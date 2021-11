L'oroscopo della giornata di giovedì 4 novembre vedrà un'ottima Luna in Scorpione, che insieme a Marte riuscirà a mettere insieme buone prestazioni sia in amore che al lavoro, mentre Ariete avrà più fiducia nelle proprie capacità professionali. Problemi in arrivo per il Toro, che dovrà vedersela con una vita quotidiana più difficile, così come il Leone, anche se Venere darà ancora un piccolo aiuto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 4 novembre.

Ariete: sfera sentimentale davvero soddisfacente adesso che la Luna smette di darvi fastidio.

Ci penserà Venere infatti a ristabilire la giusta armonia tra voi e il partner. Ricordatevi però che dovrete cercare di tenere questa armonia tra voi, perché il pianeta dell'amore presto tenderà a sfavorirvi. Se siete single e avete voglia di emozionarvi, questa potrebbe essere la giornata adatta a voi. In ambito lavorativo ci saranno idee e occasioni valide per potersi riscattare, nonché una maggiore fiducia in voi stessi. Voto - 8️⃣

Toro: capita a tutti di svegliarsi con un diavolo per capello, e purtroppo per voi, questa sarà una di quelle giornate. Quando la Luna si mette contro di voi, meglio non esagerare nei confronti del partner, proprio per non sfociare in inutili litigi. Per quanto riguarda i single, non lasciatevi distrarre da ritardi e delusioni.

Settore professionale che, come già anticipato, vedrà dei peggioramenti a causa di Marte e Mercurio che entrano in opposizione. Il primo lo è già, dunque, meglio correre ai ripari, e cercare di proporre progetti più adatti per voi e le vostre capacità. Voto - 5️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di giovedì 4 novembre nel complesso discreto per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner piano piano le cose torneranno a funzionare, abbiate solo un po’ di pazienza e comprensione. I cuori solitari lentamente potrebbero affezionarsi a una persona. Settore professionale che vi permetterà di macinare ottimi numeri ancora per un po’ grazie a Giove e Saturno favorevoli. Voto - 7️⃣

Cancro: ottima giornata dal punto di vista sentimentale, ma che andrà assolutamente sfruttata in quanto questo cielo potrebbe improvvisamente oscurarsi.

Se siete single anche se il vostro cuore dice sì, forse non è ancora il momento più adatto per innamorarsi. Ottimo periodo invece in ambito lavorativo per provare a spingere sull'acceleratore e proporre idee di successo. Voto - 8️⃣

Leone: la strada verso il successo in ambito lavorativo potrebbe farsi un po’ tortuosa considerato che stelle come Marte e Mercurio stanno per abbandonarvi e mettersi in quadratura. A questo punto meglio preservare la vostra posizione e non sbilanciarsi troppo. Sfera sentimentale nel complesso discreta grazie a Venere, ma attenzione a questa Luna in quadratura un po’ fastidiosa. Single oppure no, cercate sempre di non sembrare ciò che non siete. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale non ancora perfetta, ma sicuramente migliore rispetto a prima, e adatta per cercare di risalire.

In amore la Luna in sestile vi aiuterà a ritrovare intesa tra voi e il partner in particolare per i nati nella terza decade. Per quanto riguarda voi single, se volete provare ad approcciarvi a nuova conoscenza, andateci per gradi, e senza essere diretti. Ci vorrà un po’ di tempo in più, ma in caso di successo, ne rimarrete davvero felici. Nel lavoro arriveranno delle idee interessanti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Bilancia: ultima giornata di Venere favorevole per voi secondo l'oroscopo di giovedì 3 novembre. Questo significa che dovrete fare un po’ più attenzione d'ora in poi se volete continuare ad avere un rapporto stabile. Non siate impulsivi, e non sentitevi mai superiori al partner. Insomma, quello che ci vuole, sarà una riconsiderazione del vostro rapporto.

Se siete single sarete in cerca di maggior stabilità nella vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Marte e Mercurio stanno per lasciarvi, troverete comunque le conferme e le certezze di cui avete bisogno grazie a Giove e Mercurio. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali eccellenti nel corso di questo giovedì per voi nativi del segno. In ambito sentimentale con la Luna nel segno darete il meglio di voi in coppia, ma anche voi cuori solitari saprete come attirare l'attenzione. Settore professionale che migliora giorno dopo giorno. Certo, non ci saranno ancora risultati da primo della classe, ma dei miglioramenti fanno sempre piacere. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo che sta per cambiare secondo l'oroscopo per voi nativi del segno.

Venere sarà favorevole soltanto per questa giornata, dunque, fate in modo di ottenere il massimo dalla vostra relazione di coppia. In ogni caso non preoccupatevi, perché il vostro rapporto è stabile, e andrà davvero bene ancora per tanto tempo. I single avranno diverse occasioni per farsi avanti. Settore professionale che potrebbe vedervi un po’ meno produttivi, ma avrete ancora abbastanza risorse per tirare fuori buone idee dal cilindro. Voto - 8️⃣

Capricorno: dopo una Luna poco favorevole nelle giornate precedenti, questo giovedì sarà adatto per sistemare alcune questioni avute con il partner. Venere inoltre sta per arrivare nel vostro segno, dunque mostrate tutta la vostra maturità e voglia di amare, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single se dovete prendere una decisione importante e riguarda questioni di cuore, questa potrebbe essere la giornata adatta. Miglioramenti in arrivo anche nel lavoro, e lo dimostrando i buoni risultati che state portando. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale purtroppo per voi sottotono secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna contro di voi, e Venere non sarà così influente durante questa giornata. Se i rapporti con il partner non dovessero funzionare al meglio, attenzione a non tirare troppo la corda. Se siete single potreste sentire la necessità di sfogarvi un po’, di chiarire i vostri sentimenti e prendere una direzione. In ambito professionale continuerete a fare bene il vostro lavoro, ma attenzione perché Mercurio sta per spostarsi in una posizione difficile per voi.

Voto - 6️⃣

Pesci: finalmente anche voi avrete la possibilità di risalire grazie a un cielo decisamente migliore. Venere sta per mettersi una posizione favorevole a voi, mentre la Luna si troverà in trigono dal segno amico dello Scorpione. Dunque, se avete intenzione di farvi perdonare dal partner, questa potrebbe essere la giornata adatta. Per quanto riguarda i single, avrete maggior voglia di lasciare emergere il lato tenero e romanticone. In ambito lavorativo Marte in trigono vi permetterà di svolgere i vostri impegni con maggior impegno e interesse. Voto - 8️⃣