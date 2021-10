L'Oroscopo della settimana dal 1° al 7 novembre 2021 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro. Leone e Vergine. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? A dominare la scena, nella nostra anteprima, il simbolo dei Gemelli (voto 7) e del Cancro (voto 7), entrambi considerati in risalita rispetto alla settimana precedente. Ad andare invece controcorrente, tanto per introdurre la parte relativa ai segni in momentanea difficoltà, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica non vedono di buon auspicio il periodo per coloro nativi del Leone, a questo giro valutati con un cinque in pagella.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di valutare le nuove previsioni dell'oroscopo della settimana interessanti le giornate comprese da lunedì 1 a domenica 7 novembre, ci preme informare su quali saranno i transiti astrali nel periodo. Nella fattispecie, assisteremo a vari passaggi in alcuni settori delle zodiaco da parte della Luna. Diciamo subito che il frangente in analisi vedrà l'ingresso della Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria già da questo martedì 2 novembre. Invece giovedì 4 novembre, precisamente dalle ore 1:52, avremo la Luna in Scorpione. La settimana 'lunare' si concluderà con l'arrivo della Luna in Sagittario prevista sabato 6 novembre. Da segnalare altresì che venerdì 12 novembre entrerà Venere in Capricorno e, sempre lo stesso giorno, avremo il transito di Mercurio in Scorpione.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Questa settimana invita ad avere cura del vostro amore, assicurandovi che tutto sia perfetto. Possibilmente quando avete modo di stare con la persona che amate siate sorridenti, anche se vi fossero problemi o quant'altro che in cuor vostro vi crucciano.

La settimana così facendo scorrerà più serena e, in questo modo, riuscirete a dare un senso di serenità a tutti ma soprattutto a voi stessi. Anche voi in status single in questi prossimi giorni non avrete da lamentarvi: forse troverete qualcuno finalmente capace di far rifiorire in voi la felicità. Alcune coppie invece dovranno optare per la filosofia de "due cuori ed una capanna": da evitare che eventuali questioni negative della vita intralcino il percorso meraviglioso dell'amore, soprattutto delle relazioni appena nate.

Molti nativi potrebbero prendere spunto da alcune esperienze passate e potrebbero migliorare il proprio approccio con il prossimo, in modo da non restare sempre e costantemente delusi. Vediamo di scoprire le giornate migliori e quelle meno:

★★★★★ lunedì 1 e sabato 6;

★★★★ martedì 2, venerdì 5 e domenica 7;

★★★ mercoledì 3 novembre;

★★ giovedì 4 novembre.

♉ Toro: voto 6. Questa è la settimana giusta per entrare in trattativa con qualcuno e concludere degli affari vantaggiosi. La settimana scorsa non ne eravate convinti, ma ora non ci sono più dubbi, quindi procedete pure. Il vostro istinto farà il resto per ottenere le condizioni più vantaggiose in tutti gli ambiti, quindi niente paura, lo spirito imprenditoriale aleggia dentro di voi ed anche fuori.

Le coppie si miglioreranno l'un l'altro, ma il dialogo dovrà essere parte fondamentale ed insostituibile del rapporto. Sforzandosi di mantenere tale linee guida si eviteranno fraintendimenti ed anche che nascano rancori o diatribe potenzialmente in grado di rovinare il rapporto. Sappiate che ogni desiderio non si può magicamente trasformare in realtà, non solo nel privato, soprattutto in ambito professionale. Anche se siete abituati ad ottenere solitamente ciò che volete, questa settimana sarà più difficile che possa essere così. Diamo uno sguardo alle stelle, da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, giovedì 4 e domenica 7;

★★★ venerdì 5 novembre;

★★ sabato 6 novembre.

♊ Gemelli: voto 7.

Le prossime giornate faranno segnare l'inizio della ripresa - mentale e fisica - per tanti nativi, risultando cruciali per molti del segno. Non dovrete però essere ovvi in questa settimana, altrimenti specie i momenti di amore e di passione potrebbero trasformarsi in qualcosa di ripetitivo e monotono, con relative conseguenze per voi e per la persona che amate. Le coppie intanto si dovranno impegnare molto di più del solito, almeno nel frangente nel quale stanno insieme, magari condividendo alcune esperienze quotidiane specialmente, quelle negative: lo scopo è trovare insieme delle soluzioni accettabili. Maggiori attenzioni invece sarebbero gradite da parte vostra per alcuni componenti della famiglia: genitori anziani, figli irresponsabili o ribelli.

