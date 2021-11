Le previsioni zodiacali di venerdì 5 novembre 2021 è ben disposto a calare le cosiddette "carte in tavola", parlando ovviamente di analisi astrologiche. Nel mirino dell'Astrologia, quest'oggi applicata ai primi sei segni dello zodiaco, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Ad essere valutati in questa sede i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo giorno in calendario? Questa è certamente la domanda da esaudire, alla quale ci apprestiamo a dare la risposta.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 5 novembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Toro, Leone.

Previsioni zodiacali del 5 novembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 novembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata stabile, quasi tutta allineata alla positiva normalità. La fiducia in se stessi e poi negli altri, senz'altro ammorbidirà molte situazioni regalando quel pizzico di ottimismo. In amore, le stelle vi promettono una giornata gradevole, da trascorrere in ottima compagnia del partner e all'insegna della spensieratezza e del puro divertimento.

Saprete sfoderare il lato ironico e solare del vostro carattere, così Venere e le stelle faranno esultare il cuore. Per molti di voi, l'amore sarà tenerezza, sogno e pura felicità. Single, grazie al favore delle stelle, ci potrebbero essere degli incontri emozionanti per i più giovani. In molti potrete trascorrere una serata divertente con gli amici di sempre, insieme a che vi piace.

Nel lavoro, con un cielo così positivo nulla riuscirà a nuocervi, saprete gestirvi con grande disinvoltura e troverete la strada per risolvere tutte le vostre problematiche, qualora ce ne fossero.

Toro: ★★★. Questa parte della settimana non sarà troppo positiva, questo è da mettere in conto. Infatti quasi tutto il periodo avrà i contorni grigi del sottotono: cosa fare allora?

Poco, molto meglio non fare nulla evitando inutili esposizioni. In campo sentimentale, prendetevi una pausa, staccate la spina dai numerosi impegni e liberate la mente dai pensieri negativi. Per evitare delusioni, non strafate e non urtate la sensibilità della persona amata, che non sempre viaggia sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Non trascurate neanche l'abbigliamento, perché avete bisogno di sentirvi in ordine: vedrete che essere a posto vi metterà di buon umore e sarete più gentili con tutti. Single, quando vi fate cogliere dal pessimismo, riuscite a rendere drammatiche anche situazioni che, in realtà, non sono poi così gravi e preoccupanti. Forza, su col morale, e se i pensieri del passato tornano a tormentarvi, teneteli a bada; potreste infatti, con le vostre paure, danneggiare la serenità famigliare.

Nel lavoro, sarete tentati di dire tutto quello che pensate nei confronti di un vostro collega. Evitate toni duri cercate invece di adottare un atteggiamento più responsabile.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del 5 novembre annuncia "5 stelle" in amore. Insomma, una giornata eccelsa nei sentimenti ma anche in molti settori della quotidianità. Niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti. In amore, le stelle vi rassicureranno su parecchie cose di cui nei giorni scorsi avevate cominciato a dubitare. Innanzitutto i sentimenti che il vostro partner prova per voi, diventeranno improvvisamente chiari e sarete subito più tranquilli. Così riuscirete a trascorrere una serata serena e piacevole.

Single, un bel gruppo di amici decisivi, vi trascinerà in una serie di iniziative culturali, una più stimolante dell'altra; approfittatene per organizzare una gita, una breve vacanza. Interessante momento per occuparvi del fisico e dell'aspetto, ma anche per puntualizzare con chi di dovere, mentre la serata vi offrirà tanti incontri interessanti. Nel lavoro, le stelle vi regaleranno energie benefiche che alimenteranno la vostra voglia di fare, e vi faranno stringere dei nuovi accordi importanti, migliorando la visione nel lavoro svolto.

Oroscopo e stelle di venerdì 5 novembre

Cancro: ★★★★. L'oroscopo di domani, 5 novembre, preannuncia un periodo non male, con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti delle persone che interessano.

Per i sentimenti, la vostra giornata scorrerà lenta e in maniera piacevole: sarete coccolati dagli affetti familiari e l'avere meno impegni da sbrigare vi consentirà di apprezzare maggiormente ogni singolo istante, che trascorrerete in famiglia. Riceverete molti benefici, perché percepirete il calore e l'affetto delle tante persone che vi vogliono bene, a iniziare dal partner. Single, l'umore e lo spirito di iniziativa saranno alti e spumeggianti: dominate però, la pigrizia e la tendenza ad esprimere giudizi affrettati, dettati dall'impulso del momento. La forma sarà buona grazie a Marte, così ben venga qualsiasi genere di sport, vi aiuterà a scaricare positivamente le energie in eccesso, regalandovi uno splendido semaforo verde per l'amore.

Nel lavoro, la vostra produttività avrà un grandissimo slancio verso l'alto. Non siete persone che stanno con le mani in mano e darete il meglio di voi, proprio quando gli altri si fermano.

Leone: ★★★. L'oroscopo di domani prevede che il prossimo venerdì porti un po' di affanno in più del solito. In generale il periodo poco performante risulterà improntato al classico "sottotono". In amore, trascorrerete questo venerdì, all'insegna del dolce far niente: lasciatevi andare, accantonate le preoccupazioni quotidiane e rilassatevi. Un po' di tregua, di silenzi aiuteranno a ristabilire il necessario equilibrio interiore! Se la storia d'amore in corso vi va un po' stretta, non ignorate il problema, parlatene col partner per individuare le possibili soluzioni insieme.

Single, se pensieri e preoccupazioni turbano questo giorno, confidarsi con qualcuno potrà essere utile per togliersi un peso e condividere i propri problemi con altri. Tutto sta a trovare le persone giuste per farlo: e se sarete fortunati, gli astri vi aiuteranno in questo. Nel lavoro, le stelle vi invitano ad essere più accurati e dettagliati nella gestione delle vostre pratiche lavorative. Con Mercurio antipatico, rischierete di commettere degli errori di distrazione irrecuperabili.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 5 novembre, predice un periodo immerso nella piena routine, tuttavia non particolarmente complicato. In campo sentimentale, sarete sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partner.

Lo sentirete più vicino che mai, basterà infatti, un solo sguardo per capirvi al volo. Così per trasformare il vostro rapporto in un legame duraturo sarà necessario garantire l'equilibrio e la stabilità da entrambi le parti. Alcuni amori iniziati in questo periodo avranno molte probabilità di trasformarsi in qualcosa di molto importante per il futuro. Single, il tempo libero non sarà moltissimo, ma saprà essere di ottima qualità. Senza dimenticare chi amate di più al mondo, tipo la vostra famiglia, regalatevi un giorno da dedicare a voi stessi e a loro, senza cadere nella trappola degli impegni inderogabili. Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata. Così, in quest'ambito tutto sarà facile, nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito da svolgere.

