Nella settimana da lunedì 8 a domenica 14 novembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Sagittario ai Pesci (dove risiede Nettuno), mentre Venere assieme a Plutone stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, proseguiranno il transito in Scorpione, così come Giove insieme a Saturno resteranno stabili in Acquario. Urano, infine, permarrà nel domicilio del Toro e il Nodo Lunare Nord continuerà il moto in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Scorpione, meno entusiasmante per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: intraprendenti. Eccezion fatta per la controversa giornata di lunedì, la settimana che trascorreranno i nati Capricorno potrebbe riservare qualche ghiotta novità affettiva, specialmente per i single del segno che saranno muniti di un mood intraprendente. Venere sui loro gradi in sestile al duetto Marte-Mercurio nell'amico Scorpione donerà presumibilmente alla prima decade una buona dose di carisma, il quale ammalierà in uno schiocco di dita le nuove conoscenze.

2° posto Scorpione: riconoscimenti. Martedì, mercoledì e nel weekend sarà probabile che i nati sotto il segno dello Scorpione vengano apprezzati dai vertici aziendali per la loro dedizione professionale. Essendosi guadagnati sul campo tali metaforiche pacche sulle spalle, i nativi potrebbero, inoltre, ricevere dei riconoscimenti in tal senso, come un upgrade lavorativo.

3° posto Pesci: regime alimentare. Il focus settimanale del segno Mobile sarà, c'è da scommetterci, orientato sul proprio regime alimentare, il quale ha ultimamente risentito di qualche strappo alla regola di troppo. Grazie allo Stellium d'Acqua sollecitato da Nettuno retrogrado sui loro gradi, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe iniziare a seguire una dieta salutare, notando i primi risultati già dal fine settimana.

I mezzani

4° posto Vergine: focus familiare. L'anello di sosta della Bianca Signora nel loro Elemento sommato alla spinta evolutiva donata dal Nodo Lunare nell'asse quadrata Gemelli-Sagittario indurrà, con tutta probabilità, i nativi a concentrare gran parte delle loro energie sul fronte familiare. Il segno di Terra, quindi, potrebbe cercare di rinsaldare il rapporto con un parente stretto, probabilmente un figlio, mettendo sul piatto empatia e sincerità.

5° posto Leone: oculati. Questa settimana spingerà presumibilmente i felini ad assumere un mood oculato nel settore lavorativo, evitando di premere il pedale dell'acceleratore quando sarà evidente che potranno trarne ben pochi risultati. Semaforo acceso sul rosso per le giornate dell'11 e 12 novembre, quando il duetto opposto Giove-Luna tenderà a farli rispondere a tono alle provocazioni altrui.

6° posto Ariete: weekend top. I primi cinque giorni di questa settimana autunnale nasconderanno, c'è da scommetterci, alcune insidie nel settore sentimentale, coi nati Ariete che dovranno fare i conti con dei tira e molla emozionali che parranno tenerli di continuo sulle spine. Fortunatamente, però, sabato e domenica il clima nel ménage amoroso tenderà a rasserenarsi e con esso tornerà anche la voglia di dedicarsi alle arti amatorie.

7° posto Toro: dritti al punto. La comunicazione dei nati Toro nel corso di questa settimana, in particolar modo sino a mercoledì, parrà essere oltremodo schietta, col segno di Terra che andrà presumibilmente dritto al punto di ogni questione senza inutili dietrologie o giri di parole.

8° posto Gemelli: revisioni finanziarie. Sarà bene durante questi sette giorni novembrini fare il punto della situazione finanziaria per i nati sotto il segno dei Gemelli, provando a eliminare alcune spese voluttuarie in modo da snellire il bilancio economico ed evitare sgradite sorprese a fine mese.

9° posto Acquario: dietrofront. Nella seconda parte di questa settimana i nati Acquario tenderanno, con ogni probabilità, a mettere in discussione alcune scelte sentimentali operate da inizio estate in poi, come l'inizio di una convivenza o un cambio d'abitazione.

Sarà forte, di conseguenza, la voglia di ritornare sui propri passi ma, considerata l'osticità del parterre planetario, sarebbe meglio non lasciarsi travolgere da questi miraggi (Nettuno in Pesci) perché la valenza di tali decisioni si vedrà presumibilmente da inizio 2022.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. Con Venere in opposizione per oltre cinque mesi e nessun sostegno da parte dei pianeti generazionali, i nati Cancro potrebbero trovarsi in balia, nel corso di questa settimana, di un'immotivata gelosia nei riguardi dell'amato bene. Sfuriate inopportune e musi lunghi, quindi, condiranno probabilmente l'atmosfera della storia sentimentale in essere, col partner che rimarrà perplesso di fronte ai loro comportamenti fuori luogo.

11° posto Bilancia: gaffe. Strafalcioni di natura pratica o comunicativa potrebbero essere gli indesiderati protagonisti della settimana di casa Cancro, coi nativi che farebbero meglio a prendersi qualche giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, e a tenere la bocca cucita, specialmente nella cerchia amicale.

12° posto Sagittario: fuori giri. Settimana da prendere con le pinze per il terzo segno di Fuoco, il quale si troverà probabilmente di fronte qualche figura professionale intenzionata più che mai a dargli filo da torcere. Cedere alle provocazioni, però, diverrebbe un'arma a doppio taglio che, sebbene gli consentirebbe di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, potrebbe metterlo in cattiva luce con la nuova clientela.