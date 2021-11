Sabato 6 e domenica 7 novembre troviamo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno del Sagittario (dove risiede la Luna) ai gradi del Capricorno (dove transita Plutone), mentre Urano stazionerà in Toro. Mercurio, il Sole e Marte, invece, permarranno nel segno dello Scorpione, così come Saturno insieme a Giove continueranno il moto in Acquario. Il Nodo Lunare, infine, resterà stabile in Gemelli, così come Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Capricorno e Scorpione, meno roseo per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Capricorno: armonia ritrovata.

Venere, sbarcando sui loro gradi, darà il via ad un anello di sosta lungo sino a marzo 2022 e ciò, con ogni probabilità, farà si che i nati Capricorno si riapproprino pian piano della loro serenità interiore. Grazie allo Stellium benevolo in Scorpione, inoltre, nelle prossime due settimane avranno l'occasione di rinsaldare alcuni rapporti lavorativi che parevano essersi raffreddati nell'ultimo periodo.

2° posto Scorpione: esuberanti. Condizionati favorevolmente sia dal nuovo transito della Bianca Signora che dal Luminare femminile in Sagittario, i nati Scorpione potrebbero mettere in campo un mood esuberante in questo fine settimana, specialmente nei nuovi incontri. Ammaliare le 'prede' affettive, per merito soprattutto della loquacità mercuriale e l'intraprendenza marziale, parrà essere un gioco da ragazzi per il segno Fisso più fortunato del momento.

3° posto Vergine: chiarimenti. L'anello di sosta venusiano congiunto a Plutone in moto diretto di Terra spingerà, con ogni probabilità, i nati Vergine a lanciarsi in un chiarimento relazionale nella cerchia familiare. Un confronto costruttivo con una figura genitoriale o un fratello, quindi, potrebbe divenire il protagonista del fine settimana nativo.

I mezzani

4° posto Leone: focus professionale. Le attenzioni dei felini sembreranno concentrarsi, dal primo pomeriggio di sabato in poi, quasi esclusivamente sulle vicende professionali. Sebbene l'ambizione farà insolitamente cilecca, i nati Leone potranno contare su un grande acume nel dosare le loro striminzite energie, così da non lasciare nulla al caso ed evitare inutili stress di sorta.

5° posto Sagittario: dettagli da rivedere. Coi pianeti generazionali sullo sfondo a dar loro manforte, il terzo segno di Fuoco potrebbe decidere, specialmente se libero professionista, di analizzare con scrupolosità alcuni dettagli dei progetti in fase embrionale, in modo da farli partire nelle prossime settimane limitando eventuali errori di valutazione.

6° posto Acquario: intransigenti. Venere in Capricorno e Marte in Scorpione, quest'ultimo quadrato al duetto Giove-Saturno nel segno, sembreranno rendere i nati Acquario intransigenti, durante queste due giornate, nel luogo professionale. Tale mood rigoroso potrebbe essere assunto soprattutto dal segno Fisso a capo di un team lavorativo, risultando meno affabile del solito ai subalterni.

7° posto Gemelli: umore altalenante. Se non fosse per la Luna in opposizione, la quale renderà probabilmente instabile il loro tono umorale, i nati Gemelli potrebbero ricavare buoni risultati pratici nel corso delle giornata di domenica. Il broncio e un latente pessimismo, però, farà sì che il segno d'Aria eviterà di cimentarsi con costanza in ogni attività.

8° posto Ariete: fragili. La corazza emotiva indossata dal primo segno di Fuoco da metà giugno in poi parrà cominciare a sgretolarsi pian piano da questo weekend, facendo riemergere le fragilità native. Malgrado possano avvertire una certa vulnerabilità d'ora in poi, i nati Ariete dovrebbero rendere partecipi le persone care anche di questo loro lato maggiormente sensibile.

9° posto Toro: attendisti. Mentre lo Stellium opposto e il quadrato Urano-Saturno incomberanno, i nati Toro cominceranno presumibilmente a scorgere la luce in fondo al tunnel grazie al lungo anello di sosta di Venere nell'amico Capricorno. Grazie a tale transito semestrale, difatti, il segno Fisso comprenderà che i tempi per attuare le proprie strategie, sia amorose che lavorative, non saranno ancora maturi e, di conseguenza, sarebbe meglio assumere un mood attendista a riguardo.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: tuffo nel passato. Riuscire a lasciare andare definitivamente alcuni accadimenti sentimentali legati al passato, specialmente per la terza decade di casa Pesci, potrebbe non essere un esercizio di facile riuscita durante queste due giornate novembrine.

Il dodicesimo segno zodiacale, a tal proposito, dovrebbe far propria la massima del celebre saggista Clive Staples Lewis: "Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale".

11° posto Bilancia: comunicazione flop. Dietrologia e freddezza potrebbero condire la sfera comunicativa dei nati Bilancia nel settore amicale, col segno d'Aria che parrà scivolare in reiterate gaffe dalle quali, alla stregua delle sabbie mobili, più tenterà di spiegarsi e più sfocerà in nuovi equivoci. Sarà bene, quindi, proferir parola solo se strettamente necessario.

12° posto Cancro: destabilizzati. Il 2021 sinora non è stato una passeggiata di salute per i nati Cancro e la fine dell'anno si prospetterà presumibilmente agrodolce, facendo loro soltanto "annusare" le delizie che riserverà il 2022.

Questo perché i nati Cancro anche se a breve godranno dello sbarco di Giove nel loro Elemento dovranno fare i conti, sino a marzo del nuovo anno, con l'anello di sosta venusiano in opposizione, il quale tenderà a destabilizzarli in diversi occasioni.