L'Oroscopo di lunedì 4 ottobre descriverà come i pianeti influenzeranno la vita amorosa, lavorativa e sociale dei dodici segni zodiacali. Ci sarà chi si mostrerà molto attaccato alla propria famiglia, e chi non accetterà di rimanere indietro sul posto di lavoro.

Stando alla configurazione astrale del 4 ottobre l'Ariete e i Pesci si troveranno davanti ad una decisione importante, mentre la Bilancia dovrà ancora trovare la sua strada. Il Toro avrà poco tempo da dedicare alla sua vita sociale, al contrario della Vergine e dell'Acquario che faranno dei loro amici un punto di riferimento insostituibile.

Vediamo nel dettaglio l'oroscopo di lunedì 4 ottobre.

Previsioni zodiacali di lunedì 4 ottobre

Ariete: non sarà facile per voi fare una scelta. Dovrete prendere una decisione importante che potrebbe rivoluzionare il vostro futuro professionale. Le previsioni zodiacali del 4 ottobre consigliano di non farvi prendere dal panico e di pensare attentamente. Sicuramente, con le dovute attenzioni, riuscirete a non commettere errori.

Toro: il lavoro occuperà la maggior parte della giornata. Vi verranno assegnate mansioni impegnative che vi costringeranno a stare lontani dagli amici e dalla famiglia. Non vivrete bene questo momento, però per fortuna sarà di breve durata. Ben presto, infatti, tornerete alla vita di sempre.

Gemelli: potrebbe esserci una bella sorpresa per voi in ambito sentimentale. La fortuna vi sorriderà e vi consentirà di vivere una giornata serena e all'insegna del romanticismo. Anche il lavoro sarà caratterizzato dal successo e da un clima positivo. Attenzione, però, a non distogliere l'attenzione dalle cose davvero importanti.

Cancro: vi lascerete trascinare dal vostro lato più artistico. Amerete giocare con i colori, dare voce ai vostri pensieri tramite la scrittura e confezionare piccoli doni da regalare agli altri. Sarete molto apprezzati per queste vostre caratteristiche e il partner non potrà fare a meno di esprimere la sua ammirazione.

Oroscopo e previsioni dalle stelle del 4 ottobre:

Leone: il lunedì non inizierà nel migliore dei modi. Vi sentirete giù di corda e sarete molto preoccupati per la vostra situazione finanziaria. Avrete bisogno di un modo per arginare il problema, ma le previsioni zodiacali consigliano di non fasciarvi la testa prima di cadere. L'importante sarà credere in voi stessi.

Vergine: non riuscirete a fare a meno della compagnia dei vostri amici. Trascorrere il tempo con loro vi tranquillizzerà e vi aiuterà a superare i brutti momenti. Sarà un modo per confrontarvi e per esprimere ciò che vi fa soffrire. Inoltre, potrete organizzare qualche attività divertente da fare tutti insieme come una sessione di shopping.

Bilancia: avrete tanti interessi, ma ancora non sarete certi della strada che vorrete intraprendere. Le opzioni davanti a voi saranno numerose, e questo vi consentirà di scegliere senza alcuna pressione. I consigli ricevuti potrebbero rivelarsi utili, ma sarà fondamentale dare ascolto principalmente al vostro cuore.

Scorpione: verrete messi sotto pressione dal clima lavorativo. I colleghi appariranno nervosi e desiderosi di spadroneggiare sugli altri. Cercherete di contrastare le loro azioni, ma attenzione a dosare con cura le parole. La cosa migliore sarà continuare a svolgere le vostre mansioni, senza dare adito ad inutili litigi.

Astrologia del 4 ottobre

Sagittario: la giornata si presenterà piuttosto monotona.

La routine sarà quella di sempre e avrete bisogno di un modo per sfuggire alla mancanza di stimoli. Potrebbe essere il momento giusto per scoprire nuovi hobby e per iscrivervi a dei corsi di vostro interesse. Sicuramente ne gioverete dal punto di vista personale e professionale.

Capricorno: trascorrerete una giornata molto serena durante la quale darete spazio ai vostri interessi. Preferirete iniziare il lunedì con tranquillità perché saprete che i giorni successivi saranno molto impegnativi. La compagnia delle persone care vi consentirà di vedere il mondo sotto un altro punto di vista.

Acquario: nonostante i numerosi impegni, troverete il tempo da dedicare agli amici e al partner. Sarete molto socievoli e farete di tutto per far stare bene le persone che vi saranno accanto.

La vostra lealtà verrà ricompensata, ma non tutti saranno disposti ad aiutarvi nel momento del bisogno. Attenzione a chi frequenterete.

Pesci: il 4 ottobre sarà caratterizzato dai dubbi e dall'incertezza. Avrete bisogno di un punto di riferimento a cui affidarvi, ma anche in questo senso troverete numerose difficoltà. Le previsioni zodiacali consigliano di aggrapparvi a qualcosa di conosciuto, in modo da poterlo usare come guida.