Secondo l'oroscopo del giorno 1 dicembre i nati sotto il segno del Capricorno devono tenere gli occhi ben aperti sul lavoro in quanto ci sono novità in arrivo. Pesci e Ariete tenete duro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: impegnatevi un po' di più per raggiungere i vostri obiettivi. Se lo state facendo, ma comunque non vedete grossi risultati, allora è il caso di vedere dove state sbagliando.

11° Ariete: l'Oroscopo dell'1 dicembre vi invita a non battere la fiacca. Anche se le cose hanno preso una piega inaspettata, questo non è il momento di abbattersi.

Dal punto di vista sentimentale siete un po' provati.

10° Gemelli: dovete prendere una decisione in amore. Continuare a temporeggiare e ad avere il piede in due scarpe non vi porterà da nessuna parte. Anche nel lavoro bisogna essere più risoluti.

9° Cancro: giornata di alti e bassi in amore. Siete un po' agitati e questo potrebbe portare alla nascita di qualche discussione in famiglia. Cercate di essere diplomatici sul lavoro.

Previsioni astrali 1 dicembre posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno stanno viaggiando come treni in corsa. Spesso avete come la sensazione di non avere abbastanza tempo per fare tutto.

7° Scorpione: giornata interessante sul fronte dei sentimenti.

Ci sono delle belle stelle, tuttavia siete poco propensi al dialogo. Forse la Luna un po' dissonante potrebbe crearvi qualche malumore.

6° Toro: buon momento per quanto riguarda le conoscenze. L'Oroscopo del giorno 1 dicembre vi invita a non perdere di vista i vostri obiettivi. Siete caratterialmente persone molto tenaci, che difficilmente tendono ad arrendersi.

5° Leone: giornata piuttosto impegnativa in ambito professionale. Ci sono un po' di cose da rivedere e da sistemare, pertanto siate cauti. In amore è necessario fare qualcosa per movimentare i rapporti troppo duraturi.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: in amore è importante essere flessibili e non pretendere che gli altri la pensino sempre come voi.

Se ci sono dei cambiamenti in arrivo è bene che cominciate a mostrarvi predisposti.

3° Acquario: molti di voi potrebbero ricevere una risposta inaspettata. Cercate di mettere da parte l'orgoglio in amore, altrimenti c'è il rischio di lasciarsi sfuggire qualcosa di molto interessante.

2° Vergine: le stelle vi invitano a fare festa. Siete in una situazione alquanto favorevole, pertanto non mollate proprio adesso. A lavoro è necessario prendere qualche decisione.

1° Capricorno: ottimo momento per quanto riguarda il lavoro. L'Oroscopo dell'1 dicembre preannuncia grandi opportunità all'orizzonte. Per molti di voi ci potrebbero essere belle news anche in amore.