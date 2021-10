L'oroscopo di martedì 5 ottobre non lascerà nulla al caso. Analizzerà in modo dettagliato le vicissitudini lavorative, sociali e amorose di ciascun segno zodiacale. La configurazione planetaria sarà responsabile di una diversa incidenza degli astri sulla vita quotidiana. In alcuni casi essa sarà più equilibrata e in altri meno.

Il Toro e l'Acquario figureranno trai segni più fortunati, mentre il Leone e l'Ariete si posizioneranno in fondo alla classifica.

Oroscopo dei segni più fortunati del 5 ottobre

Toro - 1°posto: il vostro segno sarà in cima alla classifica.

Sarete molto fortunati sul lavoro e nel rapporto con i vostri amici. In particolare, l'amore vi sorriderà grazie all'intervento repentino di Cupido. Sarete accolti tra le braccia del partner e avrete modo di lasciarvi andare a confidenze ricche di sentimenti.

Acquario - 2° posto: vi troverete molto bene sul lavoro. Avrete tante idee e alcune di queste si riveleranno particolarmente utile per la situazione che dovrete gestire. Le vostre capacità non sfuggiranno al capo che potrebbe anche decidere di concedervi una promozione. I vostri colleghi cercheranno il vostro appoggio.

Bilancia - 3° posto: anche se non vi sentirete molto a vostro agio sul posto di lavoro, gli amici troveranno il modo per consolarli.

Potrete contare sull'affetto delle persone care e niente riuscirà a farvi cambiare idea. Ricambierete con altrettanto entusiasmo le loro attenzioni, senza farvi distrarre da questioni materiali.

Sagittario - 4° posto: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da tanto romanticismo. Non perderete tempo e vi metterete subito al lavoro per organizzare qualcosa di bello da fare insieme.

Non sarà importante prediligere attività costose perché vi basterà condividere le emozioni per essere felici.

I segni zodiacali al centro della classifica del 5 ottobre

Capricorno - 5° posto: finalmente, la relazione con il partner prenderà una piega positiva. Dopo le numerose discussioni, potrete lasciarvi alle spalle questo brutto momento e concentrarvi sulla vostra vita futura.

Sarà importante imparare a gestire le discussioni, senza darsi la colpa a vicenda.

Gemelli - 6° posto: sul lavoro sarete inarrestabili. Non permetterete a nessuno di rubarvi i sogni di gloria e farete di tutto per attirare le attenzioni dei superiori. Agirete in modo avventato perché non vorrete perdere tempo, ma questo potrebbe farvi commettere degli errori e rendere il vostro percorso più difficoltoso.

Pesci - 7° posto: la vostra serenità sarà spezzata da alcuni avvenimenti che, inizialmente, non saprete come gestire. Avrete bisogno di un po' di tempo per radunare le risorse necessarie e per risolvere questa situazione. L'aiuto della famiglia e degli amici potrebbe essere fondamentale.

Vergine - 8° posto: sarete piuttosto stressati.

Il lavoro vi metterà sotto pressione, ma sarà principalmente la vostra vita familiare a crearvi dei problemi. Ci saranno delle incomprensioni causate dalla gestione delle faccende domestiche. Chiederete maggiore collaborazione e più impegno, ma avrete la sensazione di non essere ascoltati.

Previsioni zodiacali dei segni meno fortunati di domani 5 ottobre

Scorpione - 9° posto: avete lavorato sodo nei giorni passati e questo è sicuramente qualcosa di cui andare fieri, ma non potrete più ignorare la fatica accumulata. Avrete bisogno di staccare la spina e di riposare. Solo in questo modo potrete ricaricare le batterie e tornare operativi nel giro di poco tempo.

Cancro - 10° posto: la malinconia prenderà il sopravvento durante la giornata di domani.

Avrete l'impressione di non poter far niente per realizzare i vostri sogni e per dimenticare le sofferenze del passato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non isolarvi e di condurre una vita il più attiva possibile.

Leone - 11° posto: vi lascerete trascinare dal vostro stato d'animo negativo. Non riuscirete ad assumere un atteggiamento produttivo e ottimista perché vi concentrerete solo sugli aspetti meno positivi della vostra giornata. Vi convincerete che niente possa farvi tornare il sorriso, ma con un pizzico di impegno potrete cambiare le carte in tavola.

Ariete - 12° posto: purtroppo, nella giornata del 5 ottobre, il vostro segno si troverà in fondo alla classifica. Il difficile rapporto con il partner e la situazione lavorativa poco rosea renderanno complessa la gestione della routine quotidiana. Dovrete attendere un po' prima che la ruota della fortuna giri e la sorte torni a sorridervi.