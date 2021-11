Le previsioni zodiacali di venerdì 5 novembre 2021 è arrivato giusto in tempo per dare consigli e indicazioni in merito all'ultimo giorno della settimana lavorativa. Parlando di Astrologia, il periodo sotto osservazione prepara due splendide sorprese: l'ingresso di Venere in Capricorno e Mercurio in Scorpione.

Approfondiamo ora che cosa riserveranno le stelle ai segni appartenenti alla seconda sestina, ossia dalla Bilancia sino a Pesci? Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 5 novembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 5 novembre

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo del 5 novembre al segno della Bilancia indica che, almeno in apparenza, la giornata nascerà all’insegna del riposo: vi limiterete a fare l’indispensabile e vi crogiolerete un po’ nella pigrizia. Non sarete in vena di chiacchiere e, fatto strano, vi disinteresserete a ciò che accadrà intorno a voi. In amore, alcune buone notizie vi faranno sormontare alcuni problemi. Quest'ultimi non avranno più alcun fondamento e sarete in grado di passare a progetti piacevoli, da realizzare in compagnia del vostro partner. Single, la Luna vi spingerà ad agire con molto riserbo e discrezione in tutti gli ambiti della vita. Non esponetevi in situazioni in cui non avrete la certezza di poter ottenere dei buoni risultati.

State tranquilli, perché la felicità potrebbe essere più vicina di quanto immaginate. Nel comparto lavoro, dovreste cercare di mettervi un po' di più in evidenza cercando di rafforzare la vostra posizione agli occhi del diretto superiore.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano l'arrivo nel segno del Pianeta Mercurio.

State per raggiungere la vetta tanto attesa e finalmente dopo tanto "sgobbare" riuscirete a raccogliere ciò che avete in precedenza seminato. Certamente vi sentirete bene e in perfetta armonia con l'ambiente che vi circonda. Per i sentimenti, sarete teneri e premurosi ma non sempre capiti. Il vostro sincero attaccamento verrà, a volte, scambiato per possessività e questo potrebbe alterare un po' l'umore generale.

In coppia, riuscirete a mettere finalmente la parola "fine" ad una questione che vi state trascinando dietro da tempo. Single, vivrete una giornata "al galoppo", con la Luna schierata dalla vostra parte. Vi attende un giorno vivace per consolidare eventuali rapporti nascenti o fare nuove amicizie. Il vostro problema è che su sette giorni, tre li passate a giurare di non cedere all'amore, tre a formulare promesse e uno a sconfessare tutto. Nel lavoro, si invita ad avere fiducia: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi, certamente da non farsi sfuggire.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 novembre al Sagittario indica un venerdì ben disposto a regalare interessanti novità e anche qualche bella notizia.

Si profila un giorno favorevole per dedicarvi alle questioni cui tenete di più. Gli affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative, consentendovi buoni guadagni. In amore, sarete carichi di emozioni. Organizzate pure una "serata matta" con il partner e cogliete l'occasione per festeggiare il rapporto che vi lega da tanto tempo. Il positivo influsso della Luna vi renderà molto propensi ad ascoltare la voce del vostro cuore. Il consiglio del giorno: date spazio ai sogni più segreti; è più facile sanare una delusione che un rimpianto. Per i single: non avrete proprio nulla davanti a voi che vi possa bloccare oppure sbarrare la strada. Ma nonostante questo, diciamo che potreste faticare un po’ a prendere l’iniziativa.

Cercate di scuotervi dal torpore, se non volete essere messi in secondo piano rispetto agli altri. La parte riguardante il lavoro, potrete contare sul cielo del periodo per riprendere tranquillamente un compito professionale interrotto tempo fa. Idee e progetti prenderanno consistenza.

Oroscopo e stelle del giorno 5 novembre

Capricorno: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano una giornata davvero super-fortunata in campo sentimentale. Splendide effemeridi al vostro servizio: in primis l'ingresso nel segno di Venere e poi i due sestili con Marte e Mercurio. In merito agli affetti, La parte sentimentale orchestrata dalla sensuale Venere, di certo addolcirà molte asperità caratteriali: si sa, il carattere è una delle peculiarità fondamentali dove poggiare i sentimenti e i rapporti interpersonali in genere.

Molti nativi si lasceranno accarezzare dal partner come cuccioli, cedendo a lui/lei lo scettro del comando. Single, la felicità che sentirete dentro vi porterà ad avere una gran voglia di incontrare gente nuova: preparatevi ad una notte di passione con fuochi d'artificio finali. Nel lavoro, avrete un aiuto dal cielo che vi darà una grande forza mentale. Dinamismo, coraggio e perché no, faccia tosta, se ben usati vi potranno dare ottimi risultati.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno, indicano che partirà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte della settimana. Siate il più possibile attenti alle necessità delle persone che amate, solo così riuscirete a dare al periodo un certo sollievo, scansando via da voi amarezze e negatività.

In campo sentimentale, parlando in generale, non converrà agire d'impulso. La vita di coppia, non solo questo mercoledì ma soprattutto nel prossimo futuro, potrebbe andare molto meglio di quanto sperato. Per una volta sarebbe opportuno che vi lasciaste alle spalle certe questioni del passato. Single, voialtri affidatevi pure ai consigli di una persona che, al momento, riesce a vedere le cose da una prospettiva più ampia e più obiettiva della vostra. Nel lavoro, in questa giornata dovrete essere molto saggi, soprattutto nel momento in cui dovrete costruire un progetto dal nulla insieme a persone che non conoscete bene, ma che tuttavia potrebbero aiutarvi nella vostra attività.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 5 novembre annuncia un periodo decisamente al rallentatore nella parte iniziale.

Poi però, verso metà/fine pomeriggio, ogni momento riprenderà la giusta direzione. Fate attenzione a non riversare malumori personali su chi avesse la sfortuna (o fortuna) di imbattersi nel vostro bel caratterino. In amore riceverete coccole ma, udite udite, non solo dal vostro partner. Occhio alle penne! Giocare con i sentimenti, si sa, anche se inizialmente potrebbe risultare eccitante, sarà come camminare sulla lama di un rasoio. Parlando di coppia, sarete sufficientemente appagati nei sentimenti e finalmente potrete rilassarvi un po', come piace a voi. Per coloro ancora single buone notizie per il cuore: una questione amorosa che vi angustiava da tempo dovrebbe risolversi bene. Altresì, per qualche altro nativo, un incontro potrebbe riempire una dolorosa solitudine.

Nel lavoro sarete motivati e vi rimboccherete volentieri le maniche per dedicarvi quanto prima a ciò che vi interessa.

Classifica oroscopo del 5 novembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa della giornata del 5 novembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 5 novembre: