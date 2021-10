Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà - secondo le previsioni astrologiche - la sfera sentimentale, lavorativa e salutare per quanto riguarda la giornata di martedì 19 ottobre 2021, per tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore, grazie alla Luna nel segno, avrete la possibilità di vivere momenti importanti. Potranno anche recuperare le coppie che hanno vissuto una crisi. Nel lavoro dire adesso basta ad un progetto non è consigliato, meglio aspettare tempi migliori.

Toro: per i sentimenti, con la Luna che a breve sarà nel segno, le cose iniziano a migliorare. Nel lavoro a causa di Giove in opposizione attenzione ad alcune questioni, cercate di risolvere difficoltà.

Gemelli: a livello sentimentale alcune storie stanno vivendo un calo, c'è un forte nervosismo. Nel lavoro attenzione a qualche piccolo rallentamento.

Cancro: in amore gli incontri di questo periodo sono importanti, dovete solo fare attenzione a qualche tensione del passato che potrebbe riaffiorare. A livello lavorativo i rapporti con gli altri al momento sono messi alla prova, dovete capire di chi fidarvi effettivamente.

Leone: nel settore amoroso, se una storia si è conclusa, ora grazie alla Luna nel segno si potranno vivere dei momenti speciali.

Nel lavoro se c'è un obiettivo da portare avanti non mollate adesso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, giornata che vi vedrà vivere possibili contrasti. Le storie che sono nate da poco al momento tardano a decollare. Nel lavoro le idee che partono ora sono favorite.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: in amore, se ci sono delle questioni da affrontare, è meglio farlo in questa giornata, attenzione solo a dosare bene le parole. Nel lavoro ci sono diverse situazioni da affrontare, per questo motivo evitate di fare tutto e subito.

Scorpione: a livello amoroso non mancherà qualche momento di agitazione, nel complesso però le buone occasioni arriveranno.

A livello lavorativo momento interessante, valutate bene tutte le proposte che arrivano.

Sagittario: a livello amoroso le storie che nascono ora e i nuovi progetti saranno importanti, evitate però di fare dei passi falsi. Nel lavoro chi ha un'attività in proprio avrà la possibilità di fare di più.

Capricorno: in amore meglio evitare polemiche in questa giornata, nel complesso però le emozioni che vivete saranno importanti. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore stanchezza, recupererete da metà settimana.

Acquario: a livello sentimentale, nonostante la Luna favorevole, ci saranno dei contrasti con gli altri segni. C'è necessità di attendere l'arrivo di Venere per recuperare. Nel lavoro se ci sono stati problemi tipo economici attenzione alle spese.

Pesci: in amore è un periodo non esaltante, sarà quindi necessario stare attenti fino al prossimo weekend. Nel lavoro è meglio evitare azzardi.