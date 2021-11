Una nuova settimana sta per prendere il via e porterà con sé novità e cambiamenti dal punto di vista astrologico per tutti i segni, sia per le relazioni sentimentali che amorose. Di seguito l'Oroscopo dell'8 novembre 2021.

Ariete: in amore, con diversi pianeti contrari, attenzione alle parole in questa giornata. Sentite un calo. Nel lavoro ci sono diverse occasioni da sfruttare in questa giornata.

Toro: per i sentimenti con la Luna favorevole anche i single del segno potranno vivere un momento importante. Nel lavoro, più ci si avvicina alla metà del mese, più le cose andranno meglio.

Gemelli: a livello sentimentale sarà possibile vivere qualche bella emozione visto che la Luna non è più in opposizione. Nel lavoro alcune polemiche non mancheranno, meglio fare attenzione.

Cancro: in amore con diversi pianeti in opposizione meglio agire con calma in questa giornata visto che non mancheranno anche contrasti. A livello lavorativo non tutti stanno ottenendo il successo sperato.

Leone: per i sentimenti momento interessante anche se qualcuno potrebbe essere contro di voi. Nel lavoro agite con attenzione, anche se non mancano le novità in questo periodo.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento di ripresa dopo un weekend non esaltante. Nel lavoro qualcuno è contro di voi, per questo motivo sarà importante evitare conflitti.

Previsioni e l'oroscopo dell'8 novembre 2021: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale qualcosa potrebbe non andare, questo anche a causa di diversi pianeti contrari. Nel lavoro possibili dubbi o confusione, cercate di agire comunque in modo corretto.

Scorpione: in amore un'amicizia potrebbe diventare qualcosa in più in questa giornata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Evitate solo alcune tensioni. Nel lavoro alcuni vogliono cambiare modo di agire e tornare protagonisti.

Sagittario: per i sentimenti la Luna non è più nel segno, ma non per questo perderete il vostro carisma. Nel lavoro fase di recupero, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Capricorno: a livello amoroso la Luna nel segno porterà nuove emozioni, per questo motivo i progetti che nascono ora saranno favoriti.

Nel lavoro, se ci sono state delle discussioni ora arriveranno chiarimenti.

Acquario: a livello sentimentale momento favorevole e a breve avremo anche la Luna nel segno che aumenta anche la passione. A livello lavorativo avrete la possibilità di consolidare un progetto in questo periodo.

Pesci: in amore momento di maggiore stanchezza, ma presto ci sarà un recupero. Nel lavoro attenzione dal punto di vista economico in questa giornata, sarà necessario gestire bene le spese.