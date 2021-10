L'Oroscopo settimanale dal 11 al 17 ottobre 2021 è pronto a mettere in evidenza come potrebbe evolvere il periodo interessante i sette giorni a venire. Ad occuparsene principalmente l'Astrologia, in questa sede impostata sulla seconda settimana piena del corrente mese. Prima di partire nel presentare i segni più fortunati del momento, d'obbligo sottolineare due cose importanti: primo punto, la classifica della settimana è stata impostata su tutti i dodici simboli astrali, quindi ventaglio aperto a 360° sull'intero zodiaco; secondo punto, le previsioni riguarderanno i soli segni interessanti la seconda parte dello zodiaco, pertanto in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Vediamo di dare luce ai migliori del periodo: in primo piano spicca senz'altro il segno dei Pesci (voto 10), beatamente appoggiato dalla Luna nel segno. Altresì, ad avere un periodo molto positivo saranno gli amici Capricorno (voto 9) e dell'Acquario (voto 8), con buona pace di coloro appartenenti al Sagittario (voto 6) costretti a ricoprire l'antipatico ruolo di "fanalino di coda" tra i sei segni in analisi.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Non male davvero le giornate sotto analisi in questo frangente, soprattutto perché è stato valutato nelle previsioni della settimana con voto sette in pagella.

Nel corso del periodo a partire dia oggi, avrete tante soddisfazioni: intesa nei rapporti affettivi e familiari e facilitazioni nei contatti lavoro, nonché apprezzamenti circa il vostro operato. Il vostro modo di essere degli ultimi giorni, meno severo e autoritario, si riflette bene sui vostri rapporti, tenetelo in conto, vi può sempre servire!

Ottime le giornate di fine settimana e d'inizio weekend e il giovedì di centro periodo. Invece tra i sette, un occhio di riguardo verso la parte iniziale: lunedì e martedì rispettivamente "ko" e "sottotono". Vediamo la situazione giorno per giorno analizzando le stelline del periodo:

Top del giorno venerdì 15 ottobre;

venerdì 15 ottobre; ★★★★★ giovedì 14, sabato 16;

★★★★ mercoledì 13, domenica 17;

★★★ martedì 12 ottobre;

★★ lunedì 11 ottobre 2021.

♏ Scorpione: voto 7.

L'oroscopo della settimana annuncia sette giornate in linea di massima discrete, a tratti tranquille ma con alcuni frangenti poco affidabili. Ultimamente vi siete adagiati in un ambito disteso e poco creativo, tanto che la pigrizia ha preso il sopravvento! Cercate di riprendere il controllo delle vostre giornate, ponendovi degli obiettivi ed assolvendo impegni a lungo posticipati. Le occasioni, a volte, vanno anche create! Vediamo il responso degli astri: il 15 ed il 16 del mese porteranno cinque stelline fortunate, dunque, no problem. Il giorno 11, come pure giovedì 14 saranno tutti abbastanza buoni, nel contesto valutati con quattro stelle. Andiamo a vedere insieme come sono state distribuite le altre stelline e quando arriveranno le giornate "top" e "flop":

Top del giorno domenica 17 ottobre;

domenica 17 ottobre; ★★★★★ venerdì 15, sabato 16;

★★★★ lunedì 11, giovedì 14;

★★★ martedì 12 ottobre;

★★ mercoledì 13 ottobre 2021.

♐ Sagittario: voto 6.

La prossima settimana si prevede che si manterrà nella media stabilità, in alcuni casi al limite minimo della vivibilità, lasciando poco spazio all'immaginazione. Le stelle indicano che finalmente un grande progetto a cui tenete tanto si sbloccherà, tenete a freno l'emozione e rimboccatevi subito le mani per dimostrare cosa sapete fare. Dimostrate anche a voi stessi la capacità di reazione a fronte di amori e amicizie che tornano del passato a bussare alla vostra porta. La parte centrale del periodo invece non sarà buona: mercoledì e giovedì faranno registrare le due giornate peggiori tra le sette. Ottime risulteranno i giorni cadenti nella parte iniziale e finale del frangente analizzato: sabato e domenica le giornate migliori.

