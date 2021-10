Le previsioni zodiacali di giovedì 21 ottobre 2021 svelano l'andamento previsto per questo quarto giorno della settimana. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Allora, pronti a scoprire chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su astri fortunati?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 21 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 21 ottobre

Bilancia: ★★★★★. Giornata davvero preventivata come splendida soprattutto in amore.

Grazie all'ottimo trigono in atto tra Giove e Sole nel segno, il giorno è più che positivo. In buona forma psicofisica, frizzante e nello stesso tempo presente a voi stessi, sapete fare una gimcana perfetta tra un impegno e l’altro cogliendo risultati lusinghieri. In amore, il cielo a voi positivo vi porterà sollievo e vi rilasserà, permettendovi di dare spazio ai vostri desideri e anche di trasformarli in realtà. Siete persone molto pazienti ma in questo periodo avete una certa verve, il che vi spinge a volere di più, soprattutto quando si tratta dell'affetto da parte del partner. Single, sensualità e passione non sono sufficienti a far filare tutto liscio; il rapporto a due è fatto anche di dialogo e di piccole attenzioni.

Nel comparto lavoro, tutto andrà a gonfie vele. Approfittate del momento per crearvi contatti per utili sviluppi futuri.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano un periodo non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza sereno, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze burocratiche o fiscali.

Pazientando di fronte alle inevitabili code agli sportelli, potreste fare un incontro interessante. Per i sentimenti, giorno più che favorevole per chi è già in coppia: aspettatevi emozioni intense. In questa parte della settimana idee e progetti vivranno un periodo all'insegna della ripresa, così come dei momenti di puro divertimento renderanno speciale la vostra serata.

Eventuali discordanze o differenti vedute andranno sempre discussi con intelligenza e sana volontà di risoluzione. Single, non si presenteranno difficoltà o situazioni di fronte alle quali non abbiate l'idea giusta o la mossa migliore per superarle. Gli astri saranno talmente generosi da far sciogliere come neve al sole ciò che incute maggiori timori. Nel lavoro, il comparto economico non avrà grosso impatto rispetto alla giornata esaminata: fate qualcosa per ridurre le spese.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 ottobre al Sagittario predice una decisa ripresa in campo lavorativo. In amore, saprete essere un vero e proprio compagno di vita per la persona amata e questa dovrà riconoscere che non può fare a meno di voi.

Diciamo che potrebbero finalmente chiudersi definitivamente quelle piccole incomprensioni sorte ultimamente tra voi e il partner. Una persona di vostro interesse, potrebbe mettere alla prova il vostro grado di sincerità chiedendovi conferma circa le vostre intenzioni. Per i single, forse riuscirete ad ottenere (finalmente!) quella agognata conquista che sospiravate da tempo, anche se, al dunque, non sarete contenti di quello che troverete sul piatto: potevate pensarci prima. La parte riguardante il lavoro, in campo pratico non sottovalutare una proposta di collaborazione: potrebbe a breve migliorare la vostra situazione economica e sociale.

Oroscopo e stelle del giorno 21 ottobre

Capricorno: 'top del giorno'.

L'oroscopo del 21 ottobre, per ciò che concerne il lato sentimentale, indica che Luna e Urano saranno come la ciliegina sulla torta: in vista un periodo davvero fantastico. Vi sentirete pieni di energie e pronti ad affrontare qualsiasi cosa. L'universo risponderà al vostro ottimismo regalandovi eventi felici e momenti di pura gioia, da gustare insieme al vostro partner. In merito agli affetti, le stelle vi renderanno ironici, simpatici e divertenti. Avete finalmente incontrato una persona in grado di soddisfare le vostre necessità intime ed emotive. Venere vi farà sentire più attraenti e sensuali del solito, favorendo così l'armonia nella coppia. Single, in arrivo una possibile avventura, intensa e fugace o una storia d’amore che potrebbe cambiarvi la vita.

Comunque, da non perdere di vista la cosiddetta giusta misura. Nel lavoro, godrete di una bellissima intesa con i colleghi, offrirete e riceverete solidarietà e sostegno. Prossimamente avrete ottime occasioni di guadagno.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di giovedì preannunciano una bella e positiva in tutto la vostra giornata, con un inizio forse un po' a rilento. Tranquilli, già a metà mattinata la piena positività sarà ripristinata a dovere restituendo piena freschezza alla tendenza del periodo. In campo sentimentale, un gradevole incontro darà un nuovo impulso alla vostra giornata: ammettetelo, a volte le coincidenze esistono, arrivando puntuali e ben disposte a cambiare il corso agli eventi.

Col favore della Luna, voi già stabilmente in coppia vi sentirete coccolati dalle circostanze: sfruttatele! Single, finalmente vi si spalancano davanti agli occhi nuovi orizzonti e nuove possibilità: i vostri ideali potrebbero modificarsi e portarvi a scelte che finora avevate rimandato. Qualunque cosa decidiate, sentirete attorno a voi il calore affettivo e la solidarietà che spesso vi sono mancate. Nel lavoro, saprete far valere la vostre ragioni fino in fondo, sapendo di essere nel giusto. Questo sabato nulla dovrà essere improvvisato, soprattutto vietato giocare sporco!

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 21 ottobre giornata non troppo promettente, secondo quanto espresso dalle previsioni zodiacali del momento.

Il periodo si presume possa portare una certa stanchezza fisica e morale, probabilmente accumulata nei giorni scorsi. Quindi, visto l'andazzo delle attuali stelle, si consiglia di fare solamente il necessario. In amore il periodo "sottotono" si farà sentire eccome! La mancanza di dialogo potrebbe creare qualche scompenso a livello di coppia: avvertirete un po’ di confusione. Prima di prendere decisioni importanti, datevi una buona riordinata alle idee. Cercate di tenere per il momento i nervi saldi e tanta pazienza pronta. Per coloro ancora single sarà molto difficile per voi riuscire ad ampliare la cerchia delle amicizie. Cercate di concentrare attenzioni ed energie solo su alcuni soggetti, invece di occuparvi di qualsiasi cosa "respiri", presente nei paraggi.

Il lavoro andrà bene: approfittate di queste stelle per avanzare le vostre richieste. Titubare potrebbe farvi perdere un'occasione magnifica e sarebbe un vero peccato per voi.

Classifica oroscopo del 21 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 21 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Diciamo subito che a gongolare questo giovedì saranno gli amici Capricorno, favoriti da un ottimo Urano in sestile a Plutone nel segno. Molto buona la giornata in analisi anche per altri cinque segni tutti da scoprire. Andiamo subito ad analizzare la scaletta preposta a tale scopo, relativa a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 21 ottobre: