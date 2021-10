Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare mercoledì 20 ottobre. Ecco come le diverse disposizioni astrali cambieranno il modo di vivere le situazioni a livello sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore potrebbero nascere delle nuove intese, non sentitevi insicuri. In ambito professionale bisognerà insistere per ottenere ciò che si desidera per un progetto.

Toro: a livello sentimentale ci sarà un recupero, potrete trovare delle soluzioni ad alcune problematiche che vi disturbano.

Con Giove e Saturno contrari attenzione alle situazioni lavorative.

Gemelli: potreste vivere delle preoccupazioni in ambito lavorativo, vi sentite nervosi. In amore sarà meglio risolvere dei contrasti.

Cancro: non manca agitazione per i nati sotto questo particolare segno, in particolare per quel che riguarda la sfera emotiva. Nel lavoro portate avanti i vostri progetti evitando di mettere troppa carne al fuoco.

Leone: ottima giornata a livello sentimentale, con luna e Venere favorevoli. Potrete vivere delle belle emozioni con il partner. Nel lavoro momento di calo, attenzione a come vi rapportare con i collaboratori.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di mercoledì 20 ottobre 2021 sarà caratterizzato da importanti decisioni sentimentali.

Nel lavoro sarà meglio risolvere alcune situazioni che vi causano stress.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: sarà meglio non mettere in discussioni alcune questioni che riguardano l'ambito amoroso, cercate di non farvi prendere dall'ansia. Nel lavoro non sarà semplice trovare le soluzioni sperate.

Scorpione: in ambito sentimentale con Venere neutrale potreste vivere dei momenti di distrazione.

In ambito lavorativo possibili agitazioni, ma presto potrete fare delle scelte importanti riguardo a nuovi progetti.

Sagittario: con la luna in buon aspetto non manca carica in campo amoroso. Nel lavoro presto potrete ottenere un buon successo grazie anche a nuovi rapporti professionali.

Capricorno: possibili polemiche in amore in questa giornata, mancano le energie per gestire situazioni in sospeso.

Momenti di fatica anche a livello lavorativo.

Acquario: possibili crisi per i nati sotto il penultimo segno zodiacale, anche se le coppie che nascono in questo periodo possono sperare di vivere momenti importanti. Nel lavoro qualcuno è in cerca di alternative.

Pesci: nella giornata di mercoledì 20 ottobre è possibile che mettiate in discussione alcune relazioni. Cercate di avere maggiore pazienza soprattutto in ambito lavorativo.