La terza settimana del mese di ottobre entra nel vivo e si appresta a portare novità e cambiamenti a tutti i segni. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di giovedì 21 ottobre 2021 dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore potrebbe ora partire un periodo non esaltante per le relazioni. Al momento c'è uno stato di maggiore stanchezza. Nel lavoro sentite la necessità di migliorare in questo momento.

Toro: per i sentimenti, con la Luna nel segno, le nuove amicizie potrebbero diventare importanti. Ora vi sentite più forti. Nel lavoro se c'è un progetto da far partire, meglio prima pensarci bene.

Gemelli: a livello sentimentale una persona potrebbe essere contro di voi, questo periodo richiede maggiore pazienza. Nel lavoro potrete superare alcune prove vista la grande energia che avete.

Cancro: in amore, se c'è una storia che sta portando delle difficoltà, sarà importante chiarire adesso. A livello lavorativo siete in attesa di una conferma, per questo continuate a portare avanti un impegno.

Leone: per i sentimenti giornata che metterà alla prova i vostri rapporti. Nel complesso però le emozioni saranno importanti. Nel lavoro cambiamenti e possibili novità, meglio però evitare contrasti.

Vergine: a livello sentimentale è il momento ideale per chiarire alcune questioni. Nel lavoro momento favorevole, in particolare per risolvere alcune questioni tipo economico.

Previsioni e oroscopo del 21 ottobre 2021: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: queste sono delle giornate importanti per i sentimenti, dovete solo evitare alcune polemiche. Nel lavoro a causa della Luna in opposizione non mancheranno alcune discussioni.

Scorpione: in amore sono delle giornate non esaltanti, meglio lasciare da parte alcune polemiche.

Nel lavoro a causa della Luna in opposizione potranno non mancare alcune discussioni.

Sagittario: per i sentimenti, se ci sono delle polemiche questa giornata non aiuta, meglio rimandare discussioni. Nel lavoro è necessario sistemare alcune questioni che vanno avanti da tempo.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore un'amicizia che nasce in questo giornate potrà diventare importante.

Nel lavoro attenzione a qualche polemica che potrebbe nascere a causa di qualcuno che è contro di voi.

Acquario: per i sentimenti la Luna è in opposizione, per questo motivo è meglio rimandare alcune discussioni. Nel lavoro valutate al meglio tutte le novità e opportunità in arrivo e prima di accettare un accordo pensateci bene.

Pesci: in amore attenzione ad alcune discussioni con la persona amata, sarà necessario portare avanti dei chiarimenti. Nel lavoro un cambiamento è in arrivo, dovete solo aspettare gli ultimi mesi dell'anno.