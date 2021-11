Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dai gradi della Vergine al Sagittario (dove risiedono il Sole e Mercurio), mentre Giove assieme a Saturno stazioneranno nell'orbita dell'Acquario. Nettuno, invece, riprenderà il moto diretto in Pesci, nel frattempo Venere e Plutone continueranno il moto in Capricorno. Urano, in ultimo, permarrà in Toro e Marte proseguirà il transito nel segno dello Scorpione.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Leone, meno roseo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasti. Ciò che sino alla settimana scorsa sul fronte professionale pareva avanzare con fatica, tenderà probabilmente a divenire più scorrevole tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre per i nati sotto il segno del Leone. Le fatiche spese sul versante pratico e lavorativo, quindi, dovrebbero essere ripagate e con esse anche l'entusiasmo felino spiccherà il volo.

2° posto Pesci: soluzioni. La ripresa del moto diretto nettuniano nonché il sestile Venere-Marte parranno far scorgere al dodicesimo segno zodiacale, nel corso della seconda parte di questa settimana, delle soluzioni laddove vi erano dei problemi, specialmente sul luogo professionale.

3° posto Sagittario: lungimiranti.

Disperarsi o dare di matto per ciò che difficilmente girerà a dovere nel momento presente sarà quello che, con ogni probabilità, eviteranno di fare i nati Sagittario, in quanto il segno Mobile sceglierà con saggezza di assumere un mood lungimirante. I nativi potranno mettere in atto le loro mosse relazionali a tempo debito consci del fatto che, così facendo, avranno più chance di intraprendere una nuova relazione amorosa o stringere una fresca amicizia.

I mezzani

4° posto Scorpione: focus burocratico. I progetti lavorativi dei liberi professionisti di casa Scorpione avranno, con ogni probabilità, bisogno questa settimana di un controllo burocratico dettagliato, così da evitare di ricevere a breve multe o more di sorta per delle sviste in tal senso.

5° posto Cancro: amicizie.

Se da un lato sul fronte amoroso i nati Cancro dovranno sorbirsi, ancora per qualche mese, l'opposizione venusiana, dall'altro lato la compagnia amicale fidata potrebbe rappresentare la loro ancora di salvezza per mantenere sempre il sorriso sulle labbra.

6° posto Ariete: weekend top. Sino a venerdì, il primo segno zodiacale sembrerà presumibilmente una trottola, tante saranno le attività alle quali dovrà dedicarsi, specialmente per chi tra loro ha dei figli in tenera età. Dalle prime ore di sabato in poi, invece, crescerà a dismisura la passionalità nel ménage amoroso e il partner apprezzerà di buon grado.

7° posto Acquario: comunicazione top. Eccezion fatta per le controverse giornate le 2 e 3 dicembre, la settimana in questione parrà donare ai nati Acquario delle doti comunicative eccelse, grazie alle quali il segno Fisso riuscirà a far comprendere alla prole anche le lezioni esistenziali più complicate.

8° posto Bilancia: compromessi. Sette giorni, specialmente nel weekend, dove i nati Bilancia potrebbero essere costretti ad accettare qualche compromesso sul luogo di lavoro, per far sì che i turni professionali si svolgano il più armoniosamente possibile. Il 30 novembre e il 1° dicembre, inoltre, saranno presumibilmente due giornate indicate per dedicarsi alle pulizie approfondite di casa.

9° posto Capricorno: errori di valutazione. Il fronte lavorativo di casa Capricorno potrebbe risentire, soprattutto a inizio e fine settimana, di uno o più errori di valutazioni che limiteranno le entrate e faranno storcere il naso a qualche nuovo cliente. Sarà bene, anziché perdere la bussola, fare propria la massima del poeta e drammaturgo Bertolt Brecht: "Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore".

Ultime posizioni

10° posto Vergine: capro espiatorio. Da prendere con le pinze saranno probabilmente le giornate di martedì, sabato e domenica in casa Vergine, coi nativi che riverseranno tutte le loro insofferenze e timori sul partner, prendendo quest'ultimo come capro espiatorio. Fortunatamente, però, il sostegno marziale e venusiano consentirà alla dolce metà di comprendere che quello del segno Mobile è solo uno sfogo derivante dal destabilizzante momento che stanno vivendo.

11° posto Gemelli: svogliati. Prima di tornare a rimboccarsi le maniche, i nati Gemelli potrebbero voler capire, nel corso di questa nervosa settimana, quali siano le loro attuali aspirazioni e priorità, soprattutto sul versante affettivo dove serpeggerà un certo malumore di fondo.

12° posto Toro: pensierosi. Tra nostalgie e rancori, i nati Toro saranno spesso immersi nei loro pensieri durante la settimana, risultando sfuggenti agli occhi del partner e dei figli. A salvare capra e cavoli, fortunatamente, potrebbero esserci le giornate di giovedì e venerdì, quando il primo segno Fisso metterà in campo maggiore lucidità mentale e diverrà più conciliante e presente nel nido domestico.