Le previsioni zodiacali di martedì 5 ottobre 2021 sono pronte a dare le dritte in merito all'andamento previsto per la giornata. Ansiosi di scoprire come andrà il secondo giorno della settimana per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Diciamo pure che i migliori auspici saranno tutti per Bilancia, segno destinato dalla Luna (nel segno) a godere della posizione top del giorno. Invece, poche possibilità di ribaltare il volere degli astri per i nativi in Pesci: in base a quanto specificato dall'astrologia del giorno, gli amici del suddetto segno di Acqua potrebbero avere a che fare con un periodo sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 5 ottobre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 5 ottobre

Bilancia top del giorno. In arrivo un martedì 5 ottobre favorito da una meravigliosa Luna nel segno. La giornata numero due della settimana sarà molto efficace soprattutto in amore: coltiverete il rapporto di coppia con tanto affetto e altrettanta passione, e i vostri slanci saranno ricambiati con la stessa intensità dal partner. In vista discreti miglioramenti in relazione al rapporto sentimentale: finalmente potrete avere quella calma e quell'equilibrio lungamente ricercati insieme al partner.

Single, non è un momento propizio per avviare nuovi legami a meno che non siano, fin dai primi passi, improntati sulla sincerità. Nel lavoro, buttatevi nelle situazioni che più vi fanno gola, la fortuna vi assisterà e riuscirete in tutto quello che farete. Favoriti soprattutto gli acquisti, le operazioni importanti di compravendita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì per tutti voi appartenenti al segno non si annunciano troppo negative, anche se il periodo sarà da vivere con una certa accortezza. Per i sentimenti, il comparto potrebbe accusare una decisa battuta d'arresto. In merito ai rapporti un po' in crisi, risposte efficaci arriveranno entro dopodomani.

Quindi, sarete in perfetta sintonia con la persona amata, gli amici e parte dei familiari (inutile, c'è e ci sarà sempre la "pecora nera" all'interno del parentado). Magari state anche facendo un pensierino su una serata diversa dal solito: fatelo, adesso o mai più. Le stelle vi immergeranno in un'atmosfera di pace e benessere dove tutto sembrerà trovare il suo posto perfetto: la Luna favorirà i contatti con nuove persone. Se single, invece, investite di più sulle vostre capacità fisico-intellettive: avete certamente del buon potenziale, questo lo sapete già. Allora perché non sfruttarlo a dovere? Nel lavoro, quasi tutto scorrerà nel pieno della tranquillità, e l'aspetto più interessante sarà il rapporto che riuscirete ad instaurare con i colleghi.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 5 ottobre al Sagittario indica una giornata non affatto male. Diciamo che gran parte del periodo si incamminerà sul filo della pura normalità: insomma, una via di mezzo senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da portare a casa. In amore, le stelle consigliano di iniziare a organizzare qualcosa di diverso, tipo una gita fuori porta da trascorrere all'insegna del puro romanticismo. Ovviamente, in vista del prossimo fine settimana. Provate a fare le cose con calma senza mettere troppa carne al fuoco, senz'altro vi stresserete di meno. Per i single, aprite bene gli occhi sui vostri amici e conoscenti, soprattutto perché Venere senz'altro si presterà ad aiutarvi nel capire se dietro un'amicizia si sta celando un grande amore oppure no.

In merito al lavoro, gran parte dei giochi sono fatti, ora dovete solamente attendere affinché ciò che avete seminato dia i suoi frutti. I risultati che otterrete saranno sicuramente al di sopra delle vostre aspettative.

Oroscopo e stelle del giorno 5 ottobre

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un periodo classificato a cinque stelle. Quindi, si prevede una fase magnifica per la stragrande maggioranza di voi nativi. Sarà un periodo molto appetibile in fatto di sensualità e passione: l'eros sarà intenso, come del resto ben si addice al vostro caso. In merito agli affetti, la giornata proseguirà tranquillamente e senza questioni irrisolvibili: certamente, dopo il periodo un po' stressante vissuto nei giorni scorsi, finalmente riuscirete a respirare e a godervi un po' di meritata positività insieme.

Single, se avete rivali in amore, questo è il momento opportuno per liquidarli elegantemente e con "velata ferocia" (come solo voi del Capricorno sapete fare). Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale che vi metterà in grado di capire certe situazioni prima che si verifichino. Riuscirete così ad essere sempre un passo avanti a chiunque.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali indicano una buona giornata quasi in ogni settore, senza distinzione alcuna. Potrebbero arrivare ottime notizie a chi aspetta risposte o anche a chi spera in conferme. Il periodo, valutato con le cinque stelle della fortuna, non mancherà di regalare belle soddisfazioni a molti Capricorno. In campo sentimentale, sarete determinati e vorrete essere sempre voi a decidere.

Il consiglio è quello di non mettere in un angolo la vostra metà, ma di renderla partecipe delle vostre idee. Single, pronti a sfoderare il vostro lato più intraprendente e birichino? Se siete "cuori solitari" di vecchia data, invece, potreste trovare il coraggio di dichiararvi finalmente ad una persona che ultimamente vi interessa molto: bene così, non mollate! Nel lavoro, i giochi senz'altro sono già stati fatti, dovete solo attendere il responso in merito a ciò che avete seminato. Comunque, a breve daranno frutti e risultati.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 5 ottobre indica che la giornata partirà quasi sicuramente sottotono. In amore, piuttosto che lamentarvi sul fatto che avete poco tempo per voi a causa dei troppi impegni, rivisitate la vostra agenda e trovate il modo per organizzate le vostre giornate.

Nella maggior parte dei casi, certamente non sempre, andrete (forse) in cerca di comprensione o di complicità: attenti a non cadere nella trappola dell'eccessivo nervosismo. Se sarete troppo aggressivi con le persone del vostro giro, di certo non sarete capiti. Single, la colpa del vostro attuale stato è solo vostra: non siete certamente obiettivi, non riuscite a capire che cosa realmente volete e cosa vi succede. Quasi certamente arriveranno incomprensioni nell'ambiente da voi frequentato: occhio! Nel lavoro, durante questa giornata sarete soggetti a distrazioni, dimenticanze e qualche contrattempo negli spostamenti: fate attenzione quindi ai documenti e agli appuntamenti.

Classifica oroscopo del 5 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa riguardante la giornata del 5 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Diciamo subito che a gongolare martedì saranno i nativi della Bilancia, super-favoriti dall'arrivo della Luna nel segno. Ottime aspettative anche per altri cinque segni che andremo subito a svelare, analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di martedì 5 ottobre: