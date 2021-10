Le previsioni zodiacali di sabato 23 ottobre 2021 sono pronte a valutare l'andamento del prossimo giorno in calendario. In primo piano spiccano le previsioni interessanti la partenza del weekend, come da copione imperniate sull'amore e nel lavoro. Ad essere direttamente toccati dalle analisi astrologiche in questo contesto i soli segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Focus quindi in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di dare voce al pensiero delle stelle? A essere favoriti, oltre al segno dei Gemelli sostenuto dall'ingresso della Luna nel segno, anche l'Ariete e il Leone, entrambi sottoscritti in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelline del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 23 ottobre come sempre imperniato sull'amore e sul lavoro, segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Luna in Gemelli);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 23 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 23 ottobre al segno dell'Ariete annuncia la possibilità di vedere arrivare ottime notizie in quelle situazioni che si hanno a cuore in questo momento. In amore, le stelle faranno sentire più forti e la nostalgia verso gli eventi del passato, che ormai sembrano irrecuperabili e irraggiungibili, sparirà e ritroverete una sintonia con il partner, perfetta.

In realtà certi rapporti non sono persi per sempre ma sono pronti a trasformarsi, a vivere una nuova fase, molto più serena e duratura. Single, senza essere esaltante, la giornata comunque scivolerà via tranquillamente e nel tra tran quotidiano scoprirete piccoli motivi di gioia o di piacere. Afferrate le occasioni d'oro in arrivo sul fronte sentimentale e mostratevi ottimisti riguardo alla riuscita di un progetto che avete a cuore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, le stelle vi sono amiche. Così, alcuni dei progetti importanti che avete in mente potrebbero presto realizzarsi.

Toro: ★★★★. Questo sabato, prossimo all'arrivo, risulta sulla carta essere una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne determinati rapporti a livello interpersonale o di amicizia.

In campo sentimentale, il rapporto di coppia potrebbe beneficiare di qualche cambiamento: in questo caso Urano suggerisce un atteggiamento più conciliante da parte di entrambi i coniugi. Potrebbe migliorare una situazione che ormai da troppo tempo appare stagnante, risolvendosi positivamente. Single, non vi sembra vero ma vi sentirete rinati a nuova vita, pieni di energia, pronti a sfidare il mondo e a vincere. Per una volta tanto non avrete dubbi né tentennamenti: sarete così prontissimi a cogliere al volo le opportunità che vi si presenteranno in campo sentimentale. Così non soffrirete certo di solitudine: perché saranno tante le occasioni di incontro e divertimento. Nel lavoro, usate la vostra abilità e proseguite il cammino intrapreso senza voltarvi indietro: perché le scelte fino a questo momento, saranno quelle giuste.

Gemelli: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di domani, secondo quanto si evince dalla Carta del Cielo del momento, indicano che la giornata possa essere davvero "stellare". In amore, si preannuncia una giornata di grande fortuna, capace di regalarvi tutto ciò che desiderate e forse anche di più. L'intesa con il partner sarà perfetta, scandita da un dialogo sincero e un'intimità totale, con la conclusione di una serata quasi magica e sensuale. Single, gli ottimi e rigeneranti influssi delle stelle vi renderanno più affascinanti che mai. Il vostro carattere frizzante e irresistibile farà avvicinare a voi proprio la persona che più vi interessa e che avete puntato già da parecchio tempo. Il vostro calore umano e la vostra generosità non passeranno sicuramente inosservati e colpiranno l'attenzione della persona a cui tenete molto.

In ambito lavorativo stupirete piacevolmente un vostro superiore che vi prenderà sotto la sua ala protettiva. Godrete appieno di benefici stellari.

Oroscopo e stelle di sabato 23 ottobre

Cancro: ★★★★. Giornata senz'altro positiva da gestire secondo il migliore buon senso, visto il periodo valutato a quattro stelle. In generale, gli astri vedono leggermente impegnativo il periodo in primis in campo sentimentale. Il cielo parzialmente positivo vi predisporrà all'ottimismo e alla disponibilità nei confronti degli altri. Sarete sempre presenti quando qualcuno avrà bisogno di voi, non ci sarà nemmeno bisogno di chiedere: saprete leggere nell'animo dei vostri cari, a cominciare dal partner. Single, ci vuole una sosta, dopo le turbolenze dei giorni precedenti: accogliete con piacere questo sabato, in cui potrete godere di tempo e tranquillità.

Così pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio d'indurvi alla necessaria e utile riflessione. Avvertirete la voglia di fare scelte importanti, anche se il cuore necessita di un pò di riposo. Nel campo professionale si apriranno interessanti prospettive, soprattutto se vi mantenete costantemente aggiornati e preparati.

Leone: ★★★★★. Giornata più che positiva, valutata nelle predizioni di sabato con le cinque stelle relative ai periodi fortunati: pronti a volare in amore? Di certo le stelle vi sorprenderanno con la gentilezza dei vostri familiari, che desiderano vedervi sorridenti e felici. Sarete così contenti di poter realizzare tutto ciò che avete sempre desiderato, grazie anche al partner, che ultimamente vi sta dimostrando di sentirsi veramente coinvolto da voi.

Single, amicizia e amore, saranno il filo conduttore di questa giornata. Così ve la spasserete alla grande, vi sentirete fortunati, forti della presenza di amici complici e coccolati da un amico tenerissimo, un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Una festa con loro, vi consentirà di conoscere gente simpatica e stringere nuovi rapporti, importanti per il vostro cuore. L'attività professionale procede a meraviglia. Ve ne accorgerete subito: tutti saranno felici del lavoro svolto, congratulandosi con voi.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 23 ottobre, preannuncia una giornata valutata purtroppo come pessima. Diciamo che, in qualche caso, potrebbe essere anche abbastanza impegnativa da superare.

In campo sentimentale si prospetta una giornata faticosa a causa di Venere. Le attività da portare a termine saranno tante e voi vi sentirete stanchi fin dalla prima mattinata. Non fatevi tuttavia prendere dall'angoscia: rallentate semplicemente il ritmo e svolgete tutto con la dovuta calma e, se non riuscirete a fare tutto da soli, chiedete aiuto al partner. Single, quanti, di sicuro troppi i pianeti che affollano il vostro cielo, così tutti vorranno dire la loro, finendo soltanto col creare tanto caos: sarete così confusi, influenzabili e non vi sentirete in grado di affrontare gli impegni quotidiani come vorreste. In amore, il segreto perché tutto funzioni senza intoppi sta nel mantenersi in equilibrio tra l'immaginazione e la realtà.

Sognare sì, ma non solo! Nel lavoro, ci potrebbe essere un po' di subbuglio nel vostro cielo. Basterà gestire con molta diplomazia i rapporti con i colleghi, per non creare con la vostra irascibilità inutili discussioni.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 23 ottobre.