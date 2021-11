L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 novembre 2021 vista la carta astrale del periodo, è pronto a mettere in rilievo quali e quante saranno le giornate della settimana più fortunate. A fare da tramite è l'Astrologia applicata alla terza settimana centrale dell'attuale mese. In questo frangente a essere valutati per ciò che concerne le previsioni, saranno esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diversamente, per ciò che interessa la classifica settimanale, in questo contesto sarà evidenziata la scaletta parziale relativa ai primi sei segni (la classifica della settimana definitiva, ossia valida per tutti e dodici i segni dello zodiaco è possibile visionarla nella seconda parte del presente articolo).

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì a domenica, non prima di aver dato spazio ai prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come sempre, prima di iniziare a valutare le previsioni dell'oroscopo della settimana analizzando il resoconto astrologico, in questo frangente relativo al periodo da lunedì 15 a domenica 21 novembre, conviene sottolineare quali saranno i prossimi cambi di segno messi in conto alla Luna. Questa settimana in imminente arrivo saranno solamente due i transiti dell'Astro d'Argento in altrettanti segni. Il primo riguarderà l'ingresso della Luna in Toro, nel segno di Terra mercoledì 17 novembre alle ore 3:17. Il secondo transito e anche l'ultimo della settimana, sarà quello relativo alla Luna in Gemelli prevista per le ore 15:32 di venerdì 19 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Si preannuncia un frangente allineato alla scarsa o striminzita sufficienza per voi del segno. Diciamo pure che non sarà di certo fenomenale il periodo per molti nativi, ma non per questo dovete spazientirvi più di tanto, ok? È anche vero che questo è un periodo dove sarete dedicati anima e corpo alla famiglia, e non sarete troppo disponibili ad altro.

In amore arriveranno forse nuove storie, occasioni di innamoramenti come non vi accadeva da tempo: considerate che la tendenza del prossimo mese sarà quasi tutta sotto un'incredibile e meraviglioso colore rosso passione. Le stelline giornaliere di competenza del segno:

★★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19;

★★★ sabato 20 novembre;

★★ domenica 21 novembre.

♉ Toro: voto 10.

L'oroscopo della settimana preannuncia a voi del segno una tra le più belle settimane degli ultimi mesi. In generale, a portare tranquillità e tanta voglia d'amare sarà l'entrata della Luna nel segno, in arrivo nel settore proprio questo mercoledì 17 novembre, a metà settimana. Le passioni che esploderanno in questo periodo saranno forti e coinvolgenti: la Luna è portentosa scuotitore di sensi e darà potenza irrefrenabile agli ardenti sensi che avete tenuto per lungo tempo in sordina. Parlando di denaro non siete molto soddisfatti degli introiti, con la fortuna che in questo momento non sembra propensa a riempire le casse. Il prossimo mese non mancherà di elargire piccole entrate. Le stelle interessanti i prossimi sette giorni:

Top del giorno mercoledì 17 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20;

★★★★ lunedì 15, martedì 16 e domenica 21.

♊ Gemelli: voto 9.

Ottimi i prossimi sette giorni a venire, splendidi sotto molti punti di vista. L'oroscopo settimanale annuncia l'arrivo nel segno di una meravigliosa Luna in Gemelli, presente nel comparto venerdì 19 novembre. State vivendo una parentesi di tranquillità. Le giornate in questo periodo scorreranno senza senza problemi. Tutto sommato, non male: avrete molto tempo libero da poter dedicare alle numerose incombenze domestiche rimaste in arretrato oppure agli hobby che più vi piacciono. Coinvolgere il partner in un incontro di svago è proprio un’ottima idea: servirà a renderlo più partecipe della vostra vita. Le stelle giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 19 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21;

★★★★ martedì 16 e giovedì 18;

★★★ lunedì 15 novembre

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8.

L'oroscopo della settimana per voi nativi del Cancro indica che sarà questa una settimana molto buona specialmente su alcuni fronti caldi, come per esempio quei rapporti interpersonali in po' in crisi. Se poi aveste a che fare con situazioni che necessitassero di un pizzico di fortuna risolutrice, allora diciamo che siete già in una botte di ferro. Le tante piccole e noiose incombenze da smaltire potrebbero tenervi impegnati nelle giornate del 16 o del 17 novembre. Per voi che siete occupati a far cambiare idea a qualcuno è come dire: tempo perso e fiato sprecato. Risolvete tante piccole questioni, private e professionali, ma la soddisfazione che ne traete è poca. Prendete appunti per i prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 20 novembre;

sabato 20 novembre; ★★★★★ giovedì 18, venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ mercoledì 17 novembre;

★★★ martedì 16 novembre;

★★ lunedì 15 novembre.

♌ Leone: voto 6.

Previsioni della settimana poco sopra la sufficienza per voi nativi, anche se non mancheranno giornate speciali come quelle a cinque stelle di lunedì 15 e martedì 16 novembre. Mancherà invece l'ambita "top del giorno", purtroppo, ma vi rifarete molto presto, state pur certi. Gli astri consigliano di prendersela comoda, di non investire troppe energie nella riuscita professionale, di rallentare un po’ ritmi. Potreste, infatti, trovarvi nella situazione poco piacevole di impegnarvi tanto e ottenere poco, e questo sarebbe molto frustrante. Guardatevi alle spalle, è sempre meglio essere prudenti e non fidarsi di nessuno. Mettetevi comodi e scoprite le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★★ mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21;

★★★ giovedì 18 novembre;

★★ venerdì 19 novembre.

♍ Vergine: voto 6.

L'oroscopo della settimana 15-21 novembre in linea di massima risulta accettabile, anche se con alcune giornate sicuramente poco fortunate mentre altre sicuramente molto buone. A dare soddisfazione i giorni riguardanti la zona iniziale e finale del periodo con lunedì e una domenica indicati entrambi a cinque stelle. Le relazioni affettive miglioreranno, perlomeno non saranno così devastanti come nell’ultimo periodo. Certo di strada da fare ce ne ancora tanta, ma grazie alle sufficienti benevolenze astrali arriveranno accordi e riappacificazioni. A breve molte relazioni riprenderanno a veleggiare verso qualcosa di costruttivo e il coinvolgimento in interessi comuni potranno dare una scossa benefica alla coppia.

La settimana valutata dalle stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 15 e domenica 21;

★★★★ martedì 16, venerdì 19 e sabato 20;

★★★ mercoledì 17 novembre;

★★ giovedì 18 novembre.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.