L'oroscopo di giovedì 2 dicembre 2021 mette le mani avanti in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Sotto analisi giornaliera i sei segni rappresentanti la seconda tranche zodiacale. Pertanto in primo piano l'Astrologia interessante i nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in questa parte della settimana coincidente in calendario con la giornata di mercoledì? Bene, iniziamo pure a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 2 dicembre su sentimenti e attività lavorative per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 2 dicembre

Bilancia: ★★★★. Questo periodo coincidente con la giornata numero due del corrente mese, soprattutto per voi Bilancia nativi di seconda e terza decade, partirà abbastanza bene. In amore, passionalità da profondere senza risparmio e senza farvi domande. Verrete ricambiati con uguale o, se è possibile, maggiore intensità. In qualche caso inutile addurre pretesti o cercare di nasconderlo: ciò che disturba è un’immotivata gelosia a cui non riuscite proprio a trovare rimedio. Single, il desiderio di trasgressione è forte, ma la lealtà vi impedisce di fare qualcosa di cui in seguito potreste pentirvi. Controllatevi. Nel comparto lavoro, spostando lo sguardo su un orizzonte diverso da quello consueto, potreste accorgervi che ci sono opportunità mai prese in considerazione.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì si profilano interessanti per molti nativi. Diciamo che in più di qualche contesto riuscirete a chiudere davvero "alla grande" qualsivoglia situazione, anche la più ingarbugliata. Per i sentimenti, un mix di dolcezza e sensualità per festeggiare alla grande la pace ritrovata.

Malgrado le incertezze di fondo e le sotterranee inquietudini, l’intesa regge bene. Ma cercate di pensare più al piacere e meno al dovere. Grazie a volontà e impegno, raggiungerete gli obiettivi prefissati, ma non fatevi fuorviare da strane fantasie. Single, i presupposti per andare oltre le storie “mordi e fuggi”, se lo desiderate ci sono.

Le opportunità migliori sono nella sfera delle amicizie. Nel lavoro, sorprese e novità insperate.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 2 dicembre al Sagittario preannuncia un giovedì altamente positivo, a tratti anche decisamente fortunato per la stragrande maggioranza di voi. In amore, espansivi e armati delle migliori capacità di seduzione, non saprete resistere al richiamo di un’avventura insolita ma alquanto intrigante. Se poi puntate all’armonia o al recupero del rapporto, dovreste rimuovere i blocchi che impediscono una comunicazione fluida con il partner. Per i single: ci sono ottime possibilità che un amore nato per gioco possa diventare qualcosa di più. Non tergiversate troppo, fra breve sarà tardi.

La parte riguardante il lavoro, indica che sarete alle prese con spese e bilanci. Tranquilli, se i conti non tornano avete pronta la soluzione per guadagnare di più.

Oroscopo e stelle del giorno 2 dicembre

Capricorno: ★★. Giornata sottoposta a una possibile stanchezza fisica o mentale, valutata negativa dalle predizioni di giovedì per voi del Capricorno. A rendere questa parte centrale di settimana un po' zoppicante saranno senz'altro la Luna, nel frattempo in pessima quadratura al vostro Plutone: cosa fare dunque? Niente: meno farete e meglio sarà. In merito agli affetti, prima o poi arriverà il momento in cui dovrete coraggiosamente chiarire quello che realmente desiderate per il vostro futuro.

Certe divergenze d’opinione nella coppia possono essere superate solo puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare insieme. Single, se siete in cerca dell’amore dovreste allargare la visuale, non fermarvi all’interno del vostro ambiente: rispondete agli stimoli esterni. Nel lavoro, qualche nota d’insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarsi intorno e prendere in considerazione altre opportunità.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno predicono una giornata mediamente accettabile, anche se in certi momenti sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. In campo sentimentale, un dialogo aperto e sincero servirà a risolvere certe incomprensioni con il partner.

La vostra calda sensualità, poi, farà il resto. Dedicate il vostro tempo libero alle piccole grandi gioie dell’amore: una passeggiata mano nella mano, come ai vecchi tempi. Single, avete fatto di tutto per dimenticare una persona, ma ecco che quando meno ve l’aspettate si rifà avanti con l’intenzione di ricominciare. Nel lavoro, saprete comprendere le esigenze di chi lavora con voi e unirete le forze verso un obiettivo comune, ottenendo il massimo rendimento.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 2 dicembre svela l'arrivo di un giovedì "sottotono" per voi nativi in questo simbolo di Acqua. Valutata come negativa per via di congiunzioni astrali dissonanti, la giornata invita a rimandare eventuali discussioni in corso, altrimenti potrebbero esserci complicanze maggiori.

In amore tranquillizzatevi: invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere al partner la fiducia che merita. Se certe richieste del partner sembrano soltanto un capriccio, provate a spiegargli che niente è dovuto ma tutto quanto è un dono. Per coloro ancora single: tutto dipenderà dal vostro atteggiamento. Rinunciate alle piccole questioni di principio e apritevi ad un sincero dialogo con chi sapete. Il lavoro andrà così così. Con un atteggiamento propositivo trarrete vantaggi anche da quelle situazioni dalle quali non vi sareste aspettati granché.

Classifica oroscopo del 2 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 2 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Questo mercoledì di metà settimana vede veleggiare nei meandri della felicità il simbolo astrale del Cancro, meritatamente considerato segno al "top del giorno". Assolutamente positiva la situazione astrologica in campo sentimentale quanto in ambito lavorativo, anche per altri tre segni. Andiamo a scoprirli insieme valutando anche il resto della scaletta interessante lo zodiaco al completo.

Le stelline di giovedì 2 dicembre: