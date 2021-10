L'Oroscopo di lunedì 4 ottobre è pronto a rivelare come sarà la giornata numero uno della settimana che sta per iniziare. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Il periodo sotto esame sarà benevolo o quasi del tutto positivo per i nati in quei segni ritenuti in fase positiva, dunque supportati da stelle amiche su molti fronti: in tanti centrerete gli obiettivi più ambiziosi, e le vostre idee più ardite saranno accolte con entusiasmo con le stelle del periodo pronte a fare il tifo per voi.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole, Marte e Mercurio in Bilancia;

Luna in Vergine;

Venere in Scorpione;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 4 ottobre .

Previsioni zodiacali del giorno 4 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Una giornata in linea con le più rosee aspettative grazie al trigono Luna-Plutone e in congiunzione a Giove. Clima disteso in casa e con gli amici. Piacevoli chiacchierate in arrivo: comunicazione fluida in famiglia, programmi da mettere giù già da ora per il prossimo weekend. In molti casi, tra le mura domestiche, tempo e andazzo generale permettendo, si discuterà del più e del meno. Una serata senza punti discordanti sarebbe l'ideale per passare una giornata insieme, appassionatamente.

Un libro, buona musica e buona compagnia faranno il resto.

Toro - L’oroscopo del 4 ottobre al segno del Toro indica che in tanti comincerete bene la giornata e la finirete meglio. Avrete intorno persone interessanti con cui avviare progetti insoliti ma proficui. Vi verrà fatta anche una proposta allettante che forse un po’ vi intimidisce.

Non fatevi sfuggire quest’opportunità. L’atmosfera di coppia è rassicurante grazie ad un’ammirabile intesa. Lasciate in azienda le questioni di lavoro e correte dalla dolce metà. Avete faticato molto e adesso, con il passaggio della Luna in Vergine, riuscirete a recuperare il vostro solito spirito battagliero. Si ristabiliranno nuovi equilibri.

Gemelli - Grinta e comunicativa non vi mancano davvero: buttatevi alle spalle tutti i problemi e prendete la vita come viene. Al mattino momenti di euforia, dal pomeriggio netta virata dell’umore. Al momento, l’equilibrio non è il vostro forte. Mercurio favorevole è un bel detonatore in quanto ad ambizione e voglia di realizzarsi. Però non è il caso di contare sull’appoggio altrui. Occasione di confronto con il partner: se volete parlargli a cuore aperto, fatelo, non sarà faticoso. E poi, fuggire non serve a niente. Nel lavoro dovete fare i conti con persone più sciolte e determinate di voi che pretendono risposte precise e repentine.

Cancro - Troverete delle ottime soluzioni in merito a delle problematiche familiari e questo stimolerà al meglio l'andamento di questo inizio settimana.

In amore, riceverete molte manifestazioni d'affetto, come anche in privato: tutto andrà bene se riuscirete ad essere un tantino più concentrati del solito. Stimoli nuovi si affacciano all'orizzonte per chi è single: è arrivata l'ora di scrollarsi di dosso le cose che non vanno come vorreste e di tuffarsi nelle novità. Il consiglio degli astri: non dovete mai aver paura di dire quello che pensate. In ambito generale sarete molto attivi e precisi, anche se qualcuno tra voi non avrà sicuramente tanta voglia di affrontare argomenti nuovi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 4 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Se oggi dovete parlare di cose importanti cercate di farlo entro questa sera, domani è possibile risentire di una certa stanchezza.

Prudenza in coppia, incomprensioni. Attenzione alle spese, un invito potrebbe essere costoso, prudenza se c'è qualcuno che crea disagi nella vostra vita. In amore desiderio di fare nuove scelte. Le previsioni zodiacali di lunedì prevedono qualche problema in coppia o a casa. Stasera cercate di moderare le parole. Mal di testa di origine nervosa come spesso capita quando siete presi da troppe cose contemporaneamente. Arriverà una notizia, una telefonata, una comunicazione importante. In questi giorni la vostra forza fisica non si discute, Venere in ottimo aspetto: da rivedere questioni di soldi.

Vergine - Buon momento per quelli con problemi salutari in corso di guarigione. Il comparto della salute infatti, parlando in senso generale, riceverà flussi altamente energizzanti da Nettuno e Giove, i quali renderanno meno sofferenti le situazioni più pesanti.

In campo affettivo, buono il frangente per aprire dialoghi importanti: metterete in preventivo il matrimonio, una gravidanza oppure qualche altra cosa? In coppia per risolvere un’incomprensione accettate il parere di un amico che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto emotivamente. Nel lavoro solita routine: non aspettatevi novità di rilievo.

Bilancia - Giorno produttivo. Di relax o di svago potrete concedervene poco in questo lunedì: troppe le questioni su cui riflettere e troppo importanti le decisioni da prendere, nel lavoro e negli affari! La sfera affettiva sarà dolcissima per tutti coloro che sono innamorati; se siete single, non è escluso un incontro a sfondo sentimentale che andrà rinforzandosi col passare dei giorni.

In amore, non aspettate che siano gli altri a dirvelo: quando è arrivato il momento di mettere un po’ in sordina il vostro orgoglio, sarebbe bene che lo capiste da soli.

Scorpione - Giorno ideale per prendere una decisione o per buttarvi in qualche nuova iniziativa. Le stelle sono dalla vostra parte! In campo sentimentale lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, e non nascondete i vostri desideri: è il momento di fare progetti importanti. Scacciate malinconia e pigrizia, convincendo un amico ad iniziare con voi una disciplina sportiva. Durante le ore serali, vi dedicherete al relax: avrete voglia di vedere la vostra serie televisiva preferita e di mangiare qualcosa di gustoso. Vi sentirete soddisfatti e in pace con voi stessi, ma non per questo inizierete a dormire sugli allori.

Astrologia di lunedì 4 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questo lunedì, forse nel primo pomeriggio di dopodomani, un imprevisto sarà di intralcio: potrebbe saltare un progetto per stare un po' insieme al partner. Con un po' di impegno sarà risolvibile e potrete dedicarvi all'amore come meglio vorrete. In serata potrebbe scoppiare l'eros e potreste avere una notte molto movimentata. Ultimamente avete un irrefrenabile desiderio di agire, pianificate le mosse giuste per riuscire nel lavoro: avrete idee geniali da mettere in pratica. Nel lavoro vi aspetta una giornata frenetica, turbolenta, disordinata: non perderete però la calma e la lucidità. Ci saranno in ballo questioni importanti per il futuro.

Capricorno - Avrete la carica giusta per superare ogni ostacolo o imprevisto, soprattutto in campo famigliare. Fate attenzione, qualcuno tra i parenti stretti cercherà di mettere i bastoni fra le ruote per screditare qualcosa a cui tenete. Non fidatevi di nessuno ma procedete lungo la strada che riterrete più giusta. Concluderete comunque la giornata in bellezza, con la compagnia giusta. Nel lavoro, ascoltate i consigli di una persona che tiene davvero a voi e per voi desidera il meglio. Se qualcuno tentasse di mettersi in competizione con voi, troverà pane per i suoi denti.

Acquario - Ci sono alcune questioni che vi vedranno particolarmente agguerriti; del resto ultimamente sentite un certo nervosismo che non vi permette di mettere da parte tutte le tensioni delle ultime settimane, ma anzi vi spronano ad agire.

Qualche capriccio nel rapporto di coppia renderà più sfiziosi i dialoghi e gli scambi d’intesa. È un periodo tutt'altro che noioso. Cercate, allora, di essere più cauti nell'utilizzo delle parole. Nel lavoro, per non rischiare di commettere qualche stupidaggine, eviterete di essere troppo precipitosi. Questo non è il momento per fermarsi a riposare sugli allori: domenica prenderete in mano le redini della situazione e la guiderete a vostro vantaggio.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 4 ottobre invita a lasciare da parte per un po' la prudenza. In amore, lanciatevi, ma senza esagerare: del resto non riuscite a varcare certi limiti di pudore sia che siate uomini che donne, per cui un tantino di spregiudicatezza non guasta quando si inizia una storia o si vuol mantenere acceso il fuoco col partner abituale.

Nel lavoro, non è certo questa una giornata per mettere in campo progetti ambiziosi. Limitatevi ai compiti di routine, il vostro fiuto non ve la conta giusta, questo è certo. In alcuni casi, lo stress s’insinua fino ad arrivare tra le pareti domestiche. Parole e recriminazioni pronunciate senza riflettere, feriscono chi non lo merita.