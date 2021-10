Tante novità hanno accompagnato i vari segni zodiacali nel corso della settimana in essere e il weekend che sta per sopraggiungere non vuole certo interrompere il flusso di positività. L'Oroscopo da venerdì 22 fino a domenica 24 ottobre, infatti, preannuncia l'arrivo di giornate ottimali per i nati sotto al segno dell'Ariete e un'ondata di fortuna per il segno della Bilancia. Durante questo fine settimana non potranno di certo mancare ulteriori sorprese per il Leone che, volente o nolente si ritroverà costretto a vagliare le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino.

Weekend in miglioramento, invece, per i nativi dello Scorpione.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete riusciranno ad affrontare a testa alta le varie situazioni che si presenteranno lungo il loro cammino. La perspicacia e l'intelligenza permetteranno al segno zodiacale in questione di mettere in risalto le proprie capacità di fronte alle persone giuste. Ogni sforzo verrà sicuramente ricompensato, specialmente con l'arrivo del nuovo weekend.

Toro - l'oroscopo di questo quarto fine settimana di ottobre non sembra spingersi troppo oltre con le previsioni. Ci saranno sicuramente giornate fortunate, ma anche momenti poco peggiori di quelli che ci si può immaginare.

Riuscire a realizzare qualcosa di importante, secondo le previsioni dell'oroscopo, non sarà possibile in questo breve frangente di tempo e si avrà la necessità di prorogare alcune scadenze.

Gemelli - sfortunatamente, il segno dei Gemelli non avrà modo di godersi appieno le giornate che stanno per sopraggiungere. Qualche rallentamento in ambito lavorativo e la nascita di situazioni particolare da dover affrontare non porteranno ad altro che ad un innalzamento troppo repentino dei livelli di stress.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La vicinanza della famiglia e delle persone care sarà indispensabile per alleggerire il carico di stress durante questo weekend.

Cancro - le energie non sono certo il punto forte di questo segno zodiacale, specialmente dopo le varie situazioni affrontate nel corso della settimana. Riuscire a cimentarsi nella realizzazione di alcuni desideri, durante il fine settimana in questione, non è di certo consigliabile.

L'unico consiglio plausibile è quello di trovare qualche momento di relax per recuperare le proprie energie e prepararsi a mettersi in gioco.

Leone - come è già stato anticipato, il segno del Leone avrà la possibilità di imbattersi in ulteriori sorprese che sopraggiungeranno nel corso delle prossime giornate. La settimana appena affrontata influenzerà in maniera positiva anche il weekend in avvicinamento. L'unica cosa a cui dover fare attenzione sono le energie: nonostante il pieno, queste non possono essere infinite.

Vergine - l'oroscopo del quarto weekend di ottobre, sfortunatamente per il segno della Vergine, non sarà tra i migliori del mese. Affrontare le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino verrà considerato esclusivamente uno spreco di energie, specialmente considerando ciò che il futuro ha in serbo.

Per le giornate in questione, quindi, è consigliabile riposarsi e recuperare il più possibile le energie fisiche e mentali.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la Bilancia continuerà a camminare e vivere tranquillamente anche durante il weekend che sta per sopraggiungere, con l'arrivo di giornate a dir poco fortunate ed in grado di portare il sorriso sulle labbra di chiunque. Chi ha deciso di portare un cambiamento radicale all'interno della propria vita avrà modo di muoversi liberamente e mettere i piedi sui tasselli giusti, ritrovandosi di fronte a miglioramenti quasi inaspettati. Ottimi momenti anche per quanto riguarda la vita di coppia e le relazioni in generale.

Scorpione - come già anticipato, l'oroscopo del quarto weekend di ottobre preannuncia l'arrivo di momenti migliori per i nati sotto al segno dello Scorpione.

La settimana appena trascorsa non è stata certo tra le migliori, ma grazie ad una posizione astrale assai più favorevole, si avrà la possibilità di riprendere in mano le redini della propria vita e recuperare energie e rapporti interpersonali.

Sagittario - anche il segno del Sagittario sembra appartenere alla cerchia non troppo ristretta dei segni zodiacali più fortunati della settimana. Le giornate appena trascorse hanno certamente portare qualche gioia all'interno della vita dei nativi di questo segno zodiacale ed il fine settimana in arrivo non sarà certo da meno. I buoni propositi, e con essi anche i momenti fortunati e decisivi, non mancheranno di certo.

Capricorno - nonostante il periodo in questione non sia tra i migliori del mese di ottobre, coloro che godono dell'influenza del Capricorno potranno vedere sopraggiungere attimi di meritata serenità.

Qualche acciacco ha portato qualche rallentamento e uno stato di malessere nelle giornate appena trascorse, ma con il weekend in avvicinamento si avrà finalmente l'opportunità di recuperare il tutto.

Acquario - la fortuna sembra aver deciso di abbracciare il segno zodiacale in questione e non abbandonarlo più. Neanche il fine settimana sembra essere abbastanza duro da far tentennare i vari astri. Grazie a questa influenza positiva elargita dalla dea bendata, l'Acquario avrà la possibilità di avvicinarsi sempre più alla realizzazione di alcuni sogni. Stando alle previsioni dell'oroscopo, qualunque aspetto della vita, da quello lavorativo a quello sentimentale, porterà gioia e serenità nelle varie giornate.

Pesci - la situazione, secondo le previsioni dell'oroscopo, non sembra essere tra le migliori e neanche il weekend servirà a portare consiglio. Uno stato di confusione, causato dallo stress e dal nervosismo, potrebbe accompagnare le prossime giornate e l'unico modo per uscirne sarà quello di stringere i denti ed incassare i vari colpi nel migliore dei modi. Giungeranno sicuramente periodi di gran lunga migliori.