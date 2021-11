La seconda settimana del mese di novembre sta per giungere al suo termine ed è pertanto in arrivo il weekend da venerdì 12 a domenica 14 novembre.

L'Oroscopo di questo fine settimana prevede l'arrivo di attimi intrisi di fortuna per coloro nati sotto al segno del Toro, specialmente per quanto riguarda la sfera sentimentale, mentre il Sagittario si ritroverà ad affrontare giorni talmente piatti da spingerlo alla ricerca continua di stimoli in grado di movimentare il tutto. Sia la Bilancia, invece, che il segno dell'Ariete dovranno cercare di comprendere ciò che vogliono realmente dalla propria vita.

Ci saranno sicuramente degli alti e bassi e non tutti riusciranno a godersi appieno ciò che il weekend ha in serbo.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo del secondo weekend di novembre prevede l'arrivo di giornate un po' altalenanti per i nativi dell'Ariete. Qualche discussione potrebbe nascere all'interno della vita di coppia e la serenità della stessa potrebbe esserne turbata, mentre in ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere nell'arrivo di notizie di vario genere. La positività e la negatività si alterneranno così rapidamente da non permetterne una chiara comprensione.

Toro - l'oroscopo del fine settimana sembra farsi portatore di notizie tanto interessanti quanto positive.

Le giornate che stanno per nascere saranno forse tra le più fortunate di tutto il mese, specialmente per quanto riguarda la sfera sentimentale della vita di un Toro. La complicità e la fiducia nei confronti del partner raggiungeranno livelli forse impensati, al punto da far svanire la maggior parte dei dubbi e delle preoccupazioni.

Sul lavoro, invece, potrebbe non andare bene come sperato.

Gemelli - nonostante la settimana appena trascorsa non sia stata tra le migliori, il segno dei Gemelli ha avuto la possibilità di confrontarsi con la persona amata e comprendere quelli che sono i punti da dover chiarire. Il weekend in questione, fortunatamente o sfortunatamente, non si mostra in maniera diversa agli occhi del segno zodiacale in questione.

Scegliere accuratamente le parole da rivolgere al partner, specialmente nel momento in cui si decide di affrontare una determinata discussione, aiuterà a non ledere il rapporto di coppia.

Cancro - l'oroscopo del secondo weekend del mese non sembra preannunciare nulla di eclatante, ma neanche nulla di completamente positivo e risanante. Qualche piccola discussione potrebbe sopraggiungere sia all'interno della vita di coppia che nel nucleo familiare, espandendo la propria influenza anche alla cerchia di amicizie e mettendo a dura prova i rapporti interpersonali di vario genere. Mantenere la calma e fare affidamento sulle proprie capacità dialettiche aiuterà a non danneggiare in maniera irreparabile eventuali situazioni.

Leone - il periodo in questione non sembra essere certamente tra i migliori per il Leone ed il weekend in avvicinamento non migliorerà le varie situazioni. I livelli di stress potrebbero divenire ingestibili e non tutti riusciranno a mantenere la calma all'interno di eventuali discussioni. I battibecchi con il partner potrebbero non mancare e non aiuteranno sicuramente a riprendere in mano la propria vita.

Vergine - momenti magici e indimenticabili potrebbero sopraggiungere nel corso delle prossime giornate, facendosi portatori di gioia e serenità per coloro nati sotto al segno della Vergine. L'oroscopo di questo fine settimana prevede quindi l'arrivo di giornate interessanti e mai monotone.

Riuscire ad organizzare una o più serate da trascorrere in compagnia della propria famiglia potrebbe risultare un toccasana per i vari rapporti interpersonali.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Venere, così come alcuni altri astri, ha deciso di abbandonare la Bilancia per donare il proprio favore ad altri segni zodiacali e tale lontananza non tarderà a farsi notare. Qualche piccola discussione potrebbe quindi nascere all'interno della vita di coppia, mettendo in discussione alcuni punti fondamentali della relazione e portando alla nascita di dubbi che non dovranno assolutamente venire accantonati. L'oroscopo del weekend consiglia di armarsi di buona pazienza ed affrontare a testa alta ciò che si paleserà lungo il cammino.

Scorpione - se in amore l'oroscopo non sembra preannunciare nulla di eccessivamente positivo, in ambito lavorativo non può far altro che abbondare di previsioni in grado di portare il sorriso sulle labbra di molti. Riuscire a gestire al meglio il proprio tempo libero non sarà certamente qualcosa di semplice, ma permetterà comunque allo Scorpione di godere appieno i vari momenti gioiosi e fortunati che si paleseranno lungo il cammino.

Sagittario - come già anticipato, il weekend che sta per nascere non sembra essere tra i migliori del mese di novembre e sicuramente non sarà in grado di fornire i giusti stimoli a coloro nati sotto al segno del Sagittario. Una quasi insolita apatia potrebbe sopraggiungere nel corso delle prossime giornate e spingere il segno zodiacale in questione a volgere il proprio sguardo in cerca di ambiti più movimentati ed allegri.

Attenzione però a non esagerare.

Capricorno - la fortuna, stando alle anticipazioni dell'oroscopo, accompagnerà coloro nati sotto al segno del Capricorno anche durante il prossimo weekend, rendendo le varie giornate interamente intrise di fortuna e momenti a dir poco indimenticabili. Sia in ambito lavorativo, quindi, che in quello sentimentale e relazionale, il Capricorno avrà la possibilità di imbattersi in persone e situazioni sicuramente positive ed in grado di migliorare le previsioni per il futuro.

Acquario - anche per il segno dell'Acquario, lo stress non sembra essere intenzionato ad ammorbidire la propria stretta, facendo innalzare ulteriormente i livelli di stress e spingendo i nativi del segno zodiacale in questione ad un allontanamento volontario dalle persone care.

Gestire i picchi di stress potrebbe non essere così semplice e non sempre la presenza delle persone care si rivelerà utile.

Pesci - il weekend che sta per sopraggiungere si farà portatore di momenti emozionanti anche per il segno dei Pesci. In amore si potrà contare sull'influenza positiva di Venere ed in ambito lavorativo non si potrà fare altro se non "limitarsi" al godersi i frutti dei propri sacrifici e varare le varie possibilità che si paleseranno lungo il cammino. Il futuro sembra essere più roseo di quello che si può immaginare.