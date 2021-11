Le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 novembre vedono i Pesci saldi in prima posizione. I Cancro potrebbero vivere qualche tensione, mentre i Bilancia sono alla ricerca dell'equilibrio.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: giornata un po' tesa per i nati sotto questo segno. Vi sentite un po' agitati e questo potrebbe favorire la nascita e la diffusione di polemiche, cercate di non sbottare inutilmente.

11° Leone: le sensazioni vanno sempre ascoltate. Non reprimete le emozioni, altrimenti potrebbero venire fuori tutte insieme e con effetti disarmanti.

Sul lavoro è necessario prendersi un momento libero.

10° Gemelli: secondo l'Oroscopo del 14 novembre dovete essere più intraprendenti. Spesso tendete a non fare le cose per paura di sbagliare. Ricordatevi, però, che chi non risica non rosica.

9° Sagittario: interessanti risvolti sul fronte professionale. In amore potrebbe nascere qualche piccolo disguido dovuto, probabilmente, alla divergenza di opinioni. Mantenete la calma.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: se state pensando di cimentarvi in un nuovo rapporto, seguite di più l'istinto e meno la ragione. In ambito professionale ci sono delle grandi novità, non fatevele scappare.

7° Ariete: in ambito professionale è importante stare sempre sull'attenti.

Ci sono persone che potrebbero agire in modo improprio nei vostri confronti, non fatevi fregare. In ambito sentimentale, invece, siate audaci.

6° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 14 novembre esortano i nati sotto questo segno a trovare il proprio equilibrio. Se lo avete perso dovete fermarvi un attimo e cercare di ritrovarlo.

Andare a tentativi non vi aiuterà.

5° Vergine: l'amore è positivo, tuttavia, dovete cercare di dedicare più tempo alle persone a cui tenete. Non chiudetevi a riccio per paura di sbagliare. In ambito professionale ci sono dei cambiamenti.

Oroscopo segni fortunati 14 novembre

4° in classifica Acquario: l'oroscopo del 14 novembre esorta i nati sotto questo segno ad essere audaci.

In amore dovete aprirvi un po' di più, nella peggiore delle ipotesi, almeno ci avete provato. Nel lavoro arriveranno gratifiche.

3° Scorpione: giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Se state pensando di intraprendere una nuova relazione, non ponetevi troppi paletti. Sul lavoro stanno per avviarsi dei nuovi progetti.

2° Toro: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento giusto per fare la pace. Siete molto più tranquilli rispetto ai giorni appena trascorsi.

1° Pesci: pole position per i nati sotto questo segno. In amore è importante agire d'istinto, mentre sul lavoro e sulle faccende finanziarie lasciate prevalere la ragione.