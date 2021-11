Un nuovo weekend, il secondo del mese novembre, prende il via. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di sabato 13 novembre 2021 con le novità e i cambiamenti che arriveranno nel lavoro e in amore.

La prima sestina

Ariete: in amore meglio è evitare ogni discussione visto che la persona che sta al vostro fianco potrebbe andarvi contro. Nel lavoro è meglio evitare di fare troppo e anzi sarebbe opportuno concedersi maggiori momenti di riposo.

Toro: per i sentimenti gli incontri che prenderanno vita in questa parte del mese saranno importanti.

Se ci sono dei progetti è meglio portarli avanti. Nel lavoro quello che arriverà da qui ai prossimi mesi sarà importante.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata che porta uno stato di maggiore confusione, per questo motivo è meglio evitare discussioni. Nel lavoro arrivano alcuni giorni particolari, meglio riflettere prima di agire.

Cancro: in amore con la Luna favorevole l'inizio del weekend porta momenti interessanti da vivere. A livello lavorativo i progetti che arrivano ora saranno importanti e anche gli incontri.

Leone: a livello sentimentale si potrà ora risolvere un problema nato da poco. Nel lavoro alcuni rapporti sono da rivedere, in particolare anche le questioni economiche.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna in opposizione che vi rende maggiormente nervosi.

Potrebbero non mancare alcune discussioni. Nel lavoro arrivano adesso delle giornate interessanti.

Previsioni e oroscopo del 12 novembre: la giornata dei segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti l'inizio del weekend vi invita a fare le cose con attenzione, anche a causa di Venere in opposizione. Nel lavoro non mancano alcune responsabilità e scelte da fare in vista dei prossimi mesi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, con la Luna favorevole, gli incontri saranno speciali. Nel lavoro siete alla ricerca di un maggiore guadagno dal punto di vista economico.

Sagittario: a livello amoroso, se ci sono stati dei problemi meglio ora essere pazienti. Nel lavoro state lontani da persone che sono contro di voi e vorrebbero vedervi cadere.

Capricorno: in amore, se avete iniziato una relazione da poco le prossime giornate dovranno essere vissute con maggiore tranquillità. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore agitazione che vi potrebbe portare a sbagliare.

Acquario: per i sentimenti sono giornate importanti, attenzione solo qualche piccola polemica. Nel lavoro momento interessante per fare delle scelte importanti e programmare il futuro.

Pesci: in amore il fine settimana vede la Luna nel segno, per questo motivo le intuizioni non mancheranno. Nel lavoro occorre fare attenzione dal punto di vista economico.