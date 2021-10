Per il mese di novembre 2021, l’Oroscopo del segno dei Gemelli si presenterà molto interessante sotto il profilo dell’ambito professionale, mentre in amore ci saranno delle piccole divergenze e un calo della passionalità che probabilmente inciderà in parte sulla relazione di stampo amoroso. Sul piano della fortuna dell'oroscopo, Giove sarà preponderante per delle faccende sia burocratiche che di stampo pratico.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dei Gemelli di novembre del 2021.

L'oroscopo dei Gemelli: amore e affetti

L’opposizione di Venere decisamente importante per la vostra relazione di stampo amoroso passerà dopo tante vicissitudini per niente piacevoli, e Marte non proprio favorevole al vostro segno potrebbe portare ad un calo sensibile della passionalità.

A livello comunicativo la situazione complessiva prevede un calo drastico a causa dell’opposizione di Mercurio, che però potrebbe risolversi entro la fine del mese. Secondo l'oroscopo, per i single ci potrebbero essere degli incontri, ma la buona riuscita di un rapporto dipenderà quasi esclusivamente dall’affinità, e non semplicemente dallo scambio di opinioni. In famiglia l’atmosfera potrebbe presentarsi tesa a tratti, ma probabilmente nel complesso ci potrebbero essere occasioni di dialogo costruttivo.

Lavoro e affari

Mercurio nella costellazione della Bilancia vi può dare qualche piccola marcia in più a livello affaristico, con tante opportunità che potrebbero costituire un giro di vite decisamente ottimale per la vostra carriera di stampo professionale.

Anche gli studenti saranno ampiamente dotati di una grande capacità di comunicazione secondo l'oroscopo, mentre con i colleghi fino al giorno 25 si respirerà un’aria molto favorevole e mitigata dall’amicizia che si creerà all’interno del contesto lavorativo.

Con gli investimenti ci sarà qualche concessione in più, però dovrete sempre e comunque fare in modo che la situazione pecuniaria non sfugga troppo di mano, specialmente con lo shopping o comunque con qualche spesa in più.

Fortuna e salute

La fortuna di Giove finalmente sarà dalla vostra parte, quindi non ci sarà alcun dubbio riguardo alle occasioni che si presenteranno a livello professionale. Anche alcune faccende di stampo burocratico potrebbero essere risolte quanto prima, ma dovreste comunque essere in grado di destreggiarvi con le vostre energie, se volete dei risultati davvero soddisfacenti.

Ovviamente con questo Marte avrete delle energie che non saranno del tutto ottimali, ma neanche scarse. Concedervi del riposo in serata non solo aiuterà il vostro fisico e la vostra mente a ritemprarsi, ma anche ad avere del tempo in più per dedicarvi ai vostri hobby.