Prosegue la settimana per i 12 segni zodiacali con diverse novità. Scopriamo come andrà sul piano astrologico la giornata di mercoledì 10 novembre per i tutti i segni, dell'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in campo sentimentale dovreste dare maggiore attenzione alle vostre emozioni, vi sentite nervosi. In campo lavorativo sarà meglio pensare a progetti utili per il futuro.

Toro: con la Luna contraria dovrete prendere le situazioni con maggiore calma, in particolare in amore. Per quel che riguarda il lato lavorativo, meglio concentrarsi sui progetti in corso.

Gemelli: in ambito sentimentale i nati sotto questo particolare segno dovranno fare chiarezza, nel rapporto con il partner potrebbe essere necessaria un'attenzione in più. Nel lavoro, se ci sono delle situazioni da risolvere, sarà meglio impegnarsi di più.

Cancro: con Venere in opposizione dei possibili dubbi potrebbero sorgere a livello sentimentale. I single invece è possibile che facciano degli incontri. A livello lavorativo possibili cambiamenti in vista, vi sentite stanchi.

Leone: Luna in opposizione, meglio essere prudenti a livello sentimentale. La giornata sarà per voi stancante, non mancano tensioni anche in ambito professionale.

Vergine: le coppie che stanno insieme da tempo possono tentare di portare avanti i propri progetti, in quanto il cielo è interessante in questa settimana.

In ambito lavorativo è possibile che arrivino delle proposte.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: siete in cerca di conferme, siate però prudenti nel modo in cui vi relazionate, in particolare se la vostra coppia è nata da poco tempo. In ambito lavorativo sarebbe meglio prendere una decisione.

Scorpione: la giornata di mercoledì 10 novembre sarà caratterizzata dalla Luna contraria, possibili discussione a livello sentimentale. Cercate di evitare conflitti anche sul lavoro.

Sagittario: Luna favorevole per il segno, sarà possibile fare nuovi incontri, qualcuno potrebbe essere attratto da voi. In ambito professionale se lo desiderate potrete pensare a dei cambiamenti.

Capricorno: giornata interessante per il segno, in particolare per quel che riguarda il lato sentimentale. Se avete vissuto dei momenti difficili, potete pensare di riavvicinarsi in una persona a cui tenete. Nel lavoro arriveranno buone notizie.

Acquario: con la Luna nel segno potete sfruttare questa giornata di mercoledì 10 novembre per fare dei passi avanti a livello amoroso. Vi sentite più passionali. Nel lavoro sarà possibile affrontare questioni spinose.

Pesci: giornata positiva per il segno, nel lavoro non mancano le speranze. In ambito sentimentale chi ha chiuso una storia di recente può pensare a guardare oltre.