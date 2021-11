Secondo l'oroscopo del 29 novembre, i nati sotto il segno del Toro e dello Scorpione sono molto complici. I Bilancia devono rimettersi in sesto e i Leone sono attratti dal fuoco.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno dovrebbero smetterla di continuare a vivere nel passato. Quello che è stato non può più tornare, quindi, l'unica cosa che ti resta da fare è andare avanti.

11° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 29 novembre vi invitano a rimettervi in sesto. Cercate di dimenticare i problemi e di cominciare questa settimana con il piede giusto.

10° Sagittario: oggi vi sentite un po' fiacchi, per questo forse sarebbe opportuno concedersi un po' di riposo. In ambito professionale è importante non perdere mai di vista i vostri obiettivi.

9° Capricorno: la giornata potrebbe cominciare con qualche malumore di troppo. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi e dedicatevi di più alle cose e alle persone che vi fanno stare bene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: siete molto attratti dai segni di fuoco. Amate le sfide e, soprattutto, sentite un forte desiderio di mettersi sempre in gioco, sia in amore sia nel lavoro.

7° Vergine: oggi è un giorno importante per dimostrare quanto valete. Le previsioni dell’oroscopo del 29 novembre vi invitano a non sottovalutare mai il potere che si esercita quando si è sicuri di sì.

6° Ariete: cercate di essere più risoluti Per quanto riguarda il lavoro. In ambito sentimentale, invece, desiderate ricevere le attenzioni altrui, tuttavia, farete fatica ad esternarle vuoi per primi

5° Cancro: lasciate che certe cose vi scivolino addosso. Imparate a stare al vostro posto e ad intervenire solo in momenti opportuni o quando ne valga davvero la pena.

Per il resto, ignorate le provocazioni qualunque esse siano

Oroscopo 29 novembre segni fortunati

4° in classifica Toro: i nati sotto questo segno devono tenere gli occhi ben aperti in quanto ci sono delle interessanti novità in amore. Specie con gli Scorpione potrebbero nascere storie importanti.

3° Scorpione: questo è un periodo molto importante per quanto riguarda l'amore.

Per chi fosse alla ricerca, bisogna approfittare della Luna favorevole. L'oroscopo del 29 novembre vi esorta a tentare.

2° Acquario: i nati sotto questo segno sono molto vicini ai segni d'aria. Cercate di non lasciarvi travolgere troppo dall'impeto della passione rischiando di commettere qualche cosa scellerata.

1° Pesci: siete in forma sia dal punto di vista fisico sia psicologico. Questo, chiaramente, vi aiuterà moltissimo a risolvere le questioni in sospeso e ad emergere in tutto quello che farete.