La prima settimana del decimo mese dell'anno è appena iniziata, quali progetti avranno in serbo le stelle per questo martedì 5 ottobre? È un momento di rinascita e scoperta per i Pesci in amore, al contrario delle controversie potrebbero agitare i rapporti di coppia del Capricorno. Ariete sotto stress, Vergine favorita negli affari e nelle trattative.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 5 ottobre 2021 per i 12 segni, con le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del 5 ottobre 2021

Ariete: potrebbe rivelarsi ancora una giornata movimentata per il segno, qualcuno potrebbe risentire di lievi cali di energia e fare sogni agitati. Serenità in amore.

Toro: è una giornata ricca di energia e di vitalità per il segno. E' un buon momento per sviluppare nuove idee e nuovi progetti in ambito lavorativo. Alti e bassi in amore.

Gemelli: gli influssi del Novilunio portano amore e passione al segno. Potrebbe rivelarsi una giornata intrigante, durante la quale sono favoriti nuovi incontri per i single.

Cancro: l’oroscopo di martedì 5 ottobre lascia presagire una giornata vantaggiosa per le collaborazioni lavorative. Soprattutto chi lavora in team o nell’ambito delle comunicazioni sarà favorito dagli astri.

Leone: sono 24 ore vantaggiose per quanto riguarda gli affari e le trattative. È un ottimo momento per chi vuole comprare o avviare delle dei finanziamenti. Amore travolgente.

Vergine: è una giornata vantaggiosa per quanto riguarda la figura professionale e gli investimenti. Venere malandrina potrebbe agitare rapporti all’interno della coppia.

Bilancia: l’oroscopo consiglia di credere in se stessi durante le prossime 24 ore. Potreste avere delle idee brillanti che meritano di essere portate avanti. Serenità in amore.

Scorpione: potrebbero essere 24 ore di incertezze e dubbi per il segno sia per quanto riguarda l’amore che la sfera lavorativa. Meglio concedersi un momento di riposo.

Sagittario: la giornata potrebbe essere un po’ faticosa, ma con l’arrivo della sera potrete ritrovare la giusta serenità spinti anche da una luna sensuale e passionale che ravviva i rapporti sentimentali.

Capricorno: l’oroscopo di martedì 5 ottobre 2021 lascia perdere una giornata interessante per le collaborazioni i contatti lavorativi. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante, anche dall’estero. Venere si nasconde agita i rapporti di coppia.

Acquario: la stella dell’amore potrebbe portare un nuovo sentimento lungo il vostro cammino. Il momento di osare di abbandonarsi alla passione. Bene il lavoro.

Pesci: è una giornata piena di energia e novità. In amore si possono fare nuove scoperte e lasciarsi incuriosire da nuovi aspetti dell’eros. Il lavoro ci vuole determinazione ma risultati presto arriveranno.