L'Oroscopo di sabato 2 ottobre è pronto a rivelare come sarà la sesta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative al nuovo inizio di weekend relazionate a tutti i dodici segni dello zodiaco. In questo momento più di qualcuno in stato single avrà la fortuna di fare i giusti incontri, oltre che per proprio merito, soprattutto per la splendida Luna in Leone. Altri invece non temeranno alcun confronto con la quotidianità, magari colmando il partner con piccole attenzioni. A chi invece è stato pronosticata una giornata non troppo positiva ricordiamo che può capitare un momento di tristezza: dopo ogni tempesta c'è sempre il sereno.

Per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Questo sabato troveremo il Sole splendere nel segno della Bilancia, con la Luna saldamente ancorata (ancora per poco) nel campo del Leone. Il pianeta Venere invece spazia indisturbato nel settore dello Scorpione strizzando l'occhio a Nettuno in Pesci. Stabilmente posizionati in Acquario intanto, sia Saturno che Giove con, a poca distanza, Plutone presente in Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 2 ottobre dall'Ariete a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 2 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata ideale per una rimpatriata con gli amici.

Preparatevi a festeggiare un successo professionale, una promozione, un aumento di stipendio. Pensate ad un progetto realistico, ben definito: sicuramente lo realizzerete! In amore l’atmosfera è piacevole, easy, che vi prepara a vivere momenti altamente seduttivi. Un clima frizzante favorisce gli scambi affettivi e anche quel gioco seduttivo, stuzzicante e disinibito che piace tanto a voi.

Buona giornata anche per viaggiare, divertirvi con gli amici, buttarvi dietro i problemi e prendere la vita come viene

Toro - L’oroscopo del 2 ottobre al segno del Toro preannuncia la possibilità che possano esserci le condizioni favorevoli per il successo. Ma Giove dissonante richiede di curare i particolari della strategia professionale con attenzione, lungimiranza.

Saturno è in ottima posizione: cercate validi appoggi. Ci sono infatti accordi in vista con personaggi di spicco. In ambito privato, date spazio a chi vi vuole davvero bene. Non interpretate negativamente ciò che accade in questo momento, conservate l’ottimismo, c’è sicuramente qualcosa da rivedere nel modo di porvi con gli altri.

Gemelli - Non vi mancano la spinta e le energie per produrre tanto e bene: saprete dimostrare il vostro talento esecutivo e organizzativo che vi consentirà di spopolare e ottenere soddisfazioni nel settore professionale. La vita amorosa è al top e gli amici vi cercano di continuo. Occupatevi maggiormente del vostro fisico e del vostro aspetto. Un clima frizzante favorisce gli scambi affettivi, le sintonie intellettuali e anche quel gioco seduttivo, stuzzicante e disinibito che piace tanto a voi.

Cancro - Dato che volete starvene tranquilli nel vostro mondo e non volete rischiare nulla, oggi non pretendete guadagni astronomici, ma accontentatevi. Meglio essere oculati e pianificare alcune spese. Parliamo d’amore. Con il fascino e il savoir-faire che vi donano le stelle, sarete sicuri di centrare il vostro bersaglio, persino ad occhi chiusi. Dopo qualche giornata non proprio luminosa, riprendete quota, riuscendo a brillare in ottimismo e perseveranza.

Oroscopo e consigli delle stelle del 2 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Siete abbastanza calmi e lucidi per poter prendere decisioni. Meglio andare sul sicuro e non lasciare nulla al caso. L’organizzazione e la programmazione degli impegni vi faranno, inoltre, risparmiare molto tempo.

Non accettate un incarico vago e fumoso; pretendete massima chiarezza e firmate solo dopo aver controllato attentamente tutte le carte. Se in passato qualcuno vi ha dato del filo da torcere, ora non sarà più un problema: attenzione ai ripensamenti. Molto bene l’amore sia ai single che per le coppie.

Vergine - La Luna in sestile a Mercurio si appresta ad entrare prossimamente nel segno. È davvero eccezionale per l’umore, ma anche per sbloccare situazioni lente o ferme da molto tempo. Perciò, approfittatene a piene mani. Di energie ne avete da vendere; se le incanalerete nel giusto modo, raddoppierete l’efficienza! Se siete in coppia, la serata prevede momenti di passione, uniti ad un affetto sincero con nuove iniziative da vivere insieme.

I single avranno buone possibilità di conquista.

Bilancia - Questo sabato troverete sicuramente qualche battaglia da combattere, come è nella vostra natura. Se si parla di lavoro, siete decisi, determinati come non mai a ottenere quello che vi spetta. Siete disposti a lottare, a combattere all’ultimo sangue, come è nel vostro temperamento, del resto. Anche nella sfera affettiva procedete un po’ alla cieca, sperando che la situazione migliori. L'invito è di rallentare i ritmi eliminando qualche cattiva abitudine: maggior cura del fisico.

Scorpione - Baciati dalla Luna in Leone, ottima la fortuna in questo primo giorno di weekend: contate pure sulla riuscita dei vostri progetti. Il vostro entusiasmo e lo spirito d’iniziativa non conosceranno limiti, sarete un fermento continuo che vi regalerà belle soddisfazioni.

Per quanto riguarda l’amore, siete alla ricerca di nuovi assetti di coppia. Venere è nel vostro segno e questo fatto porta vantaggi: momento buono per affrontare le prove che la giornata vi pone davanti. Energia e forza daranno una carica formidabile.

Astrologia di sabato 2 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Le novità che state aspettando non sono in arrivo, almeno per questo sabato; dovrete attendere ancora e per questo potreste forse perdere un po’ la pazienza. Cercate di pensare ad altro! Parliamo d’amore: se non andate incontro al partner, difficilmente riuscirete a capirne ogni lato del carattere. Siate precisi e ordinati: non solo il vostro rapporto sarà migliore, ma guadagnerete tempo e fiducia da chi avete accanto.

Alla fine della giornata, vi sentirete stanchi ma felici d’aver portato a termine qualcosa di concreto.

Capricorno - "Chi ben comincia è a metà dell’opera" recita un saggio detto popolare, e su questo non c’è dubbio. Infatti il weekend inizia nel migliore dei modi. Con tutte le energie che vi ritrovate in questo periodo potrete gettarvi alla grande nell’attività più frenetica! Momenti di grande trasporto affettivo ed erotico si prevedono per le coppie bene affiatate. Intuirete il giusto modo per unire la teoria con la pratica e questo va a vostro vantaggio. Non ci sono ostacoli alla realizzazione di un sogno.

Acquario - È delizioso questo momento astrale per voi del segno, allegro e positivo, meritevole di programmi speciali.

In generale questo primo giorno di weekend avrete successo e potrete mettere a fuoco i progetti che vi stanno particolarmente a cuore. L’amore è in cima ai vostri pensieri e ai vostri interessi. Un’amicizia si rivelerà preziosa da molti punti di vista per qualcuno di voi single. Per molti c’è troppa razionalità nella mente: la paura di vivere giorno per giorno vi porta sempre a programmare il futuro.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 2 ottobre indica una giornata all’insegna dell’ambizione: coraggio, avete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo! È opportuno puntare sulla programmazione dei numerosi impegni che avete in agenda. L’amore, invece, è una sorta di fuoco che alimenta con energia anche i progetti più arditi.

L’umore è decisamente buono e l’ottimismo palpabile. Saprete prendere le iniziative e le decisioni più opportune. Non peccate di ingenuità nell’affrontare le situazioni: l'euforia potrebbe indurre a sottovalutare le cose.