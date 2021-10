L'Oroscopo settimanale dal 1° al 7 novembre 2021 è arrivato ed è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario. Sotto controllo da parte dell'Astrologia la prima settimana del nuovo mese, come sempre corredato dall'ormai 'famosa' classifica settimanale. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno? Ebbene, tra i sei segni in analisi, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci il simbolo astrale superfavorito della settimana con "voto 10" è Bilancia. Invece il Sagittario risulta una spanna sotto con "voto 9"; mentre Scorpione e Capricorno risultano altrettanto positivi con un buon "voto 8".

Poco stabile e in alcune giornate davvero pesante il periodo per coloro nativi nel segno dei Pesci (voto 6). A dare qualche pensiero al segno di acqua appena citato, le due giornate coincidenti con il weekend: sabato e domenica risultano rispettivamente da tre e due stelle, infatti da considerare 'sottotono' e da 'ko'.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Splendido periodo, senz'altro all'insegna di un passaggio astrale di notevole caratura: l'ingresso della Luna in Bilancia martedì 2 novembre. In questo caso il consiglio in arrivo dall'oroscopo della settimana è quello di cercare di mettere in campo le cose di una certa importanza, visto il momento favorevole.

Questa può essere una settimana molto fruttuosa, a patto di evitare di agire in modo avventato. Ragionate, pensate, riflettete e poi procedete. La scaletta con le stelle:

Top del giorno martedì 2 novembre (Luna nel segno);

martedì 2 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 3, giovedì 4, sabato 6;

★★★★ lunedì 1, venerdì 5, domenica 7.

♏ Scorpione: voto 8. L'oroscopo della settimana preannuncia a voi nativi sette giorni complessivamente positivi anche se, purtroppo, non lo sarà in modo completo.

Infatti, il frangente vedrà un centro e un fine periodo davvero ottimi ma con la parte iniziale altamente negativa: occhio a lunedì e martedì! Al contrario, tantissimi di voi del segno potranno contare ad occhi chiusi su quattro giornate splendide classificate una al "top", coincidente con giovedì, e le altre a cinque stelle.

La scaletta dettagliata:

Top del giorno giovedì 4 novembre (Luna nel segno);

giovedì 4 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 3, venerdì 5 (Mercurio nel segno), sabato 6;

★★★★ domenica 7 novembre;

★★★ martedì 2 novembre;

★★ lunedì 1° novembre 2021.

♐ Sagittario: voto 9. In primissimo piano l'arrivo della Luna nel comparto, sabato 6 novembre. Oltre a sabato, anche giovedì, venerdì e domenica riuscite ad essere maggiormente appassionati ed intraprendenti in campo sentimentale. Sul lavoro, viceversa, rapporti societari difficili lunedì 1° novembre. Gelosia e caos spiccato possono contraddistinguere la vostra vita sentimentale particolarmente se siete nati la prima decade. Ottima intesa con i soci in campo professionale.

Vediamo come sono state attribuite le stelline al vostro segno:

Top del giorno sabato 6 novembre (Luna nel segno);

sabato 6 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 4, venerdì 5, domenica 7;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3;

★★★ lunedì 1°novembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. Gli astri preannunciano un periodo non male per tutti voi nativi nel simbolo astrale di Terra. Diciamo subito che, escludendo la sola parte iniziale della settimana, nelle restanti parti avrete campo libero quasi su tutto. Si ricomincia a ragionare dunque. Iniziate quindi sin da subito a riorganizzare il vostro tran tran quotidiano in modo da fare spazio a momenti di tenerezza, ma anche di accesa passione. Datevi da fare!

Qualcosa di inaspettato colorerà la settimana e vi darà una grande carica di fiducia: è molto probabile che riguardi la vita sentimentale. In tutti i casi, godetevi ciò che arriva senza farvi troppe domande e senza cercare di razionalizzare a tutti i costi. Scopriamo la scaletta settimanale di vostra competenza:

Top del giorno venerdì 5 novembre (Venere nel segno);

venerdì 5 novembre (Venere nel segno); ★★★★★ giovedì 4, sabato 6, domenica 7;

★★★★ lunedì 1° novembre;

★★★ mercoledì 3 novembre;

★★ martedì 2 novembre 2021.

♒ Acquario: voto 7. Questa settimana sarà contraddistinta dall’incontro e dall’unione. Le controversie e le incomprensioni che hanno caratterizzato gli ultimi tempi verranno appianate. Il cielo segnala un periodo adatto a prendervi cura di voi, della vostra salute e del vostro aspetto, di rimettervi in forma seguendo una buona dieta e svolgendo sana attività sportiva, così da rafforzarvi.

I cambiamenti che stanno maturando nella vostra vita sono importanti e riguardano le basi stesse della vostra esistenza, quindi non potete permettervi di giocare o di rischiare. Continuate dunque a coltivare ciò che davvero conta, i frutti arriveranno abbondanti a tempo debito! Vi sentite molto più liberi di dire quel che volete e di fare quel che v'interessa di più. A voi la scala di valori da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 1°novembre;

lunedì 1°novembre; ★★★★★ martedì 2, domenica 7;

★★★★ mercoledì 3, sabato 6;

★★★ giovedì 4 novembre;

★★ venerdì 5 novembre 2021.

♓ Pesci: voto 6. Valutato appena sulla semplice sufficienza il periodo per voi dei Pesci. Le giornate in arrivo avranno il picco massimo di negatività a fine periodo, purtroppo in concomitanza con il weekend.

Dunque, in arrivo un sabato (sottotono) ed una domenica (ko) da tenere sotto stretto controllo: evitate di strafare come al solito ma siate coerenti e concentrati con le cose e verso le situazioni con le quali avrete a che fare. Da sfruttare al massimo le giornate del 1° e del 3 novembre, valutate entrambe al "top" con cinque stelle. Ansiosi di sapere cosa promette l'inizio di novembre a voi del segno? Il resoconto con le stelle giornaliere:

★★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5;

★★★ sabato 6 novembre;

★★ domenica 7 novembre 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

In primissimo piano la nuova classifica della settimana, come prassi in questo contesto valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà la Bilancia, indicato dall'Astrologia a massima positività, anche grazie all'arrivo della Luna nel segno. Positivi i prossimi sette giorni anche per il Sagittario, indicato a massima fortuna. Ansiosi di scoprire qualcosa di più? Andiamo a scoprirlo insieme analizzato la classifica nella sua interezza.

La scaletta settimanale per tutti i segni:

1° posto - Bilancia , voto 10 e segno al ' top della settimana ';

, voto 10 e segno al ' '; 2° posto - Sagittario, voto 9;

3° posto - Scorpione e Capricorno, voto 8;

4° posto - Gemelli, Cancro e Acquario, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Vergine e Pesci, voto 6;

6° posto - Leone, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 1° al 7 novembre 2021, dunque incentrato sulla prima settimana del mese, finisce qui. Appuntamento tra sette giorni con l'oroscopo dall'8 al 14 novembre.