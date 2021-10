L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 ottobre 2021 è pronto a svelare la classifica completa dei dodici segni con le pagelle e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni. In evidenza in questo contesto anche le previsioni per i segni dalla Bilancia fino a Pesci. Stuzzica il pensiero di sapere come è stato valutato il vostro segno? Tra i segni fortunati del periodo, senz'altro troviamo gli amici nati nel segno del Sagittario (voto 10), appoggiati da una splendida Luna e Venere entrambi nel segno.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Le energie non mancheranno in questo inizio del mese di ottobre, il Sole è in ottima posizione per rinvigorire il fisico ed anche la Luna (da voi questo martedì) intenerisce i cuori e vi porterà l’ebbrezza di stimoli sessuali di tutto rispetto. Meno favorevole è la posizione di Mercurio che opacizza il pensiero distraendovi quando il momento richiede più concentrazione. In amore a parte le ore che la Luna regala, i pianeti più interessati ovvero Venere e Marte sono lontani dal vostro segno ma seppure distanti avranno la capacità di farvi entrare nel mondo dei sentimenti con timidezza e nello stesso tempo con curiosa e penetrante lussuria.

Progressi sia nel lavoro che riguardo la salute. Scopriamo le stelline giornaliere applicate ai prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 5 ottobre (Luna in Bilancia);

martedì 5 ottobre (Luna in Bilancia); ★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, giovedì 7;

★★★★ venerdì 8 ottobre;

★★★ sabato 9 ottobre;

★★ domenica 10 ottobre 2021.

♏ Scorpione: voto 9. Nel cielo di questa settimana un avvenimento importante interessa i nati del segno, il passaggio della Luna in Scorpione.

Gaiezza non soltanto eroticamente ma coinvolge il piacere di stare con i bambini, di frequentare gli spettacoli, di giocare sia con quanto offre il mercato del rischio che con quello della seduzione. La mente sarà occupata principalmente alla soluzione di quiz, di rebus e altro. Nell’ambito familiare saranno appianati eventuali contrasti con i genitori.

È un periodo da prendere con fiducia, sebbene l’austero Saturno fa da moderatore e frena gli scatti talvolta immotivati. Nel lavoro sarete molto attenti, ci penserete a lungo prima di sfoderare le armi della collera e della suscettibilità, sapete bene che non potete rischiare. La cassa segue l'andazzo del periodo, alla faccia dell'austerità! Le stelle interessanti i prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 7 ottobre (Luna in Scorpione);

giovedì 7 ottobre (Luna in Scorpione); ★★★★★ mercoledì 6, venerdì 8, sabato 9;

★★★★ martedì 5, domenica 10;

★★★ lunedì 4 ottobre 2021.

♐ Sagittario: voto 10. Questa settimana sarà la famiglia, la casa, la cura dell’arredamento che più vi interesserà e in cui dare libertà alla vostro creatività. Avrete voglia di accontentare il vostro partner aderendo alle sue richieste, ai suoi gusti che saranno i vostri, troverete una perfetta complementarietà, quel che manca a voi l’avrà l’altro e viceversa, una specie di lavoro ad intarsio.

Cercherete anche di cambiare abitazione per una più grande e confortevole e in questa scelta le finanze vi aiuteranno. II lavoro procede bene, se siete dei viaggiatori vedrete incrementare la clientela, i rapporti con l’editoria o di apparecchiature medicali. La cassa è in crescita grazie ai consigli di una persona esperta se volete investire nel campo finanziario o immobiliare. La classifica con le stelline giorno per giorno:

Top del giorno sabato 9 ottobre (Luna in Sagittario);

sabato 9 ottobre (Luna in Sagittario); ★★★★★ lunedì 4, giovedì 7 (Venere in Sagittario), domenica 10;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6, venerdì 8 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. La Luna si prepara a congiungersi con Sole, Marte e Mercurio nel campo dello Scorpione, portando a voi del Capricorno amore e tanta fortuna.

Le relazioni sentimentali saranno al top ma solo per chi saprà guadagnarselo: la presenza del battagliero Plutone esalta i desideri erotici che saranno vissuti con la calma ma anche con la sensualità tipica di voi nativi, soprattutto se nati della terza decade. Nell’attività lavorativa questa settimana la mente sarà lucida e attenta, pronta a ponderare le incornate a cui spesso ricorrete quando la pazienza crolla. Tuttavia prendete le misure necessarie per non incorrere in errori nei calcoli che potrebbero risultare piuttosto onerosi. La cassa è pronta ad affrontare le spese che per le donne del segno saranno rivolte alla cosmesi e per tutti alla alimentazione naturale. La salute è buona. Vediamo di chiarire come saranno i prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 5, domenica 10;

★★★★ lunedì 4, venerdì 8, sabato 9;

★★★ mercoledì 6 ottobre;

★★ giovedì 7 ottobre 2021.

♒ Acquario: voto 6.

Le forze astrali di questa settimana sono rivolte al lavoro: vi ritroverete con una resistenza e caparbietà ammirevoli. Anche il cervello funziona bene, a dire il vero più incline al ragionamento sul futuro della vostra attività lavorativa. Con la Luna in ottimo aspetto da martedì e per ancora un altro giorno ancora, avrete la possibilità di contatti con gente diversa dal vostro solito ambiente. In merito ai sentimenti, simpatia, sesso e nuove storie o il recupero di un amore antico scolorito ma presente nei pensieri. La discreta planetaria del periodo agevola la maternità delle donne e il senso paterno degli uomini, il desiderio di passare il tempo con il gioco adatto ai ragazzi di qualunque età.

La scala dei valori espressa dalle stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 5, mercoledì 6;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7, domenica 10;

★★★ venerdì 8 ottobre;

★★ sabato 9 ottobre 2021.

♓ Pesci: voto 6. Una settimana colma di risorse fisiche e psichiche. Nel lavoro però sarà un periodo di tentennamenti, i vostri sforzi magari non vedranno i risultati nell’immediato ma servono come investimenti per i prossimi periodi. Il settore economico è discreto: seppur con qualche stretta di cinghia alla fine il bilancio è sempre in pareggio. Sarà una settimana abbastanza semplice da trascorrere anche in ambito sentimentale, senza manifestazioni avverse né particolarmente favorevoli. Il Sole favorisce gli incontri fra amici e le vostre idee possono essere condivise e portate avanti con entusiasmo.

Instancabili ma sempre romantici, appassionati e dolcissimi, voi single siete pronti a vivere avventure da sogno. La valutazione della settimana da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 8, domenica 10;

★★★★ mercoledì 6, giovedì 7, sabato 9;

★★★ martedì 5 ottobre;

★★ lunedì 4 ottobre 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 4 a domenica 10 ottobre, valida per l'intero comparto zodiacale, è pronta per essere consultata. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà il Sagittario, meritatamente assegnatario della prima posizione. Al secondo posto troviamo un segno di Acqua: lo Scorpione, valutato in pagella con l'ottimo voto nove.

Terzo posto tutto per Toro e Bilancia, decisamente in ripresa sia in amore che nel lavoro. A voi scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Sagittario , voto 10, segno top della settimana ;

, voto 10, segno ; 2° posto - Scorpione, voto 9;

3° posto - Toro e Bilancia, voto 8;

4° posto - Ariete, Gemelli e Cancro, voto 7;

5° posto - Leone, Capricorno, Acquario e Pesci, voto 6;

6° posto - Vergine, voto 5.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento con le previsioni, la classifica e le pagelle riguarderà il periodo dall'11 al 17 del corrente mese.