Mercoledì 27 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Cancro, mentre Mercurio e Marte stazioneranno nell'orbita della Bilancia. Il Sole, invece, permarrà in Scorpione, così come Plutone rimarrà stabile nel segno del Capricorno e Urano proseguirà il moto in Toro. Venere, infine, continuerà la sosta in Sagittario come Nettuno resterà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Capricorno e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: amore top. I Luminari a braccetto sollecitati dal sestile Venere-Mercurio doneranno, con ogni probabilità, un atteggiamento particolarmente seducente in coppia ai nati Scorpione di prima e seconda decade, col segno d'Acqua che si divertirà a pungolare il partner sino ad attrarlo in camera da letto.

2° posto Pesci: decisi. Niente titubanze o ripensamenti di sorta attendono probabilmente il dodicesimo segno zodiacale nel corso di questo mercoledì, specialmente sul fronte pratico e professionale dove i nativi metteranno in campo fermezza d'intenti e spirito volitivo.

3° posto Cancro: percettivi. L'ottava dimora sarà irradiata dal trigono che Nettuno nel loro Elemento ingaggerà con la Luna nel segno rendendo i nati Cancro, c'è da scommetterci, oltremodo percettivi nei rapporti relazionali, riuscendo a scorgere con facilità cosa si nasconderà realmente dietro ogni gesto e parola altrui.

I mezzani

4° posto Acquario: puntini sulle "i". Qualcosa potrebbe non quadrare sul fronte lavorativo di casa Acquario in questa giornata di fine ottobre e i nativi, grazie al trigono Marte-Giove e al sostegno del Messaggero degli Dei, preferiranno rimettere in riga i colleghi che hanno abusato ultimamente della loro bontà.

5° posto Sagittario: risultati. La dedizione e le fatiche fisiche e mentali profuse dal terzo segno di Fuoco da fine estate avranno buone chance di dare i primi timidi, seppur rassicuranti, risultati sul versante professionale. Probabili corteggiamenti inaspettati in serata per la seconda decade degli arcieri.

6° posto Ariete: umore altalenante.

I bisticci tra la Luna e Plutone oltre alle opposizioni del duetto Marte-Mercurio non renderanno presumibilmente stabile il tono umorale del primo segno zodiacale, coi nativi che dovranno fare i conti con diverse oscillazioni in tal senso.

7° posto Vergine: focus burocratico. Il machiavellico Luminare maschile quadrato al Grande Malefico indurrà, con tutta probabilità, i nati Vergine a porre particolare attenzione alle faccende burocratiche nel corso di questa giornata, controllando eventuali multe non pagate o bollette del gas dimenticate nel cassetto in soggiorno.

8° posto Leone: a testa bassa. Mercoledì in cui potrebbe non esserci spazio per amore e amicizie, in quanto i felini prediligeranno dedicare gran parte delle loro attenzioni e fatiche sul versante professionale, settore dove lavoreranno a testa bassa senza quasi accusare la stanchezza.

9° posto Bilancia: taciturni. La voglia di comunicare dei nati Bilancia nel nido domestico verrà presumibilmente annientata dalla scomoda quadratura Luna-Mercurio, la quale renderà la terza decade del segno oltremodo silenziosa nel corso di queste 24 ore.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: fiacchi. Le numerose attività da portare a compimento durante questo mercoledì potrebbero rendere esausti i nati Capricorno già nel primo pomeriggio, quindi sarebbe meglio delegare a terzi almeno i compiti più faticosi così da scongiurare un crollo fisico.

11° posto Toro: amore flop. Il feeling nel ménage amoroso parrà un lontano ricordo per il primo segno di Terra nel corso del mercoledì, coi nativi che riscontreranno una certa difficoltà sia nel comunicare fluidamente che nell'intendersi sotto le lenzuola con la dolce metà.

12° posto Gemelli: punto della situazione. Mentre alcuni equilibri relazionali e professionali sono e stanno mutando irrimediabilmente, i nati Gemelli potrebbero aver bisogno, in questa giornata d'autunno, di fare il punto della situazione, così da comprendere meglio con chi schierarsi a breve.