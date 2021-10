L'ultimo weekend del mese di ottobre entra nel vivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di sabato 30 ottobre per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo della prima sestina

Ariete: in ambito sentimentale, con la Luna favorevole, potrete vivere un momento davvero molto interessante per quel che riguarda il lato amoroso. Nel lavoro sarà possibile fare degli incontri che potrebbero rivelarsi decisivi, attenzione all'opposizione di mercurio.

Toro: i nati sotto questo segno devono fare le cose con calma, potrebbe essere una giornata agitata quella di sabato 30 ottobre.

In amore attenzione a possibili problematiche riguardanti questioni appartenenti al passato.

Gemelli: i nati sotto il terzo segno zodiacale in questa giornata potrebbero vincere una sfida per quel che riguarda il settore lavorativo. È un momento di recupero energetico, potrebbe anche succedere qualcosa di interessante in amore.

Cancro: vi sentite stanchi in questo periodo, in ambito lavorativo potreste perdere la pazienza. In amore se ci sono delle situazioni in sospeso sarà meglio parlare con il partner.

Leone: per il quinto segno zodiacale la giornata di sabato 30 ottobre sarà caratterizzata da buone notizie in campo professionale. In amore dovrete fare chiarezza per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso.

Vergine: in ambito sentimentale delle possibili problematiche potrebbero coinvolgere le coppie nate da poco tempo, sarà meglio avere pazienza. Nel lavoro chi ha un'attività potrà riscontrare delle novità nell'immediato futuro.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: momento favorevole per il segno, non mancheranno intuizione in campo professionale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà possibile vivere belle emozioni in amore soprattutto chi ha iniziato una relazione di recente.

Scorpione: in ambito lavorativo la giornata sarà caratterizzata da stanchezza, non riuscite a concentrarvi su ciò che potrebbe rendere migliore il vostro rapporto di coppia. In ambito lavorativo, se potete, cercate di trovare del tempo per voi.

Sagittario: in ambito sentimentale potete fare delle cose importanti, non rimandate nulla ai prossimi giorni. In campo professionale non mancheranno buone idee, ma attenzione a collaboratori che potrebbero remarvi contro.

Capricorno: non sottovalutate i nuovi incontri in questo sabato di fine ottobre. Per quel che riguarda la sfera professionale potreste ottenere dei riconoscimenti nei prossimi giorni.

Acquario: in amore, con la Luna in opposizione, potreste dover affrontare delle tensioni con il partner. Sentite l'esigenza di maggiore chiarezza. In ambito lavorativo arriveranno tempi migliori, vi sentite sottotono.

Pesci: vi sentite affaticati in questa giornata, non sarà semplice superare delle piccole crisi di coppia. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio mantenere la pazienza.