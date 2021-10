Le previsioni zodiacali di sabato 30 ottobre 2021 sono pronte a mostrare come potrebbe essere l'andamento relativo alla giornata di inizio weekend. In osservazione i sei segni rientranti nella seconda sestina zodiacale, ossia quella compresa dalla Bilancia fino a Pesci.

In primo piano certamente spicca il transito di Marte in Scorpione, proveniente dal comparto della Bilancia e subito in congiunzione al Sole. Direttamente favoriti dal pianeta rosso senz'altro coloro con problematiche lavorative da risolvere. Ottima giornata anche per i nativi del Capricorno, giudicati super-fortunati per l'intero periodo e per questo meritevoli delle cinque stelle della buona fortuna.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 30 ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 30 ottobre

Bilancia: ★★★. Partirà "sottotono" questo vostro sabato di fine settimana, sì o no? Di sicuro sarà una giornata abbastanza fiacca: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di generare problemi su problemi. Probabile il dover tornare a (ri)discutere su decisioni già prese. In amore, con il partner sarete ai ferri corti, un po' per colpa di qualche persona che sapete e un po' per il vostro crescente nervosismo di fondo che creerà inevitabili problemi nel rapporto. Così l'atmosfera non sarà delle migliori: una serie di imprevisti, discussioni per cose di poco conto soprattutto con chi avete accanto potrebbero maturare a metà periodo.

Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un rapporto basato sulla fiducia e duraturo. Allora, iniziate pure con il non essere troppo pretenziosi con le persone candidate a tale scopo. Nel comparto lavoro, mente e corpo non saranno in sintonia. Sarete distanti da tutto e da tutti.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato invitano a non essere preoccupati in questo giorno di fine settimana. Ovviamente molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. In amore, se riuscirete ad accettare alcuni ostacoli, ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine.

Grazie alla benefica presenza di Marte nel segno, saprete esattamente come fare per riportare armonia e serenità nel vostro rapporto o in generale nelle situazioni che più vi premono. Single, in amore la situazione sentimentale potrebbe ancora essere "di studio", oppure in evoluzione: forse fareste meglio a non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. Nel lavoro, terminata la fase difficile da adesso inizierete a vedere la fine del tunnel. Vi sentirete decisamente più leggeri ed anche molto più disponibili.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 30 ottobre al Sagittario preannuncia un sabato non troppo oneroso in termini di dispendio di energie. Diciamo che, con un piccolo impegno, riuscirete a trarre discrete soddisfazioni dalla giornata.

In generale si consiglia di valutare bene eventuali scelte. In amore, giornata se non splendida certamente buona da sfruttare: usando la testa e con un pizzico di fortuna sarete in grado di affrontare ciò che finora avete sempre rimandato. Chiarimenti e rappacificazioni faranno tornare il sereno tra voi e la persona amata, favorendo il buon dialogo e il rispetto reciproco. Per i single: finalmente state raggiungendo un vostro equilibrio personale, grazie alle favorevoli congiunzioni astrali. Ultimamente avete fatto un po' di selezione riuscendo a tenere separati gli affetti dai conoscenti. Consiglio: date importanza solo a chi veramente conta per voi, ok? Continuate così. La parte riguardante il lavoro, indica che dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le esperienze che si presenteranno.

Intanto cercate di domare la vostra impulsività.

Oroscopo e stelle del giorno 30 ottobre

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un inizio weekend certamente positivo, molto performante e pure con un pizzico di fortuna a dare smalto al periodo. La giornata numero sei della corrente settimana invita ad agire con serenità e fiducia, soprattutto in famiglia: avrete le vostre belle soddisfazioni. In merito agli affetti, tranquillità e tanta serenità nel cuore. Le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi e potrete approfittarne per stupire il vostro partner: fatelo esaudendo un desiderio confidato in passato, sarà questo il vostro regalo inaspettato. Potrete contare su una profondità d'animo e su un giusto senso d'equilibrio, vivendo serenamente la vita di coppia.

Single, le stelle vi avvolgeranno e vi proteggeranno con un'aurea primaverile che vi irradierà di gioia. Il vostro benessere fisico e mentale sarà percettibile a chiunque vi starà vicino. Nel lavoro, con il favore degli astri non sarà difficile occupare posizioni di primo piano, anche perché potete (e dovete!) dare sempre il meglio.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di sabato indicano un avvio di weekend abbastanza positivo con tratti anche ottimi per voi del segno. Dunque, momento adatto per 'osare', per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo, ovviamente da programmare tassativamente in due. In campo sentimentale, è giunto il momento per eventuali chiarimenti.

Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) avrete anche una migliore intuizione in merito ai vostri obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, se un amore nuovo dovesse bollire in pentola, allora sarà un bene per voi che resti segreto: parlarne prematuramente potrebbe rompere le uova nel paniere. Almeno per ora limitatevi a dichiarare una semplice amicizia. Tutto bene sul lavoro: il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e per inserirvi con successo in nuove attività o per fare carriera: approfittate!

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 30 ottobre preannuncia una giornata abbastanza difficile da affrontare. Sarà quindi un sabato da governare a seconda dei casi: bisognerà affrontare i problemi con una certa convinzione, senza alcuna paura di sbagliare.

In amore vista la situazione poco congeniale al segno senz'altro arriverà a dar fastidio qualche intoppo non previsto. Diciamo che il periodo non sarà esente da sorprese ''al contrario'', quindi state in campana, ok? Sicuramente ad alcuni di voi l'attuale frangente necessiterà quantomeno di un aggiustamento su certe questioni aperte. Per coloro ancora single ogni tanto capita di spingere con tutte le proprie forze una porta per aprirla, innervosendosi perché è troppo resistente, senza accorgersi che invece di spingere è necessario tirare. Nel lavoro, se vi doveste svegliare con un filo di mal di testa vorrebbe dire che non siete dell'umore giusto per affrontare troppi impegni. Quindi non cercate di fare più del dovuto ma restate calmi.

Classifica oroscopo del 30 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 30 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Pronti a scoprire qual è la posizione in scaletta assegnata dall'Astrologia del giorno al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, in questo contesto relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 30 ottobre: