L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 ottobre 2021 riapre con nuove previsioni, certamente ben augurali per alcuni segni dello zodiaco. Curiosi di sapere a chi andrà "a fagiolo" il periodo? Ebbene, l'Astrologia applicata sui prossimi sette giorni è pronta a svelare l'arcano: iniziamo pure a dare qualche anticipo sulla nuova classifica settimanale e mettere in chiaro i migliori tra i sei segni sotto analisi. Dunque, focus puntato sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo a scoprire le carte in merito a come saranno le stelle dei prossimi sette giorni anticipando qualcosa in merito a predizioni e pagelle.

Da sottolineare senz'altro l'ottimo momento, ovviamente sia in amore che nel lavoro, riservato a tutti coloro nativi nel simbolo astrale del Leone (voto 8), appoggiati in massima parte dall'ingresso della Luna nel segno di Fuoco del Capricorno. Periodo positivo anche per Vergine (voto 7), anch'esso in procinto di entrare nelle grazie della "musa dei poeti". Invece, dal punto di vista dei segni con probabili difficoltà in arrivo, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica puntano l'attenzione su uno solo in particolare: Cancro (voto 5). Il sensibile segno di Acqua questa volta dovrà accontentarsi di stare alla finestra, viste le attuali dissonanze astrali presenti soprattutto a metà e negli ultimi due giorni del periodo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a decantare il responso astrologico espresso dalle previsioni dell'oroscopo della settimana, come da solita prassi, da tempo consolidata, ci piace rendere chiari quali saranno i prossimi spostamenti lunari nell'ambito dei segni interessati. A mettere in fibrillazione gli appassionati di Astrologia sarà l'ingresso della Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 11 ottobre alle ore 19:15.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop mercoledì 13 ottobre alle ore 22:47, con la messa in opera della formazione astrale denominata Luna in Acquario. La settimana sarà da ritenersi conclusa, ovviamente in merito ai transiti lunari, con l'ingresso della Luna in Pesci prevista per sabato 16 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La prossima settimana si prevede abbastanza allineata alla discreta sufficienza. È il momento meno opportuno per lasciarsi andare: siate prudenti e attenti a tutto quello che avviene intorno a voi e capirete perché. Attenti particolarmente alle persone poco oneste. Per chi ha una causa giudiziaria in corso o anche una separazione e un divorzio dovrà avere molta pazienza. In questo periodo le stelle hanno messo in preventivo solo due giorni da considerare "top", con cinque stelle, quindi da spendere nelle situazioni che più vi stanno a cuore o di maggior importanza. Vediamo gli altri giorni in base alla valutazione fatta con le stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 15 e sabato 16;

★★★★ mercoledì 13, giovedì 14 e domenica 17;

★★★ lunedì 11 ottobre;

★★ martedì 12 ottobre.

♉ Toro: voto 6.

Si preannuncia un frangente allineato alla scarsa o striminzita sufficienza per voi del segno. Oltre ad avere punti di vista completamente diversi con alcune persone, il vostro umore in alcune giornate nella settimana in questione non vi consentirà di creare quel clima necessario a dare distensione al rapporto con amici o colleghi. Questioni riguardanti casa o famiglia attireranno la vostra attenzione. Se vi piacciono le cose complicate presto sarete accontentati. Cercate di restare con i piedi per terra in tutto e per tutto: sarà la miglior garanzia per risolvere i problemi. Diciamo pure che nel complesso non sarà di certo fenomenale il periodo per molti di voi. Non spazientitevi e andiamo a vedere il grado di positività assegnato al vostro segno:

★★★★★ mercoledì 13 e giovedì 14;

★★★★ lunedì 11, martedì 12 e domenica 17;

★★★ venerdì 15 ottobre;

★★ sabato 16 ottobre.

♊ Gemelli: voto 6.

Le giornate messe in conto nell'arco temporale sotto analisi in questa sede si preannunciano discrete, a patto di saper individuare e/o dribblare quei periodi cosiddetti poco positivi. Per questo sappiamo che non c'è nessun problema: basterà seguire attentamente la valutazione espressa sulla giornata di riferimento e stop, il resto verrà in automatico. In programma lettere, telefonate, spostamenti e qualche singolare novità. Insomma, settimana abbastanza movimentata con il Sole pronto a regalare tanta benefica energia. Pazienza e tatto in alcuni casi vi permetterà di soprassedere su molte cose. Se affronterete tutto con pazienza vi accorgerete che le cose andranno meglio di quanto sperato. Sappiate decidere con prudenza sull'amore: un errore commesso ora sarebbe fatale...

Vediamo le stelle riservate dall'Astrologia ai vostri sette giorni:

★★★★★ martedì 12 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 ottobre;

★★ venerdì 15 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. L'oroscopo della settimana preannuncia a voi del segno un periodo di certo sotto le attese. Stelle poco performanti daranno ai prossimi sette giorni una cadenza alternata, con alti e bassi. Attenzione ad un pagamento che dovreste fare: state procastinando troppo. Accettate eventualmente ogni critica senza reagire e non lanciatevi in polemiche inutili o spiegazioni che nemmeno ascolteranno. Fate tutte le cose per bene e non badate alle critiche.

Coltivate possibilmente un hobby e allargate la vostra cerchia delle amicizie. Avete bisogno di rallentare la morsa delle preoccupazioni. Vediamo il responso delle effemeridi e quando potersi muovere un pochino in libertà:

★★★★★ lunedì 11 ottobre;

★★★★ martedì 12, giovedì 14 e venerdì 15;

★★★ mercoledì 13 e domenica 17;

★★ domenica 17 ottobre.

♌ Leone: voto 8. Ottimo il periodo per voi del segno, ma solo fino a venerdì, poi, visto che arriveranno due pessime giornate, dovrete cercare di restare con i piedi per terra e pronti a tutto. Discorso a parte per la partenza e la parte centrale del periodo, sottoscritto da un gran martedì valutato al "top del giorno" e circondato da giornate tutte a cinque e quattro stelle.

Certi giorni avete poca fiducia in voi stessi, ma questa settimana siete all'apice: siate ottimisti e fatevi conquistare dalla speranza. Concedetevi al più presto un periodo di riposo visto che lo stress si sta accumulando. Innamorarsi poi non è un dramma, anche se vi sentite frastornati e avete paura. Vivete questo momento con gioia. Per un amore che va un altro ne sopraggiunge: perché demoralizzarsi? In fondo è solo un breve periodo che passerà presto. Andiamo al resoconto settimanale dettagliato:

Top del giorno martedì 12 ottobre;

martedì 12 ottobre; ★★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e giovedì 14;

★★★★ venerdì 15 ottobre;

★★★ sabato 16 ottobre;

★★ domenica 17 ottobre.

♍ Vergine: voto 7. L'oroscopo della settimana 11-17 ottobre annuncia un periodo mediocre.

Il frangente avrà come punto di forza un giovedì valutato al "top del giorno" incorniciato in due meravigliose giornate a cinque stelle: venerdì e domenica. In questo periodo saranno favoriti certamente i legami affettivi e, in generale, le amicizie e la famiglia. Ricacciate indietro eventuali pessimismi che spesso si fanno strada nella vostra testa: è il momento di tentare la buona sorte, anche con il gioco. La fortuna bacia i temerari, e voi lo siete. Pensate a qualche regalo utile da fare al vostro partner o a qualche persona amica a cui tenete particolarmente: sarà davvero apprezzato. Andiamo a confermare il responso relativo alle stelle giornaliere:

Top del giorno giovedì 14 ottobre;

giovedì 14 ottobre; ★★★★★ venerdì 15 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 e sabato 16;

★★★ lunedì 11 ottobre;

★★ martedì 12 ottobre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica settimanale definitiva.