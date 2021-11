L'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 novembre 2021 è pronto a dare voce al pensiero degli astri in merito all'andamento delle giornate da lunedì a domenica prossima. A essere analizzato in questa sede è il periodo relativo alla terza settimana dell'attuale mese, relativo alla seconda tranche zodiacale, ossia quella comprendente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Se nella settimana che sta per entrare non riuscirete a utilizzare le vostre risorse al meglio, allora staccate per un attimo la spina e riflettete senza fretta. Questo è il periodo ideale per fare un breve resoconto della situazione che state vivendo in questo momento, e se non vi soddisfa ne personalmente ne economicamente forse è arrivato il momento adatto per chiedersi cosa siete disposti a perdere e guardare oltre. Nella vita di coppia il cielo è dalla vostra parte, e se fra qualche giorno potrete dire che sarà il destino o la vostra voglia di trasformazione che riuscirete a vivere in maniera più solida e concreta la relazione, comincerete anche a pensarla in maniera diversa, più matura.

Il report settimanale giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 15 novembre;

lunedì 15 novembre; ★★★★★ martedì 16, mercoledì 17;

★★★★ giovedì 18, domenica 21;

★★★ venerdì 19 novembre;

★★ sabato 20 novembre 2021.

♏ Scorpione: voto 8. Settimana sicuramente molto promettente in primis nei confronti dei sentimenti, grazie anche alla grande voglia di fare qualcosa di nuovo, decisamente in ripresa.

L'amore in coppia promette bene, ma solo dopo qualche chiarimento. Il riscontro verrà dato dal partner che ricambierà ogni vostro gesto e i suoi sguardi spazzeranno via ogni inquietudine che ha turbato il rapporto, che solido e duraturo andrà avanti fino a voler coronare con un atto di grande amore. Questa settimana sarà un trampolino di lancio verso qualcosa di importante, appoggiato da una serie di stelle benevole e ben predisposte.

Pronti a sfruttare la possibilità di una vera e propria svolta di vita? Il resoconto finale espresso dalle stelline:

Top del giorno martedì 16 novembre;

martedì 16 novembre; ★★★★★ lunedì 15, mercoledì 17, giovedì 18;

★★★★ venerdì 19 novembre;

★★★ sabato 20 novembre;

★★ domenica 21 novembre 2021.

♐ Sagittario: voto 7. Si preannuncia un periodo certamente stabile su molti lati, in primis su quello affettivo. Una attenta valutazione potrebbe essere richiesta per eventuali uscite di denaro, comunque già messe in preventivo da alcuni di voi. A fine settimana occupatevi di una faccenda domestica che non ha ancora avuto una giusta risoluzione. L’economia è buona, ma da metà settimana potrebbe esserci una serie di spese non messe in conto.

Non sarà certo una tragedia, comunque meglio pianificare fin da subito gli acquisti pre natalizi, ovviamente con una certa parsimonia e senza sperperare cifre altezzose. Nel lavoro la vostra creatività, stimolata al massimo grado, vi consentirà di sfornare soluzioni ardite ai problemi più intricati. Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 8 novembre;

giovedì 8 novembre; ★★★★★ venerdì 19, sabato 20;

★★★★ mercoledì 17, domenica 21;

★★★ lunedì 15 novembre;

★★ martedì 16 novembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Il periodo si preannuncia buono se preso nel complesso, anche se non mancheranno periodi pesanti, questo è bene metterlo in chiaro.

Diciamo però che, tolta di mezzo la parte iniziale, un po' claudicante, le giornate restanti saranno tutte improntate alla positività. Qualche altro giorno per poter sistemate tutte le faccende in sospeso, soprattutto quelle che riguardano la famiglia: avete raggiunto con grande bravura ottimi traguardi, adesso è arrivato il momento di fare un bilancio di quello che c'è da raccogliere. Da metà/fine settimana lo scenario cambierà, forse anche troppo in maniera repentina: rimarrete spiazzati davanti a una faccenda di lavoro che inizialmente vi sembrava procedere bene. La scaletta con le stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 21 novembre;

domenica 21 novembre; ★★★★★ venerdì 19, sabato 20;

★★★★ lunedì 15, giovedì 18;

★★★ mercoledì 17 novembre;

★★ martedì 16 novembre 2021.

♒ Acquario: voto 6.

In programma una settimana abbastanza buona in amore. L'oroscopo mette in risalto le giornate di lunedì 15, mercoledì 17 novembre, entrambe valutate molto positive, quindi sottoscritte da cinque stelline fortunate. Siete proiettati verso un positivo cambiamento, e questo sarà inevitabile visto le ultime vicissitudini sentimentali. La settimana vi metterà davanti situazioni estremamente positive: sarà inevitabile dare una sterzata a totale al settore relativo agli affetti. Se con il partner nell’ultimo periodo non siete andati d’accordo come desideravate, chiarire prima possibile quella banalità che si sta prolungando troppo. Non mancherà decisamente a voi come fare per appianare la situazione.

La scala interessante l'andamento giornaliero:

★★★★★ lunedì 15, mercoledì 17;

★★★★ martedì 16, sabato 20, domenica 21;

★★★ giovedì 18 novembre;

★★ venerdì 19 novembre 2021.

♓ Pesci: voto 5. La nuova settimana si pensa possa essere un po' al di sotto delle attese per molti di voi del segno. Il periodo in analisi partirà un po' al rallentatore, per riprendersi leggermente nella parte centrale, poi di nuovo giù giovedì e venerdì. Nel settore sentimentale non badate a qualche indisposizione del partner forse diventato un po' pesante da sopportare, forse per motivi di stanchezza fisica. Siate accondiscendenti e tolleranti in questo momento, dovete dimostrare il vostro sentimento e coinvolgere la persona del cuore in qualcosa da dover condividere insieme.

Di certo i prossimi non saranno giorni per poter essere totalmente operativi, aspettate l’entrata della Luna nel vostro segno e non fate stravolgimenti nella vostra vita: aspettate! Pronte da annotare, le giornate migliori e peggiori:

★★★★★ domenica 21 novembre;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17 e sabato 20;

★★★ martedì 16 e venerdì 19;

★★ giovedì 18 novembre 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana valida per l'intero comparto zodiacale è pronta a sottolineare quali saranno i segni favoriti e quali invece dovranno restare in attesa di tempi migliori. Diciamo subito che il segno al "top" per la settimana dal 15 al 21 novembre sarà il Toro, meritatamente inserito alla testa della scaletta finale.

Molto bene il periodo in analisi anche per i nativi dei Gemelli, in questo caso assegnatari del secondo posto in classifica incorniciato dall'ottimo voto nove in pagella. Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

Classifica settimanale 15-21 novembre 2021:

1° posto - Toro, voto 10 segno al 'top della settimana';

2° posto - Gemelli, voto 9;

3° posto - Cancro e Scorpione, voto 8;

4° posto - Bilancia, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° posto - Ariete, Leone, Vergine e Acquario, voto 6;

6° posto - Pesci, voto 5.

L'oroscopo incentrato sulla terza settimana di novembre finisce qui. Ricordiamo il prossimo appuntamento con le previsioni settimanali riguarderà il periodo compreso dal 22 al 28 del corrente mese.