Una maggiore attenzione in particolare, da porre in quelle giornata indicate a quattro stelle; buone, ma da non permettersi distrazioni. Ecco le stelline relative ai prossimi sette giorni:

★★★★★ sabato 16, domenica 17;

★★★★ lunedì 11, martedì 12, venerdì 15;

★★★ mercoledì 13 ottobre;

★★ giovedì 14 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Una settimana positiva in ogni comparto, evidenziata da giornate una migliore dell'altra. Dunque, sette giornate quasi tutte interamente a favore, prevista con poche cose a cui rinunciare. Negli ultimi giorni non sembrate essere in sintonia con gli altri: venite spesso contrariati e quello che sostenete non viene accolto nei modi auspicati, ma questo non deve costituire motivo di tensioni o discussioni.

Nei prossimi giorni cercate quindi di essere diplomatici, di sostenere le vostre idee con toni pacati e modi garbati. Si consiglia di giocare le carte migliori riguardo l'amore, martedì 30 ottobre, giorno valutato al "top". Per le altre necessità, puntate pure con fiducia su mercoledì, giovedì e venerdì, tutte preventivate a cinque stelle. Andiamo ad approfondire il resoconto settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 11 ottobre (Luna nel segno);

lunedì 11 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 12, mercoledì 13, domenica 17;

★★★★ giovedì 14, sabato 16;

★★★ venerdì 15 ottobre 2021.

♒ Acquario: voto 8. La prossima settimana si presenterà con le carte in regola a voi del segno. Dichiaratamente pronta per essere prospera e affidabile in svariati settori, il periodo annuncia che, presto o tardi, capiterà un qualcosa in grado di sbloccare quella situazione che avete a cuore.

Intanto, allentate la corda e riposatevi un po': se vi sentite con l'acqua alla gola non potete continuare ad andare avanti, dovete fermarvi. C'è tempo per tutto e una giornata meno impegnata non danneggerà nessuno, tanto meno voi. Per stare realmente bene con sé stessi occorre ascoltare i segnali del corpo per capire se è stressato. Pensateci! Curiosi di scoprire, nel frattempo, come inizierà il periodo? Bene, lunedì e martedì porteranno in dote quattro stelle: eccovi accontentati! Scopriamo insieme in resto analizzando le stelle dei prossimi sette giorni, pronte già da subito a fare da guida al periodo:

Top del giorno mercoledì 13 ottobre (Luna nel segno);

mercoledì 13 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 11, martedì 12, giovedì 14;

★★★★ venerdì 15 ottobre;

★★★ sabato 16 ottobre;

★★ domenica 17 ottobre 2021.

♓ Pesci: voto 10.

Per coloro nativi in Pesci si prospetta una settimana meritatamente al comando della classifica generale. Dite la verità, aspettavate tanto questo momento, non è così? Bene, gustate a fondo la nuova scaletta e prendete nota delle giornate ad alto tasso di positività. Ovviamente la migliore su tutte sarà quella relativa all'ingresso della Luna in Pesci, sabato 16 ottobre. Fatene buon uso, senza sprecare eventuali buone occasioni che dovessero presentarsi. Il flusso lunare influisce positivamente sul vostro lavoro che viaggia percorrendo dei binari vincenti e veloci. Il ritmo con cui gestite i vostri impegni sta diventando irrefrenabile e qualcuno inizia a richiedervi maggiori attenzioni perché si sente trascurato.

Non tenete tutto per voi, ad ogni fine giornata raccontate quello che avete fatto; anche solo parlare può aiutarvi a sentirvi meno soli voi ed a far sentire meno soli anche chi vi vuole bene... La scaletta con le stelle:

Top del giorno sabato 16 ottobre (Luna nel segno);

sabato 16 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 11, venerdì 15 e domenica 17;

★★★★ martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 11 a domenica 17 ottobre, valida per l'intero comparto zodiacale, è pronta a dare il proprio contributo allo scopo di identificare quali saranno i segni al top e quelli flop relativamente ai prossimi sette giorni in calendario. Allora, ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro segno di nascita?

Diciamo subito che a risultare meritatamente al "top della settimana" sarà l'Ariete, segno favorito dall'ingresso della Luna nel proprio comparto. Splendido periodo anche per gli amici nativi del Capricorno, anch'essi favoriti dalla presenza della Luna, in entrata nel segno nella giornata di lunedì.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Capricorno, voto 9;

3° posto - Leone e Acquario, voto 8;

4° posto - Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Gemelli e Sagittario, voto 6;

6° posto - Cancro, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 11 al 17 ottobre 2021, dunque incentrato sulla seconda settimana di ottobre finisce qui. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso tra il 18 e il 24 del corrente mese.