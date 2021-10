Le previsioni zodiacali di mercoledì 6 ottobre 2021 sono pronte a sindacare sulla prossima giornata in calendario. A rendere disponibili le previsioni, come sempre, l'Astrologia applicata ai settori legati al lavoro e ai sentimenti in generale. Dite la verità, siete o no curiosi di mettere in chiaro i segni più fortunati del giorno? Certo che sì, dunque non perdiamoci in inutili tiritere ma diamo subito inizio alla girandola di anticipazioni. L'Astrologia di mercoledì, parlando in merito ai sei segni in analisi in questo contesto, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, indica che ad avere massima compatibilità con le attuali effemeridi saranno soprattutto gli amici nativi in Bilancia, Scorpione e Acquario: il fortunato trio appena citato avrà una giornata molto positiva per ciò che concerne l'ambito sentimentale/affettivo.

In leggera difficoltà intanto coloro nativi del Capricorno, in questo caso considerati in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 6 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 6 ottobre

Bilancia: ★★★★★. Partirà splendidamente questa parte centrale della settimana, con un mercoledì vincente in molti comparti. Gli astri saranno pronti a favorire molti nativi colorando la vita con quel pizzico di solare allegria che non guasta. In amore, la giornata sarà dolce soprattutto nella vita di coppia: avrete un'eccellente attrazione fisica pronta a far esplodere passioni e desideri sopiti.

In più di qualche caso arriverete ad una svolta importante, il che migliorerà la vostra attuale situazione generale. Single, è arrivato il momento di fare nuove conoscenze: gli incontri potrebbero regalare belle sorprese, quindi senza perdere altro tempo datevi da fare. Nel comparto lavoro, qualcuno di voi sentirà il bisogno di recuperare un po’ di serenità.

Dovrete prestare attenzione in primis a come avrete intenzione di muovervi: resterete ancora arroccati sulle solite posizioni o darete inizio alla scalata verso il successo?

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano un mercoledì perfetto per voi nativi. In amore, idee e soluzioni brillanti e domani si faranno vive e voi, senza troppa fatica, riuscirete a creare un'atmosfera magica e intrigante da trascorrere insieme alla vostra metà.

Vi sveglierete probabilmente già abbastanza in forma, con grandi energie da investire soprattutto nella risoluzione di eventuali problematiche. Single, se avete problemi di comunicazione vi diciamo di non farvi prendere dal panico: riuscirete senz'altro a rimettere in sesto un rapporto iniziato in modo poco favorevole. Vivete la giornata facendovi trascinare da quello che sentite dentro, anche perché la vita è bella e imprevedibile e dovete essere pronti a tentare il tutto per tutto. Nel lavoro, è arrivato il giorno per stringere nuovi accordi e optare per qualche investimento.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 6 ottobre al Sagittario in dica che il prossimo mercoledì sarà una giornata probabilmente "spiritosa" con punte d'effervescenza fantastiche, pronte a regalare buon umore e tanta gioia di vivere.

In amore, qualcuno col morale a pezzi o con situazioni affettive disagiate potrebbe trovare riscontri positivi a metà pomeriggio: usate l'auto-convincimento per giustificare eventuali problematiche senza via d'uscita. Nel complesso comunque, una discreta realtà con cui convivere con intelligenza e in tutta serenità. Single, gli astri vi permetteranno di esprimere al meglio le vostre attuali potenzialità, quindi usate le buone energie della giornata per fare progressi sul campo. Fatevi avanti con chi vi sta più a cuore. Nel lavoro, l'intuito si presume possa essere forte e, sicuramente, a più di qualcuno potrebbero aprirsi ottime prospettive in settori nuovi. I progetti che state attualmente sfornando piacciono al vostro capo nonché al cliente di turno.

Oroscopo e stelle del giorno 6 ottobre

Capricorno: ★★★. Questo giro di boa settimanale preannuncia una giornata segnalata come la più classica delle "sottotono". Piccole difficoltà o incomprensioni con vicini, parenti o capoufficio vi complicheranno la giornata: evitate reazioni eccessive e/o colpi di testa. In merito agli affetti, gli astri invitano ad apportare qualche cambiamento al ménage di coppia: invece di passare la serata tra divano e TV, dedicatevi a passatempi più interessanti, ovviamente insieme a chi amate. Nel caso steste vivendo una nuova relazione, evitate di bruciare subito le tappe: anche se l’idea di arrivare subito "al sodo" fosse piuttosto allettante, mettete un freno ai bollenti spiriti.

Nel lavoro, piuttosto che pensare agli errori del passato attivatevi fin da ora, nel presente, per non ripeterli in futuro. Discreta la possibilità di dare una spinta positiva alle vostre finanze.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani, annunciano un periodo dinamico e altamente positivo in diversi settori. Avrete la possibilità di concludere trattative importanti per il futuro o migliorare la vostra posizione amorosa o professionale. In campo sentimentale, vivrete una ritrovata armonia con il partner, merito della vostra capacità di saper comunicare in modo deciso, preciso e convincente in ogni momento della giornata. Per alcuni di voi, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi principalmente legati al tempo libero con hobby e svago in primo piano.

Single, sarete concentratissimi su altre cose cercando così di dimenticare alcune questioni sentimentali aperte. Calma, presto vi accorgerete che non valeva affatto la pena portare avanti la barca dell'amore remando da soli... Nel lavoro, le stelle sembrano guardare proprio voi, perché avrete sicuramente l'opportunità che tanto cercavate di mettere in mostra la vostra professionalità. Credibilità e stima saranno in crescita.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 6 ottobre preannuncia un periodo di routine. In generale, mercoledì sarà una giornata buona per le cose di casa: qualche piccolo affaruccio da cogliere al volo, magari su internet, oppure messa a punto di brevi programmi per la prossima settimana.

In amore a coloro con un caratterino, diciamo così, facilmente infiammabile, si consiglia una tripla dose di pazienza. L'energia non mancherà ma avrete poca voglia di impegnarvi: tranquilli perché migliorerà ugualmente l'intesa di coppia e lo dimostrerete riempiendo di piccole attenzioni il vostro partner. Per i single: riscoprirete la gioia di interminabili chiacchierate spensierate in compagnia delle persone che meglio vi conoscono e alle quali volete un gran bene. Consiglio: spendete meno per acquisti personali tipo abbigliamento. Nel lavoro in leggera ripresa l'attività: potrete contare su un fisico rigenerato e abbastanza reattivo.

Classifica oroscopo del 6 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 6 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Orbene, volendo "smascherare" i simboli astrali indicati dall'Astrologia come pienamente positivi, di certo non possiamo non evidenziare le ottime performance quotidiane attribuite dalle stelle al segno del Toro. In questo caso il preannunciato simbolo di Terra potrà contare sulla prima posizione in scaletta. Per gli altri segni, certamente a non avere problemi quasi nel corso del periodo saranno in tutto altri quattro, ovviamente pronosticati in giornata da cinque stelle e tutti inseriti in seconda posizione.

Andiamo subito a scoprire quali sono analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 6 ottobre: