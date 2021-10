L'oroscopo del fine settimana 23-24 ottobre 2021 annuncia importanti novità per molti segni dello zodiaco. A quanto pare, per i nati in Gemelli ci sarà sarà qualcosa d'importante da festeggiare, mentre i nativi dello Scorpione mostreranno i primi segni di cedimento, forse a causa di qualche preoccupazione di troppo.

Approfondiamo quindi le previsioni degli astri applicate alle giornate di sabato 23 e domenica 24 ottobre.

Il fine settimana 23-24 ottobre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Mai restare inoperosi accontentandosi di quanto si è già ottenuto: c’è ancora tanto da fare.

Tutti possono sentirsi giù a un certo punto della loro vita, ma ora bisogna riprendersi e rimanere positivi. È meglio non inimicarsi una persona più esperta al lavoro per questioni insignificanti. Per le prossime vacanze potete scegliere luoghi poco frequentati dai turisti. In amore, se state conducendo vite separate, è tempo di riaccendere il romanticismo.

Toro – Ponetevi un obiettivo da raggiungere le prossima settimana. Controllate gli inquilini prima di affittare la vostra proprietà. Evitate disturbi minori, prendendo adeguate precauzioni. Non soccombere alle chiacchiere di un commerciante e investite i vostri soldi in una proprietà la cui costruzione non è ancora iniziata; i vostri soldi possono rimanere bloccati.

In amore, gli sposi si conosceranno meglio mentre trascorreranno più tempo insieme.

Gemelli – C’è un importante evento da celebrare, potreste organizzare una festa per questo. L’affitto di una proprietà può subire ritardi, ma il vostro inquilino potrebbe avere un motivo valido. Le neomamme dovranno imparare a bilanciare la maternità con la vita professionale.

Evitate raduni e persone che portano solo agitazione, poiché può significare nuovi guai per voi. I vostri sforzi per rimanere in forma avranno successo. In amore, il coniuge appare di umore diverso in questo fine settimana, quindi dategli spazio.

Cancro – Coloro che devono lavorare anche nel fine settimana possono trovare più conveniente lavorare da casa che stare in ufficio, ma poco potete fare al riguardo.

Riceverete tutto l’aiuto di cui avete bisogno da un importante libro di consultazione, preso in prestito da una persona fidata. Se dovete ristrutturare la casa, è importante calcolare le spese prima di commissionare i lavori. Quando la vita vi butta a terra, alzatevi e provateci un’altra volta. In amore, siate più aperti al dialogo, se volete evitare che la vostra relazione si rompa.

Previsioni astrologiche del weekend 23-24 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – In campo lavorativo, rincorrere al servilismo potrebbe rivelarsi controproducente, invece, lasciate che il vostro lavoro parli da solo. Prendere la via d’uscita più semplice non è la migliore linea d’azione, se state pensando di superare un esame.

L’attesissima approvazione per una proposta commerciale potrebbe finalmente arrivare. Non sprecate i soldi risparmiati per un’impresa importante. In campo amoroso, siete molto bravi a trovare i difetti del vostro partner, mentre i vostri sfuggono alla vostra attenzione.

Vergine – Dovrete essere combattivi e dare il meglio di voi stessi per lasciare il segno. Se vi piace "trollare", desistete, perché non vi conviene fare del male a qualcuno; invece, magari cercate di lasciare un’impronta positiva sui social media. Non prendete l’abitudine di spettegolare sui colleghi, queste cose di solito non finiscono mai bene. In amore, trascorrere il weekend con il vostro partner ricordando il giorno del vostro matrimonio o del vostro primo appuntamento si rivelerà molto appagante.

Bilancia – Una buona referenza può farvi avere maggiori possibilità di ottenere un lavoro. Le materie in cui siete forti vi aiuteranno a decidere le vostre future attività accademiche. Una persona importante ha bisogno di aiuto, quindi, fare di tutto per aiutarla, senza riserve. È possibile chiedere un mutuo per l’acquisto di un immobile. In campo amoroso, la situazione coniugale può migliorare con la crescente comprensione tra i due coniugi.

Scorpione – Finanziariamente, potreste investire nel mercato azionario. C’è qualcosa che vi preoccupa da molto tempo e in questo weekend potreste mostrare i primi segni di cedimento. Spostare l’attività in una nuova sede può rivelarsi vantaggioso. Non cadete nella tentazione di visitare i luoghi più frequentati da un turismo di bassa qualità; valutate i pro e i contro prima di scegliere la meta della vostra breve vacanza.

In amore, il vostro partner desidera creare una famiglia, quindi, siate di supporto.

Oroscopo di sabato 23 e domenica 24 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – È importante utilizzare il vostro tempo libero per correggere, migliorare i vostri punti deboli sul fronte lavorativo. È molto probabile che i vostri sforzi per aprire nuove vie di guadagno abbiano successo. Non date alcuna possibilità al vostro superiore di stuzzicarvi. La vostra salute è nelle vostre mani, quindi, miglioratela rimanendo attivi. Riducete al minimo il rischio di esposizione al Covid in vacanza, adottando tutte le precauzioni. In amore, è arrivato il momento di cercare un nuovo compagno di vita.

Capricorno – Se avete un talento per la scrittura, esplorate questa opzione.

Non aspettate l’aiuto di nessuno, perché potreste aspettare all’infinito. Potrebbe essere necessario assumere un assistente che si prenda cura di un anziano di famiglia. È tempo che voi diventiate più consapevoli dell’importanza di mantenervi in forma e in salute. Un immobile in una posizione privilegiata potrebbe essere fuori dalla vostra portata, quindi, pensate a quali sacrifici dovete fare per farlo diventare di vostra proprietà. In amore, l’amante fa sapere data e orario per incontrarsi nel suo ritrovo preferito.

Acquario – Siate più accomodanti con qualcuno che è appena entrato nel vostro ufficio, poiché potrebbe aver bisogno del vostro supporto. Se volte raggiungere il vostro obiettivo sul fronte accademico, preparatevi a sacrificare il vostro tempo libero.

Trovare il tempo per fare le proprie cose può diventare difficile a causa di impegni lavorativi, quindi, sfruttate questo weekend per praticare i vostri hobby. Cercate di non oltrepassare i vostri limiti finanziari. In amore, i genitori potrebbero non approvare la persona di cui siete innamorati, quindi, continuate a impegnarvi.

Pesci – È molto probabile che proverete a creare una "pietra miliare" realizzando qualcosa di importante a livello professionale, ma ricordate che un grande risultato deriva da una maggiore responsabilità. Questo è un oroscopo che brilla per gli studenti, poiché è molto probabile che superino la prova scritta e orale. È probabile che alcuni di voi si rechino in un’altra città per partecipare a un matrimonio o a una celebrazione. Qualcuno può "regalarvi" notti insonni. In amore, potreste trovare un partner molto più comprensivo e premuroso di prima.