell'amore, non dovrebbero intervenire situazioni pesanti. In coppia, tanti di voi continuano a programmare obbiettivi e propositi spesso anche impegnativi.

La vostra forza è, e lo sarà ancora in misura maggiore questo sabato, avere l'appoggio di astri positivi sul segno: approfittate oggi di tutto questo ben di Dio! Single, organizzate una serata divertente con gli amici di sempre, magari in un nuovo locale o a casa vostra, in modo da gettare le basi per spunti affettivi. Nel lavoro, con la vostra parlantina riuscirete ad attirare l'attenzione delle persone con cui avreste sempre voluto collaborare: spostate il discorso su argomenti in cui siete ferrati.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indica un giorno abbastanza positivo per voi nativi. Secondo l'oroscopo di oggi, per quanto riguarda la parte della vita rappresentata dai sentimenti e dagli affetti, tutto evolverà secondo i soliti canoni della normalità. In coppia avrete occasione di appianare una incomprensione: donate tutto l'affetto di cui solo voi siete capaci.

Si consiglia di puntare molto sulle cose a cui siete legati da tempo o che vi piacciono di più: sarà magnifico! Single, un amore del passato potrebbe bussare nuovamente alla porta del vostro cuore: visti i trascorsi non troppo esaltanti, si invita a prendere la questione con molta cautela. Nel lavoro, buono l'andamento di questa giornata. Diciamo che dovrete essere più concentrati sulle cose importanti tralasciando tutto il resto ad altri momenti.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 14 ottobre al Sagittario predice una giornata negativa, purtroppo. Valutata con due stelle nelle predizioni di giovedì, si presume possa essere almeno sulla carta un periodo stressante. In amore ci sarà qualche bisticcio non messo in conto tra voi e il partner.

Almeno adesso cercate di non arrabbiarvi troppo, altrimenti starete malissimo e vi rovinerete ancora di più una giornata già di suo poco positiva. In coppia non lasciatevi prendere dal panico per qualche situazione non di vostro gradimento: forse, non tutti i mali vengono per nuocere. Per i single: non fossilizzatevi come al solito su problemi di poco conto, quindi ininfluenti. Consiglio: maggior attenzione alle cose che direte o avete intenzione di fare, ok? La parte riguardante il lavoro invece preannuncia, seppur con minima probabilità, che possa arrivare una buona notizia. Dice il saggio: "Chiedete e vi sarà dato!". Alla luce di ciò, soprattutto perché siete davvero degli ottimi lavoratori, potreste portare a casa una discreta soddisfazione.

Oroscopo e stelle del giorno 14 ottobre

Capricorno: ★★★★. La giornata si presume porti abbastanza occasioni per vivere in discreta serenità gran parte del periodo. Viste però le sole quattro stelle a corredo si consiglia di tenere mente sveglia e concentrazione a livelli accettabili. Le previsioni di giovedì pertanto, parlando ovviamente d'amore, presumono possa essere tutto come da solita routine. In coppia si profila per voi del segno una giornata non male, soprattutto nei risvolti a stampo sociale. Cercate di stupire il vostro partner con alcuni piccoli e dolci accorgimenti, che serviranno a rendere intrigante la giornata. Single, fatevi belli ed uscite insieme ad i vostri amici, questo giovedì potrebbe essere certamente più divertente del solito.

Nel lavoro, eventuali obbiettivi mancati, invece di demotivarvi dovranno fungere da stimolo: cercate di scoprire dov’é l’errore e ripartite di gran carriera.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano che partirà e proseguirà in modo assolutamente positivo questo vostro giovedì di metà settimana. In amore, i favorevoli movimenti dei pianeti regaleranno un'atmosfera positiva in ambito di coppia. Un gesto fatto con il cuore riceve sempre la sua bella ricompensa: il sorriso del partner o della persona amata sarà il premio per una gentilezza nei suoi riguardi. Se steste invece soffrendo eventuali “pene d'amore”, evitate di crogiolarvi in pensieri negativi: cercate invece di rispolverare il naturale ottimismo e lo spirito costruttivo specialmente se insieme da tanto.

Single, se ci fossero persone che vi hanno deluso, dunque che non meritano la vostra attenzione, per voi non sarà difficile voltare pagina e ripartire. Soprattutto se si ha il cuore libero, tante opportunità da sfruttare a proprio piacere. Nel lavoro, intanto, anche se si fosse rivelata deludente, non potete lasciare a metà una collaborazione professionale. Piuttosto, cercate di stare attenti a non replicare l’esperienza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 14 ottobre indica l'arrivo un giovedì abbastanza buono. Diciamo che la giornata di centro settimana sarà in linea con la normalità, quindi come tantissime altre già trascorse. In amore, il dialogo sarà l'arma vincente soprattutto se dovete chiarire questioni in sospeso con il partner: fatelo e tutto si risolverà per il meglio.

Anche se vi sembra che tutto intorno a voi ristagni, con un po’ d’attenzione cogliete quei segnali positivi in grado di migliorare la situazione generale. Per coloro ancora single invece, senz'altro l'energia impiegata durante la giornata potrebbe essere trasformata in qualcosa di molto interessante: anche se potrebbe risultare non agevole, sappiate in qualche modo prenderne coscienza. In certe situazioni, qualcuno ha ancora bisogno di stabilire un certo feeling. Il lavoro andrà come al solito: siate pazienti e aspettate il momento propizio.

Classifica oroscopo del 14 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 14 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? A non avere quasi nessun problema questo giovedì, ovviamente sulla carta, i nativi della Vergine, segno indicato nel contesto al "top del giorno", dunque posizionato in testa alla classifica. Decisamente positivo il momento, se non all'altezza del segno più fortunato in assoluto annunciato poc'anzi, per altri quattro segni tra i quali spiccano Toro e Leone. Andiamo subito a scoprire la scaletta nella sua interezza analizzando il prospetto preposto posto a seguire.

Le stelline di giovedì 14 ottobre: