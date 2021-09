Si conclude il mese di settembre 2021. Approfondiamo quindi come andrà sul piano astrologico la giornata di giovedì 30 settembre a livello lavorativo, sentimentale e salutare per tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: il mese si conclude sottotono per quel che riguarda il lato sentimentale, ma con l'inizio del nuovo mese sarà possibile fare degli incontri. In ambito lavorativo sarà meglio riflettere prima di iniziare discussioni con i collaboratori.

Toro: la giornata di giovedì 30 settembre sarà caratterizzata da necessità di riposo, anche per quel che riguarda il lato lavorativo, dove bisognerà tenere sotto controllo la situazione economica.

In campo amoroso c'è bisogno di maggiore pazienza.

Gemelli: con Giove favorevole ci sono buone possibilità professionali potrebbero essere riscoperte. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale con le stelle dalla vostra parte, potrete risolvere delle situazioni in sospeso.

Cancro: nel lavoro è un buon momento, non mancano opportunità per ottenere risultati grazie ai vostri progetti. In ambito sentimentale sarà possibile chiarire problematiche nate negli ultimi tempi con il partner.

Leone: ci sono dei cambiamenti, ma prima di affrontarli bisognerà riflettere al meglio. Per quel che riguarda il campo sentimentale presto le cose miglioreranno.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di giovedì 30 settembre sarà caratterizzata da decisioni sentimentali da prendere.

Nel lavoro per stare più tranquilli e portare avanti i progetti potrete pensare a nuove collaborazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna dissonante è possibile che avvertiate dei disagi in campo sentimentale, siate prudenti. In ambito professionale possono arrivare delle nuove opportunità.

Scorpione: questa giornata sarà interessante per l'amore, soprattutto dopo le incomprensioni vissute negli ultimi tempi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ambito professionale sono in arrivo delle novità.

Sagittario: alcuni progetti possono essere portati avanti, soprattutto nel lato sentimentale. Nel lavoro, invece, condividete le vostre idee e potrebbe ottenere successo.

Capricorno: sarà meglio concentrarsi in ambito professionale, evitando di sottostare a eventuali polemiche.

A livello salutare vi sentite più in forma, in amore bisognerà mantenere la calma.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da piccole soddisfazioni professionali. In amore le problematiche vissute negli ultimi tempi possono essere superate: delle soluzioni sono in arrivo.

Pesci: in campo sentimentale con luna e Venere favorevole è davvero un buon momento per voi, così come lo è per le attività lavorative.