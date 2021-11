Mentre ci si avvicina a grandi passi verso un nuovo fine settimana, è possibile approfondire le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 12 novembre 2021. Di seguito le predizioni astrologiche per tutti i segni per questa nuova giornata, con le previsioni in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, se c'è un discorso da affrontare, sarà meglio farlo in questo giornata. Attenzione solo in serata, quando vivrete un momento di calo. Nel lavoro evitate di fare le cose in maniera frettolosa.

Toro: per i sentimenti le cose vanno meglio rispetto agli ultimi giorni e più ci si avvicina al weekend e più le cose miglioreranno.

Nel lavoro è meglio evitare scontri.

Gemelli: a livello amoroso, con la Luna in opposizione, evitate inutili polemiche. Nel lavoro, se vi invitano a fare qualcosa di nuovo, attenzione a non azzardare.

Cancro: in amore, anche se Venere è in opposizione, non mancheranno comunque dei momenti positivi da qui a weekend. A livello lavorativo alcuni hanno fatto delle scelte e rinunciato a qualcosa, ma nel complesso però la giornata sarà interessante.

Leone: a livello amoroso la Luna non è più contraria, pertanto quello attuale è momento positivo. Nel lavoro momento ideale per mettersi in gioco, non mancheranno nuove proposte.

Vergine: in amore a causa della Luna in opposizione vivrete maggiori difficoltà.

Nel lavoro non tutto quello che state facendo ora sta andando come vorreste, ma non mollate adesso.

Previsioni e l'oroscopo del 12 novembre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti avrete la possibilità di trovare un accordo con la persona amata, potrete ora ufficializzare un'unione. Nel lavoro si recupera, anche dal punto di vista economico.

Scorpione: a livello amoroso i single del segno ora potranno rivivere momenti importanti, sentite una nuova forza. Nel lavoro, se ci sono delle richieste da fare sfruttate al meglio questi giorni.

Sagittario: in amore ci si avvicina a un fine settimana che porterà qualche difficoltà. Nel lavoro siete alla ricerca di qualcosa di certo in vista del futuro.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole, sono rafforzate le relazioni in questo momento. Nel lavoro, se avete bisogno di un aiuto sarà ora il caso di chiedere a qualcuno maggiore sostegno.

Acquario: a livello sentimentale Saturno in opposizione potrebbe portarvi discutere per motivi futili, per questo motivo meglio stare attenti alle parole. Nel lavoro stato di maggiore stanchezza, meglio riposare di più.

Pesci: in amore in questa giornata (e in quella successiva) ci sarà qualcosa in più da fare, il cielo è della vostra parte e aiuta. Nel lavoro, se ci sono delle spese di dover affrontare meglio valutare bene prima di agire.