I single invece potrebbero migliorare il proprio approccio con le persone. Sappiamo tutti che quando si tratta di arrivare 'al dunque', oppure di andare allo step successivo nella conquista, restate inesorabilmente "bloccati", forse assaliti da una irrefrenabile voglia di scappare. Analizziamo insieme la scaletta settimanale:

Top del giorno domenica 7 novembre;

domenica 7 novembre; ★★★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★★★ giovedì 4 e sabato 6;

★★★ martedì 2 novembre;

★★ mercoledì 3 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana indica un periodo di rinascita in ogni settore. Le vostre prossime sette giornate potrebbero essere più piene del solito in questo periodo.

Seppur non senza sforzo, riuscirete a vivere molto più allegramente i vostri rapporti con partner, famigliari, amici e in generale con il prossimo. Continuate in questo modo e non atterritevi per nessuna ragione. Le coppie noteranno dei significativi miglioramenti nei confronti della loro relazione, grazie allo sforzo compiuto ultimamente alla persona amata. Il consiglio delle stelle è senz'altro quello di accettare di buon grado i propri difetti in primis e poi soprattutto quelli del partner: nessuno è perfetto! Grande passione in arrivo per chi è single. Tanti 'solitari' del segno si divertiranno parecchio in queste giornate, specialmente con coloro che hanno tanto tempo libero e possono giostrare meglio le loro giornate.

Possibili anche brevi ma intensi ritorni di fiamma da chi da tempo ha allontanato persone solo per paura di eccessivi coinvolgimenti sentimentali. In fondo è proprio vero: la vita non finisce mai di stupire. La seguente classifica a stelline potrebbe aiutare a gestire la settimana:

Top del giorno mercoledì 3 novembre;

mercoledì 3 novembre; ★★★★★ martedì 2 e giovedì 4;

★★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★★ sabato 6 novembre;

★★ domenica 7 novembre.

♌ Leone: voto 5. Avete finalmente ottenuto quello che avreste voluto ottenere dalla vita? Se questo si fosse avverato almeno in parte, da ora in avanti potete dedicarvi completamente alle persone che amate, partner e figli se ne avete. Caso contrario, potete già da subito iniziare a rimediare.

Le coppie dunque potranno iniziare a fare nuovi progetti, programmare nuove avventure o mettere su famiglia o una casa Insomma, le idee possono essere sicuramente tante, ma bisogna iniziare da una sola e cercare di concluderla. I single invece avranno qualche momento di instabilità, specie a metà settimana. Questo perché alcuni del segno non hanno saputo prendere al volo certe occasioni, e ora si pentono un po' per scelte fatte o non fatte in precedenza. Calma: invece di disperarsi dovreste semplicemente alzare il telefono e chiamare chi sapete; tanto, perso per perso. Vediamo allora quali saranno le giornate da sfruttare per i vostri intenti importanti:

★★★★★ domenica 7 novembre;

★★★★ mercoledì 3, giovedì 4 e sabato 6;

★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★ martedì 2 novembre.

♍ Vergine: voto 6.

L'oroscopo della settimana 1-7 novembre preannuncia dei presentimenti in merito alla vostra prossima uscita con la persona amata (o che vorreste amare). Sappiate allora che quanto appena detto soltanto perché siete voi ad avere qualcosa di irrisolto in voi stessi; perciò sappiate che il comportamento degli altri non c'entra proprio nulla. Iniziate a fare un esame mentale sincero culle cose che non quadrano nella vostra vita e traete le debite conclusione: se ci fosse da agire in modo drastico, fatelo, solo così riuscirete a venirne fuori, ok? Alcuni in coppia intanto potranno/dovranno cercare di essere più comprensivi o semplicemente più spontanei nei confronti del partner, in modo da avvicinarsi al loro cuore e magari riuscire anche a parlare liberamente delle questioni che opprimono o tengono in ansia.

I single invece dovranno sbloccarsi e prima o poi cercare di mettere da parte i propri dubbi nei confronti delle persone che piacciono. Non è un buon modo di presentarsi l'essere sempre critici e stizzosi con gli altri, sappiatelo. La scaletta settimanale di competenza della Vergine:

★★★★★ martedì 2 e giovedì 4;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3 e venerdì 5;

★★★ domenica 7 novembre;

★★ sabato 6 novembre.

