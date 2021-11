Venerdì 5 novembre troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Marte stazionare sui gradi dello Scorpione, mentre Mercurio sosterà nel segno della Bilancia. Venere, invece, continuerà la sosta in Sagittario, così come Saturno insieme a Giove rimarranno stabili in Acquario e Urano proseguirà l'orbita in Toro. Plutone, infine, permarrà in Capricorno come Nettuno resterà nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Cancro: creativi. La terza decade di casa Cancro potrebbe essere pervasa da ottime fonti d'ispirazione nel corso di questa giornata divenendo, come piacevole conseguenza, oltremodo creativa, specialmente coloro che operano nel settore dell'arte.

2° posto Scorpione: soluzioni. Un'annosa questione che aveva fatto tribolare i liberi professionisti di casa Scorpione nelle ultime settimane potrebbe essere finalmente risolta, col segno d'Acqua che troverà una soluzione adeguata per venirne a capo.

3° posto Toro: introspettivi. Nella giornata che precede il weekend, il primo segno fisso si chiuderà presumibilmente in se stesso divenendo introspettivo nonché poco interessato alle eventuali beghe sentimentali del momento. Virando i riflettori verso l'interno, i nativi potrebbero giungere a un'illuminante verità che si cela dietro i propri comportamenti.

I mezzani

4° posto Pesci: focus amicale. Venerdì dove la cerchia amicale dei nati sotto il segno dei Pesci avrà ottime possibilità di rivelarsi di fondamentale importanza per il loro benessere psico-fisico.

Sapere di poter contare su un'amica fidata, difatti, rasserenerà non poco il segno d'Acqua.

5° posto Capricorno: shopping. Il terzo segno di Terra sarà, con ogni probabilità, chiamato a prodigarsi nell'acquisto di oggetti utili al fabbisogno giornaliero del nucleo famigliare, soprattutto la prima e seconda decade. Serata di probabili fuochi d'artificio sotto le lenzuola per le coppie native.

6° posto Vergine: gratifiche. I nati Vergine, nel settore professionale, potrebbero ricevere questo venerdì una gratifica morale da un boss che aspettavano da tempo, col segno di Terra che comprenderà di essere una figura lavorativa apprezzata in azienda.

7° posto Gemelli: chiarimenti. Giornata che si rivelerà, c'è da scommetterci, oltremodo utile in casa Gemelli per lanciarsi in un doveroso chiarimento nel ménage amoroso, coi nativi che, beneficiando del favorevole transito mercuriale, riusciranno a trovare le parole giuste per riappacificarsi col partner.

8° posto Bilancia: paragoni. Confrontare la propria macchina con la vettura di un'amica oppure la casa dove si vive con quella del vicino potrebbe risultare deleterio e i nati Bilancia, nel corso di queste 24 ore, accorgersene a proprie spese. La probabile lezione che il parterre planetario vorrà impartire al secondo segno d'Aria, quindi, sarà evitare paragoni di ogni tipo.

9° posto Sagittario: umore flop. Malgrado sul versante pratico e professionale le cose parranno avanzare nel migliore dei modi, i nati Sagittario potrebbero risentire di un tono umorale al di sotto dei soliti standard, divenendo burberi e nutrendo un pizzico d'insofferenza nei riguardi del presente.

Ultime posizioni

10° posto Leone: ritardi.

Riuscire a organizzare questo venerdì facendo incastrare impegni lavorativi e amorosi non sarà presumibilmente una passeggiata per i felini, i quali si ritroveranno a dover fare i conti con qualche fastidioso imprevisto che stravolgerà inevitabilmente il loro planning quotidiano.

11° posto Ariete: amore flop. Il primo segno di Fuoco sembrerà comprendere, sin dalle prime ore mattutine di questa giornata autunnale, come il clima nel focolare domestico sarà tutt'altro che armonioso, col partner che tirerà fuori dal cilindro un'inaspettata gelosia nei loro riguardi.

12° posto Acquario: stand-by. Meglio chiudere problematiche e ansietà fuori dall'uscio di casa in questo venerdì, così che i nati Acquario possano ricaricare le pile mentali evitando, al contempo, di sfogare le proprie frustrazioni momentanee con le persone care.