Secondo l'oroscopo del 28 novembre gli Ariete sono un po' confusi. I Bilancia potrebbero compromettere le loro relazioni, mentre gli Scorpione sono sottotono.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: non prendete decisioni troppo affrettate. Cercate di concentrarvi un po' di più sulle vostre emozioni in modo da compiere la scelta giusta. Sul lavoro bisogna mantenere la calma.

11° Leone: anche se talvolta l'istinto sarebbe quello di mandare tutto all'aria, non fatelo. Cercate di essere cauti e di non fare scelte troppo azzardate.

Specie in amore attenti a toccare certi tasti.

10° Ariete: non prendete decisioni affrettate in questo periodo. Cercate di mostrare un comportamento calmo e rassicurante, specie in ambito professionale.

9° Bilancia: oggi siete un po' troppo agitati. In ambito professionale vi sentite demotivati e questo potrebbe riversarsi in modo negativo anche sul lavoro. L'Oroscopo del 28 novembre vi invita a mantenere la calma.

Previsioni 28 novembre posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: i nati sotto questo segno sono un po' sottotono. La forma fisica non è esattamente al top e questo potrebbe portare alla nascita di un po' di limitazioni anche nella vita quotidiana.

7° Gemelli: l'oroscopo del 28 novembre vi invita a non tergiversare troppo.

Spesso l'indecisione vi fa perdere troppo tempo e vi fa sfuggire delle occasioni importanti, cercate di non farlo.

6° Cancro: le stelle denotano un certo miglioramento dal punto di vista delle emozioni. Impegnatevi di più per cercare di risolvere le questioni in sospeso. Dal punto di vista professionale, invece, non fidatevi di tutti.

5° Vergine: i dubbi sono insiti nell'essere umano, tuttavia, cercate di non essere troppo malpensanti. Talvolta nella vita è importante anche mettersi in gioco e rischiare di farsi male.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Toro: miglioramenti per voi sia dal punto di vista personale sia professionale. Amate mettervi in gioco e cimentarvi in nuove sfide.

Datevi da fare e non arrendetevi al primo ostacolo.

3° Pesci: lasciatevi travolgere dalle emozioni. C'è un tempo per tutto, adesso è quello di lasciarsi andare e di aprirsi a nuovi orizzonti. Nel lavoro è importante farsi notare ed emergere.

2° Capricorno: tutto quello che capiterà in questi giorni potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro. Siete come delle spugne, riuscirete ad assorbire tutto quello che vi circonda.

1° Acquario: l'oroscopo del 28 novembre denota una giornata piena di emozioni. A partire da oggi comincia una nuova fase della vostra vita, anche dal punto di vista professionale. Non risparmiatevi.