Inizia il nuovo mese di ottobre per i 12 segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà la giornata di venerdì 1° ottobre e come la diversa disposizione dei pianeti influenzerà l'ambito sentimentale, salutare e lavorativo per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: il mese inizia in modo favorevole a livello sentimentale, potrete risolvere delle problematiche che negli ultimi tempi gli hanno creato dei fastidi. In ambito professionale potrete fare dei progetti riguardo al futuro.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale con la luna dissonante la giornata non sarà sempre in campo lavorativo. Per quel che riguarda l'amore potreste dover affrontare delle discussioni.

Gemelli: presto Venere sarà in opposizione, quindi se ci sono delle questioni da affrontare, sarà meglio farlo in queste prime giornate del mese. In ambito professionale molte sono le situazioni a cui dovete dare retta.

Cancro: in questo periodo vi sentite stanchi, con Sole e Marte dissonante cercate di non alimentare polemiche sia in ambito sentimentale che lavorativo.

Leone: per il quinto segno zodiacale la giornata di venerdì 1 ottobre sarà caratterizzata dalla Luna nel segno, le emozioni potrebbero prendere il sopravvento. Per quel che riguarda il lavoro non mancano idee interessanti.

Vergine: possibile agitazione per quel che riguarda il campo lavorativo, sarà meglio affrontare le situazioni con calma.

In amore, in questo momento potreste vivere delle tensioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: presto Venere tornerà favorevole, potrete recuperare in campo sentimentale e sentirvi più passionali. In ambito professionale arriveranno delle buone notizie e qualcuno potrebbe ricevere le risposte che aspettava da tempo.

Scorpione: nel lavoro potrebbero esserci delle complicazioni da affrontare con i collaboratori. Per quel che riguarda l'amore con Venere ancora nel segno, sfruttate la situazione per chiarire delle questioni che vi stanno a cuore.

Sagittario: momento di recupero per il lato sentimentale, con anche Venere e Marte favorevoli.

Non mancheranno belle emozioni da vivere. Nel lavoro potreste non sentirvi abbastanza apprezzati.

Capricorno: in ambito professionale è possibile che vi sentiate insoddisfatti. Per quel che riguarda l'amore se qualcuno vi sta a cuore, questo è il momento giusto per farvi avanti.

Acquario: miglioramenti per quel che riguarda il lato sentimentale, potrete vivere bella emozioni. In campo professionale cercate di non strafare.

Pesci: possibili problematiche lavorative per il segno. Pure in amore, potrebbero esserci delle polemiche da affrontare.