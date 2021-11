Venerdì 26 novembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, mentre il Sole e Mercurio risiederanno sui gradi del Sagittario. Marte, invece, permarrà in Scorpione, così come Urano resterà stabile in Toro e Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci. Venere assieme a Plutone, inoltre, continueranno il domicilio in Capricorno come il Nodo Lunare Nord rimarrà nel segno dei Gemelli. In ultimo, Giove e Saturno risiederanno nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Ariete: dinamici. Versatili e volitivi, i nati Ariete potrebbero sfruttare il sostegno dei Luminari nel loro Elemento e della spinta marziale per sbrigare anche le faccende procrastinate nelle settimane precedenti, arrivando alla sera di questo venerdì oltremodo soddisfatti del lavoro svolto.

2° posto Capricorno: lucidi. Alla stregua di un falco, i nati Capricorno avranno buone possibilità di risultare estremamente lucidi in questa giornata, specialmente quando si tratterà di questioni monetarie e/o ereditarie. Amore in secondo piano.

3° posto Sagittario: lavoro top. Il terzo segno di Fuoco si toglierà, c'è da scommetterci, qualche buona soddisfazione professionale nel corso delle ventiquattro ore, in particolar modo la prima decade che ha frequentato un corso d'aggiornamento o un master.

I mezzani

4° posto Acquario: shopping. Il quarto segno Fisso, nella giornata che precede il weekend, potrebbe prodigarsi nell'acquisto di un oggetto funzionale alla loro dimora, come un elettrodomestico, un mobile oppure una nuova tv di ultima generazione.

5° posto Toro: affettuosi. Il pianeta dell'armonia vorrà presumibilmente regalare una giornata serena nel ménage amoroso al primo segno di Terra, coi nativi che saranno contagiati dalla tranquillità che aleggerà nel nido domestico e, come piacevole conseguenza, diverranno oltremodo affettuosi con partner e prole.

6° posto Leone: pianificazioni. Grazie all'anello di sosta venusiano e al sostegno del duetto Luna-Mercurio, i felini potrebbero decidere di pianificare con dovizia le prossime mosse esistenziali da attuare, mettendo al bando impazienza e ansietà di sorta.

7° posto Bilancia: mattina top. Briosi e frizzanti, i nati Bilancia trascorreranno probabilmente una mattinata spensierata, a prescindere se si troveranno assieme alle amiche, col partner o nel luogo professionale.

Dalle prime ore pomeridiane, invece, il tono umorale nativo tenderà ad offuscarsi e qualche cupo pensiero pervaderà le loro menti.

8° posto Gemelli: hobby. Per schiarirsi le idee e allontanare le preoccupazioni del momento, i nati Gemelli avvertiranno, c'è da scommetterci, la voglia di dedicarsi ad una delle loro attività rigeneranti preferite, come un hobby o la pratica sportiva.

9° posto Scorpione: in disparte. Il segno d'Acqua potrebbe avvertire la spiacevole sensazione, durante questo venerdì, di non essere più al centro dell'attenzione dei pensieri dell'amato bene e, a fronte di ciò, starsene in disparte mettendo il muso.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. Sebbene mancheranno delle motivazioni valide, i nati Cancro potrebbero dare sfoggio in giornata di una gelosia teatrale e fuori luogo, la quale non sarà affatto gradita alla dolce metà.

In serata, inoltre, il partner gli farà presumibilmente una sonora ramanzina a riguardo.

11° posto Pesci: circolo vizioso. Le faccende professionali rappresenteranno, con ogni probabilità, il tallone d'Achille dei nati Pesci nel corso di questa giornata autunnale, specialmente per la terza decade in cerca di un'occupazione lavorativa. Presentarsi di persona per una candidatura professionale o inviare un curriculum vitae alle aziende potrebbe non sortire l'effetto sperato e tale rifiuto o risposta negata spingerà i nativi a proporsi nuovamente da altre parti, dando vita a un circolo vizioso.

12° posto Vergine: volubili. Tra le caratteristiche dei nati Vergine in questo venerdì potrebbe non esserci la fermezza di opinioni o d'intenti, in quanto il segno Mobile darà sfoggio di una controproducente volubilità che lo farà divenire una ghiotta 'preda' per eventuali persone manipolatrici.