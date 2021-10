Nuova giornata in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come inizia il weekend e in particolare come andrà la giornata a livello sentimentale, lavorativa e salutare di venerdì 22 ottobre 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo amoroso potreste vivere dei momenti interessanti con il partner, non mancheranno opportunità. Per quel che riguarda il lavoro potrete risolvere delle problematiche.

Toro: a livello sentimentale la giornata sarà ricca di emozioni. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo sarà meglio non esagerare con le spese.

Gemelli: in campo amoroso sarà una giornata particolarmente intensa, così come l'intero weekend.

Per quel che riguarda l'ambito lavorativo prima di dare delle risposte importante valutate bene ogni possibilità.

Cancro: momento intenso per le coppie, potrete migliorare il vostro rapporto in questo weekend. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo potrete fare delle richieste, sarà anche possibile attirare l'attenzione di chi desiderate.

Leone: nella giornata di venerdì 22 ottobre, con la Luna dissonante, potreste avere degli atteggiamenti irruente nei confronti del partner. Cercate di evitare conflitti in ambito lavorativo, dettati dalla stanchezza.

Vergine: sentite l'esigenza di maggiore relax, nel lavoro potrete però iniziare delle nuove collaborazioni che garantiranno successo nei vostri progetti.

In ambito sentimentale cercate di affrontare più discussioni possibili con il partner, in questo modo potrete chiarire i vostri dubbi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: potrete vivere buone occasioni in ambito sentimentale, non mancheranno sensazioni interessanti con le persone che amate.

Nel lavoro otterrete dei risultati, anche grazie ai progetti a cui avete lavorato negli ultimi mesi.

Scorpione: in ambito sentimentale è un momento sottotono, sarà possibile comunque recuperare con la fine del mese. Vi sentite stanchi in questo periodo, in ambito lavorativo siete concentrati a organizzare al meglio la situazione che riguarda la sfera economica.

Sagittario: nella giornata di venerdì 22 ottobre potrebbero esserci delle tensioni da affrontare con il partner a causa di alcune contraddizioni. Nel lavoro non mancheranno le possibilità per comprendere come portare avanti i vostri progetti.

Capricorno: sarà chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso in ambito amoroso. Per quel che riguarda il lato lavorativo se qualcosa non va, meglio non insistere.

Acquario: a livello lavorativo sentite l'esigenza di fermarvi per riflettere e capire come procedere. Per quel che riguarda l'amore sono possibili delle discussioni.

Pesci: potrete risolvere delle problematiche sentimentali, mentre per quel che riguarda il lavoro non vi sentite molto concentrati.