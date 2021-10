Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare lunedì 18 ottobre per tutti i segni dall' Ariete ai Pesci. Di seguito l'Oroscopo con lavoro, salute e amore e come cambia la situazione astrologica in base ai movimenti dei pianeti.

Ariete: in questa giornata di inizio settimana la Luna entra nel segno, potrete approfittare per fare nuove conoscenze in amore. In campo professionale avete voglia di mettervi in gioco e iniziare nuove situazioni.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da sensazioni interessanti in campo sentimentale.

Per quel che riguarda il lavoro i progetti possono essere portati avanti.

Gemelli: in ambito professionale potreste ricevere delle proposte da non sottovalutare. Per quel che riguarda l'amore possibili momenti sottotono con il partner.

Cancro: nella giornata di lunedì 18 ottobre potreste sentirvi sottotono in ambito sentimentale. Fate attenzione alle sensazioni che provate in questo momento per capire come agire. In ambito professionale potrete pensare a nuovi percorsi.

Leone: con la Luna che torna favorevole in questo inizio settimana potrete pensare di riavvicinarvi ad una persona per voi importante. In campo lavorativo sarà meglio superare le tensioni e guardare oltre.

Vergine: in amore momenti sottotono in particolare in mattinata, che sarà possibile superare con l'arrivo del pomeriggio.

In ambito professionale alcuni progetti non saranno semplici da gestire.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: momenti di stanchezza per il segno, in amore possibili tensioni con il partner. Discussioni e nervosismi potrebbero caratterizzare anche la sfera professionale ed il vostro operato.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno la giornata sarà caratterizzata da possibili tensioni con il partner, presto il sole entrerà nel segno e sarà possibile superarle.

In ambito professionale cercate di pensare a nuovi progetti.

Sagittario: in amore con Venere nel segno non mancano le opportunità. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo potreste ricevere delle offerte.

Capricorno: possibili contrasti con il partner, cercate di evitare discussioni se potete. Nel lavoro avete bisogno di parlare con i collaboratori e chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.

Acquario: in questa giornata di inizio settimana, vi sentite più forti a livello emotivo. Chi ha chiuso delle collaborazione ora è pronto a ripartire.

Pesci: possibili divergenze sentimentali caratterizzeranno questa giornata, vi sentite irrequieti. In ambito lavorativo siete in attesa novità.