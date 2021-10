Prosegue il primo weekend del mese di ottobre di tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare sabato 2 ottobre Per i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrebbero esserci degli incontri interessanti, è un momento di ripresa. Per quel che riguarda il campo lavorativo sarà meglio non essere troppo pretenziosi.

Toro: nel lavoro sarà meglio rimandare delle discussioni. Per quel che riguarda il campo amoroso siate prudenti, prima di fare una scelta riflettete.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di sabato 2 ottobre sarà caratterizzata da Giove e Saturno favorevoli.

È un buon momento per ricercare nuove idee a livello lavorativo, bene anche il lato amoroso.

Cancro: momento di recupero psicofisico per il segno. A livello lavorativo siete in cerca di maggiore chiarezza. Per quel che riguarda l'amore attenzione: possibili discussioni familiari.

Leone: bisognerà sfruttare in campo sentimentale queste giornate del weekend per avvicinarvi alle persone che amate, presto Venere sarà contraria e potreste vivere dei momenti sottotono. In campo lavorativo sarà meglio non essere troppo istintivi.

Vergine: nel lavoro potreste desiderare dei cambiamenti, in questo momento non riuscite a comprendere quale direzione prendere. Per quel che riguarda l'amore, buon momento per le emozioni, soprattutto se vivete una relazione da molto tempo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: la giornata di sabato 2 ottobre sarà caratterizzata da situazioni interessanti a livello lavorativo. Per quel che riguarda l'amore potrete vivere delle emozioni intense, anche una nuova storia.

Scorpione: momento di calo per il segno, con la Luna contraria alcune situazioni amorose potrebbero crearvi delle problematiche.

Evitate azzardi anche a livello lavorativo.

Sagittario: nel lavoro siete in cerca di nuove opportunità, soprattutto se negli ultimi tempi c'è stato un rallentamento. Novità in arrivo in campo sentimentale, presto Venere sarà nel segno.

Capricorno: per il terz'ultimo segno zodiacale la giornata di sabato sarà caratterizzata da alcune questioni stressanti al livello professionale.

Nel pomeriggio potreste vivere un miglioramento, mentre in amore la giornata potrebbe rivelarsi movimentata.

Acquario: momento di stanchezza per il segno, caratterizzato anche da alcune tensioni sentimentali. Nel lavoro delle questioni importanti devono essere affrontate.

Pesci: sarà possibile vivere delle nuove emozioni, anche se le coppie che hanno delle problematiche da tempo potrebbero dover trovare un momento da dedicare ai chiarimenti. Nel lavoro sarà meglio aspettare il nuovo mese prima di agire concretamente.