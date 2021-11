Giovedì 2 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna e Marte stazionare sui gradi dello Scorpione, mentre Venere assieme a Plutone sosteranno nel segno del Capricorno. Giove e Saturno, invece, proseguiranno il domicilio in Acquario, così come Nettuno resterà stabile nel segno dei Pesci. Urano, infine, continuerà il moto in Toro come Mercurio, il Nodo Lunare Sud e il Sole permarranno nel segno del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Pesci, meno roseo per Cancro e Toro.

Sul podio

1° posto Vergine: affettuosi. Il sestile tra Venere di Terra e Marte d'Acqua illuminerà la quinta dimora e ciò, con ogni probabilità, indurrà i nati sotto il segno della Vergine ad assumere un mood particolarmente affettuoso nel nido domestico, specialmente nei riguardi dei propri figli.

2° posto Pesci: shopping. Il focolare abitativo di casa Pesci potrebbe aver bisogno di qualche elettrodomestico in più per divenire più funzionale, o perlomeno è ciò che crederanno i nativi, i quali si lanceranno questo giovedì in una gratificante e non troppo dispendiosa sessione di shopping.

3° posto Scorpione: lavoro top. Ottime le effemeridi per le vicende professionali dei nati Scorpione in questa giornata dicembre, col segno Fisso che potrebbe far cambiare idea ad un cliente che sinora aveva sempre scelto la concorrenza.

I mezzani

4° posto Gemelli: osservatori. Le opposizioni del duetto Sole-Mercurio da una parte e il sostegno del binomio Saturno-Giove dall'altra spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Gemelli a osservare con molta attenzione gesti e parole altrui, senza però esporsi in alcun modo.

Così facendo, nel bel mezzo di un periodo alquanto confuso, aggiungeranno un altro pezzetto del puzzle a quel mosaico relazionale spesso contraddittorio.

5° posto Acquario: focus familiare. La famiglia d'origine potrebbe essere al centro dei pensieri di casa Acquario, in particolar modo per i nati della seconda decade, nel corso di questa giornata autunnale.

In particolare alcuni nativi saranno chiamati a risolvere un'annosa questione che li vedrà indirettamente protagonisti.

6° posto Bilancia: diplomatici. Le doti comunicative del segno d'Aria avranno buone chance di essere intrise di diplomazia e, nel caso dei nati nella prima decade, anche di un pizzico di dietrologia, soprattutto quando l'argomento di discussione virerà sugli ultimi attriti relazionali a cui hanno preso parte.

7° posto Capricorno: schietti. Malgrado probabilmente una persona cara storcerà il naso, i nati Capricorno parranno non avere peli sulla lingua nel corso di questa giornata dicembrina e, di conseguenza, si sentiranno sollevati dopo aver esternato ciò che tenevano dentro da un po'.

8° posto Leone: organizzati. Giovedì che vedrà, con tutta probabilità, i felini prodigarsi nell'organizzare al meglio alcune attività pratiche e/o domestiche in vista degli appuntamenti mondani o professionali che li attenderanno dalla prossima settimana.

9° posto Ariete: a rilento. Sebbene la voglia di rimboccarsi le maniche non dovrebbe mancare in casa Ariete questo giovedì, a venir meno potrebbe essere l'armonia nel luogo professionale, che rallenterà inevitabilmente l'incedere del segno di Fuoco.

Ultime posizioni

10° posto Toro: voglia di nuovo. Il contrasto Marte-Urano aizzato dal Luminare femminile in opposizione potrebbe spingere il primo segno Fisso a ricercare qualcosa di nuovo nella loro quotidianità, ma i nativi dovranno arrendersi alla momentanea assenza di novità.

11° posto Sagittario: burberi. Insofferenti e tendenti al pessimismo, i nati Sagittario avranno buone possibilità di trascorrere questo giovedì assumendo un controproducente atteggiamento burbero nei riguardi sia dei colleghi di lavoro che dei vertici aziendali.

12° posto Cancro: amore flop. Qualcosa sembrerà non andare per il verso giusto nel ménage amoroso di casa Cancro, coi nativi che dovranno fare i conti con immotivate scenate di gelosie da parte del partner che li lasceranno interdetti.